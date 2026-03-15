המצב הכלכלי באיראן רשם הידרדרות בשנה האחרונה, כאשר שער המטבע המקומי צנח לשפל היסטורי והאינפלציה השנתית מאמירה לרמה מוערכת של כ־60%, והמשטר נאלץ לחלק קופוני סיוע בשווי דולרים בודדים בחודש לרכישת מוצרי יסוד.

באופן פרדוקסלי, דווקא מפרוץ המלחמה נרשם שיפור קל, המיוחס להחלטה המודעת של ארה"ב וישראל להתמקד במטרות צבאיות ומשטריות ולהימנע מפגיעה בתשתיות אזרחיות וכלכליות. עם זאת, המשטר הורה על השבתה נרחבת של האינטרנט, המערכת הבנקאית על סף קריסה, ובכספומטים שעדיין פועלים הוגבלה משיכת המזומנים לכ־3 דולרים ביום בלבד. הבורסה בטהרן, שספגה בריחת הון מסיבית, נסגרה עם פרוץ הקרבות עד להודעה חדשה.

כל זאת, על רקע העובדה שהכלכלה האיראנית נכנסה למערכה הנוכחית במצב קשה במיוחד, כשהיא סובלת ממשברים מבניים עמוקים. משבר המים החריף איים לא רק על המגזר החקלאי, אלא הגיע עד לברזי השתייה של התושבים - מה שאילץ את הרשויות להטיל מגבלות על אספקת המים כבר לקראת סוף 2025. במקביל, המדינה העשירה בנפט התקשתה לספק אנרגיה בסיסית לאזרחיה, עקב תקלות חוזרות ונשנות ברשת החשמל הנובעות מתשתיות מיושנות ומוזנחות.

לפי דיווחים באיראן אינטרנשיונל, הרשת המזוהה עם האופוזיציה הגולה, הוצאות הביטחון הרשמיות חולשות על כ־16% מהתקציב. תקציבי משמרות המהפכה נגזרים ישירות מהכנסות הנפט, והיקפם עולה על התקציבים המופנים לממשלה האזרחית. לצד אלו, גם המוסדות הדתיים ממשיכים ליהנות מהקצאות עתק.

מיליון תומאן - בשטר אחד

שער המטבע בשוק השחור, שעמד בתחילת 2025 על כ־820 אלף ריאל לדולר, זינק עם פרוץ המלחמה לשיא של כ־1.7 מיליון ריאל לדולר. המחסור במטבע חוץ אילץ את המשטר לבטל את שער החליפין המסובסד ששימש ליבוא. כמעין "פיצוי" על כך, החלה הממשלה לחלק לאזרחים שוברים לרכישת מוצרי יסוד - ממזון ועד חיתולים - בשווי של כ־7 דולרים בחודש. עדות נוספת לאובדן הערך של המטבע המקומי ניתנה בחודש האחרון, כאשר הבנק המרכזי הנפיק שני שטרות חדשים בערכים חסרי תקדים: 5 מיליון ריאל ו־10 מיליון ריאל (מיליון תומאן).

ד"ר תמר עילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, מצביעה על תופעה מפתיעה שנרשמה מאז פרוץ הקרבות: "השער בשוק השחור דווקא התמתן מעט לרמה של 1.5 מיליון ריאל לדולר 'בלבד', ובשווקים של טהרן עולים סרטונים המציגים עסקים כרגיל", היא מסבירה. לדבריה, השיפור היחסי נובע מכך שארה"ב וישראל מקפידות לתקוף יעדים צבאיים ושלטוניים, תוך הימנעות מפגיעה ישירה באוכלוסייה האזרחית ובכלכלה הפרטית.

עם זאת, ד"ר עילם גינדין טוענת כי שער המטבע הנוכחי אינו משקף בהכרח התאוששות, שכן השבתת האינטרנט על ידי המשטר והקיפאון כמעט המוחלט בפעילות היבוא והיצוא מעוותים את נתוני השוק.

החולשה של המשק האיראני

הבורסה האיראנית מושבתת מאז תחילת המערכה הנוכחית, אך ניתן להעריך את המגמה הכללית על בסיס הנתונים שקדמו לסגירתה: כבר במהלך פברואר נרשמה בריחת הון של 66.5 מיליון דולר מהבורסה ב־24 ימי מסחר בלבד. ביום המסחר החלש ביותר (10 בינואר), נפלטו מהשוק כ־5.8 מיליון דולר. במונחי הכלכלה האיראנית ושוק ההון המקומי המצטמצם, אלו סכומים משמעותיים המוסטים לטובת נכסים אלטרנטיביים כמו זהב ומט"ח.

יש לציין כי מדדי הבסיס של המשק האיראני משקפים חולשה מבנית עמוקה. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עומד על כ־40% בלבד בקרב האוכלוסייה בגילאי העבודה, כאשר שיעור השתתפות הנשים נמוך משמעותית מהממוצע האזורי. בזירה המוניטרית, האינפלציה השנתית המוערכת בכ־60% יוצרת לחץ מתמיד לעדכוני שכר במטרה לשמר את כוח הקנייה של הציבור. עם זאת, נתוני התקציב ל־2026 מלמדים כי העלאות השכר המתוכננות למגזר הציבורי נמוכות משמעותית משיעור עליית המדד, מה שצפוי להוביל לשחיקה נוספת ברמת החיים.

התנאים הכלכליים הקשים היוו את התשתית לפרוץ גל המחאות ששטף את איראן בשנה האחרונה. המחאות, שאיימו על יציבות המשטר, לוו בהבטחה של הנשיא טראמפ כי "העזרה בדרך", אך אלו דוכאו ביד קשה. הדיכוי בוצע, בין היתר, באמצעות גיוס מיליציות עיראקיות הנאמנות למשטר בטהרן, והסתיים במחיר כבד של אלפי הרוגים בקרב המפגינים. כעת, משהסיוע האמריקאי והלחץ הצבאי מתממשים בלוח זמנים שונה, נרשם שינוי במדיניות המסרים: ארה"ב, ישראל ויורש העצר האיראני הגולה, רזא פהלווי, פונים לציבור האיראני בבקשה מפורשת להימנע מיציאה לרחוב כל עוד המתקפות נמשכות.

ו​למרות מה שנראה כשיפור יחסי במדדים מסוימים עם פרוץ המערכה, המציאות מצביעה על מחנק מזומנים חריף. לפי CNBC, הבנקים באיראן הגבילו את משיכת המזומנים היומית לסכום השווה לכ־3 דולרים בלבד. במקביל, שני בנקים מרכזיים השעו לאחרונה את פעילותם לחלוטין - צעד שנתפס כניסיון מגננה מפני מתקפות סייבר.

זאת ועוד: אתרי המעקב אחרי טיסות מציגים תמונה של השבתה באיראן, כאשר טיסות אזרחיות ובינלאומיות נמנעות כליל מכניסה לשמי המדינה. נתיבי התעופה העולמיים שורטטו מחדש, והתנועה מוסטת לשני צירים עוקפים: מצפון, דרך גאורגיה, אזרבייג'ן ומדינות מרכז אסיה; ומדרום, דרך המרחב האווירי של ערב הסעודית ועומאן.