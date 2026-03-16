"הנזילות נוראית כרגע": האזהרה החריגה של הבכיר בגולדמן זאקס

על פניו נראה ששוק המניות האמריקאי מתמודד עם המלחמה באיראן ביציבות יחסית. אמנם המדדים המובילים ירדו בשבועיים האחרונים, אבל קשה לקרוא לירידות של פחות מ־5% "פאניקה". אבל מתחת לפני השטח, טוען בכיר בגולדמן זאקס, קשיי הנזילות כבר הגיעו לשוק.

"הנזילות נוראית כרגע"

ג'ון פלוד (John Flood), המנהל את שירותי ביצוע המניות בענק ההשקעות, אמר השבוע כי "הנזילות נוראית כרגע" בוול סטריט. לדבריו, המשקיעים מנסים להיערך לתנודות החדות בשוק, מגדילים את היקף השורטים שלהם על מדד הדגל האמריקאי (מכירה בחסר שמתמחרת ירידה במחיר של נייר ערך) ובדרך, היקף הנזילות בשוק המניות הולך וקטן.

פלוד הסביר כי "הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין מחזורי המסחר במניות לנזילות. כרגע, מחזורי המסחר ברמות שיא". אלא שזאת תמונה מתעתעת לדבריו. בגולדמן זאקס בוחנים את הנזילות בשוק לפי רמות ההיצע והביקוש לחוזים העתידיים על מדד S&P 500. היקף הפקודות לעסקאות על המדד ברגע נתון צללו לדבריו ל־3.8 מיליון דולר (בהשוואה לכ־1415 מיליון דולר לפני המלחמה). המשמעות: כשגופים מוסדיים "מנסים להיכנס לפוזיציות גדולות או לצאת מהן, הם משפיעים הרבה יותר ממה שהיה קורה ביום עם נזילות רגילה".

הדברים הללו של פלוד מתחברים לחששות כבדים בשבועות האחרונים מפני משבר נזילות בקרנות חוב פרטיות בארה"ב. שורה של קרנות גדולות דיווחו על שיא בפדיונות "יצירת מצרים של כספים", תיארו זאת בוול סטריט ג'ורנל, ואף העלו את האפשרות כי "משקיעי הריטייל יהיו הרבה יותר זהירים", בעקבות המצב.

שורטים על מניות הבנקים

גם מניות הבנקים בארה"ב נפגעות מכך. מדד מניות הפיננסים בנאסד"ק ירד מתחילת השנה ביותר מ־10%, ומניית דויטשה בנק צללה בכמעט 8% ביום חמישי כשדיווחה על חשיפה גבוהה לשוק האשראי הפרטי. בנוסף, לפי נתוני בנק אוף אמריקה (שפורסמו בעמוד הטלגרם של הבורסה לניירות ערך בת"א) תעשיית הפיננסים הפכה לסקטור שחוטף הכי הרבה השקעות שורט מתחילת השנה - מגמה שאפיינה גם את ימי טרום הסאב פריים ב־2007-2008.

ועדיין, מעל פני השטח האינדקטורים המרכזיים לא מאותתים על מצוקה חריגה, ובתי ההשקעות הגדולים עוד שומרים על התחזית שלהם לתשואה חיובית ב־2026. למרות המלחמה באיראן מדד S&P 500 איבד "רק" 3.6% בשבועיים האחרונים.

כעת סימני השאלה מופנים לשוק האג"ח. שם, התשואות על החוב הממשלתי ל־30 שנה כבר מתקרבות לרף ה־5% שנחשב לאיתות לסיכון גבוה בשוק החוב. החשש ממשבר אינפלציה בצל עליית מחירי הנפט, ומעבר למדיניות של העלאות ריבית בפעם השנייה בתוך שנים ספורות, מקפיץ את תשואות האג"ח ואיתו את השאלה: האם ארה"ב בדרך למשבר נזילות?