בנק הפועלים מודיע על הטבה חדשה שתבוצע בימים הקרובים. הבנק יפקיד אוטומטית (מבלי צורך לפנות לבנק) סכום של 500 שקל ל-100 אלף משפחות בפיקדון לשנתיים, עם תחנות יציאה מדי חודש. הפקידון יישא ריבית של פריים-2%, שהינה כיום 3.5% (שנתי). מי שנפתח לו הפיקדון בחשבון יוכל להרחיב אותו עד 25,000 שקל וליהנות מאותה הריבית.

מדובר בהטבה שנכללת במהלך ההטבות הרבעוני של בנק ישראל והיא מצטרפת לשורה של יוזמות וצעדים שהוביל הבנק במהלך השנה האחרונה לטובת הלקוחות שלו. כזכור, המתווה של בנק ישראל מאפשר לבנקים להחליט מדי תקופה על גובה וסוג ההטבות שהם מעניקים לציבור. עד כה הודיע בנק הפועלים גם על חלוקת שתי מניות הבנק או מענק כספי לכמיליון לקוחות בספטמבר ובדצמבר האחרונים ועוד.

מי שזכאי להטבה החדשה הם לקוחות מקבלי קצבאות ילדים בחשבון הבנק שלהם, אשר בנוסף, במהלך הרבעון האחרון אשתקד, עמד החשבון שלהם בקריטריונים הבאים: בחשבון היה מוצר בנקאי כלשהו מסוג הלוואה או משכנתא או נייר-ערך (לרבות קרן כספית), הייתה בו הכנסה חודשית ממוצעת כלשהי של לפחות 6000 שקל, וכן חיובי כרטיסי אשראי בנקאיים ודיירקט של לפחות 6000 שקל בממוצע לחודש.

בנוסף, מסרו בבנק הפועלים כי בין התאריכים 15.3.26-22.3.26 גם לקוחות שלא זכאים לקבלת המענק יוכלו להפקיד בדיגיטל את כספם בפיקדון ייעודי נוסף בשם "ספרינט דיגיטלי". מדובר בפיקדון שקלי בריבית קבועה לתקופה של שנה עם תחנות משיכה חודשיות בריבית קבועה שנתית של 2.8%.

פזית גרפינקל, משנה למנכ"ל הבנק והממונה על החטיבה הקמעונאית מסרה הבוקר עם פרסום ההטבה החדשה כי בבנק רואים "בחיסכון המתחיל כבר מגיל צעיר חשיבות רבה להיערכות הכלכלית לעתיד. דווקא עכשיו, בעיצומה של תקופה של חוסר וודאות, אנחנו גאים להציג יוזמה נוספת ללקוחותינו והפעם למשפחות של בנק הפועלים - באמצעותה אנו מעודדים אותן ליזום צעד ראשון לחיסכון לילדים עם מענק שיופקד בפיקדון ייעודי".