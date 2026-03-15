קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1 הציגה ברבעון הרביעי של 2025 עלייה של כ-5.7% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2024, שהסתכם לכ-133.4 מיליון שקל. ה-NOI בסיכום שנת 2025 עלה בכ-8.9% בהשוואה לתקופה המקבילה לכ-525 מיליון שקל. זאת, לדברי החברה, הודות להנבה של שטחים שהושכרו בתקופה, השפעת עליית המדד על דמי השכירות, ועל אף השפעה של מכירת הקומות במגדל היובל בתל אביב בתחילת שנת 2025.

הרווח הנקי של ריט 1 הסתכם בשנת 2025 בכ-497.2 מיליון שקל, לעומת כ-292.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול ברווח הנקי בתקופה נבע מהעלייה ב-NOI, מעלייה ברווחי השיערוך ומירידה בהוצאות המימון בתקופה ביחס לתקופה המקבילה.

בבעלות הקרן 58 נכסים מניבים בשטח של כ-751 אלף מ"ר, ששווים ההוגן הוא כ-9.3 מיליארד שקל, המושכרים לכ-1,000 שוכרים. מרבית נכסי החברה ממוקמים בעיקר במרכז הארץ ובגוש דן ומשמשים ברובם למשרדים, למסחר, לתעשייה וללוגיסטיקה. שיעור התפוסה הממוצע בכלל נכסי החברה עמד על כ-92.5% (כ-97.7% בנטרול אינפיניטי פארק ברעננה, שמרבית עבודות השיפוץ וההשבחה בו הסתיימו בחודש יוני 2025).

בכל הנוגע למגדל אינפיניטי, בדוחות החברה צוין כי שיעור התפוסה עלה לכ-80% מ-69% בהשוואה למחצית הראשונה של השנה.

מבין חוזי השכירות שנחתמו לאחרונה: חברת AIRENGY (אוגווינד לשעבר) חתמה בינואר על עסקה להשכרת 450 מ"ר למשך 24 חודשים, וקבוצת ההשקעות סנארה חתמה על עסקה להשכרת 270 מ"ר ל-5 שנים.

ומה צפוי ב-2026?

לאחרונה דיווחה ריט 1 כי חתמה על הסכם מסגרת עם חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת להקמת מתקני אגירת אנרגיה המשולבים במערכות סולאריות בנכסיה הפרוסים ברחבי הארץ. עלות ההקמה נאמדת בכ-140 מיליון שקל (חלק החברה 50%), והפרויקטים צפויים להניב הכנסה שנתית של כ-40 מיליון שקל לשותפות החל משנת הפעלתם הראשונה (2028).

במבט קדימה, בדוחות ריט 1 צוין כי החברה צופה שבשנת 2026 אומדן ה-NOI עומד בטווח של 535-545 מיליון שקל, וכי אומדן ה-FFO המתואם לשנת 2026 עומד על 369-379 מיליון שקל. במקביל ציינה החברה כי התחזית ל-2026 כוללת הפחתה של כ-8 מיליון שקל ב-NOI, הנובעת מתחילת ביצועם של מספר פרויקטים להשבחת נכסים מניבים קיימים.