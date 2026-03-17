המניות שהפכו לאי של יציבות בתוך הטלטלה הגלובלית

בצל המלחמה והטלטלה בשווקים, גלובס מארח את מומחי בנק לאומי בשבוע שידורים מיוחד - "השקעות בתקופת אי-ודאות". במשדר הראשון התכנסו באולפן ירון פרידמן, מנהל מחקר במערך ההשקעות של לאומי, וניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל, לשיחה על הפער בין תל אביב לוול סטריט, על הסקטורים שדווקא עכשיו מסמנים הזדמנות ועל הכוחות שמזיזים את השווקים. בהמשך השבוע: נתוני המאקרו שכדאי לעקוב אחריהם ואיך לנהל טוב יותר את תיק ההשקעות.

"מעבר לים אנחנו מזהים קורלציה הדוקה מאוד בין מחיר הנפט לבין התנהגות המדדים המרכזיים", פותח אורגד. "ככל שמחיר הנפט נשאר יציב יחסית בתחילת המלחמה, וול סטריט הצליחה להפגין עמידות. אולם, ברגע שראינו את המחירים פורצים את רף ה-80 דולר, מטפסים ל-90 והיום נסחרים סביב ה-100 דולר לחבית, השוק האמריקאי החל לתקן בחדות. מפלס החששות עולה ככל שהאנרגיה מתייקרת".

ובכל זאת, נראה שארה"ב במצב טוב יותר משווקים אחרים בעולם.

"בהחלט. אם נביט על אסיה, המצב שם חמור בהרבה. מדינות כמו דרום קוריאה ויפן תלויות כמעט לחלוטין בייבוא אנרגיה מהמפרץ. מצרי הורמוז, שדרכם עוברת כ-20% מתעבורת הנפט העולמית, חסומים כעת למעשה, למעט מיכליות הקשורות לסין. ראינו את מחירי הגז באסיה מזנקים בעשרות אחוזים, וזה מייצר ירידות חדות בשווקים הללו. בארה"ב, בזכות העצמאות האנרגטית שלה, הרגישות לתנודות הללו נמוכה יותר, מה שהופך את המניות האמריקאיות, ובעיקר את ענקיות הטכנולוגיה, ל'אי של יציבות' יחסי בתוך הטלטלה הגלובלית".

השוק הישראלי הגיב בצורה שונה מאוד, לפחות בהתחלה. מה קורה שם?

ירון פרידמן: "את המסחר בתל אביב מאז פרוץ המלחמה צריך לחלק לשני חלקים עיקריים. השבוע הראשון עמד בסימן אופוריה. צריך לזכור שהמלחמה פרצה בשבת, מה שנתן למשקיעים 48 שעות 'להפנים' את המצב החדש לפני הפתיחה. ראינו את הבורסה בתל אביב עולה ועולה מאוד יפה, באופן שדי מזכיר את מה שראינו בסיבוב הקודם מול איראן ביוני שנה שעברה. הייתה תחושה של הישגים צבאיים והבנה שהמערכה תוביל לשינוי אסטרטגי.

"השינוי הגיע בשבוע השני. ככל שראינו את מחירי הנפט מטפסים ואת השווקים בעולם מאבדים ביטחון, הפחד החל לחלחל גם כאן לאחוזת בית. ראינו תהליך של מימוש רווחים בשוק המניות לצד התחזקות של הדולר מול השקל. זאת, כשלפני כן ראינו את הדולר מתדרדר לשפל של 3.07 שקלים - שפל שלא ראינו מאז 2021.

"בשורה התחתונה, למרות הטילים ולמרות האזעקות, הבורסה הפגינה חוסן יוצא דופן. אנחנו בשיאו של שבוע המסחר השלישי, והמדדים בתל אביב עדיין נמצאים בטריטוריה חיובית לעומת מצבם רגע לפני פרוץ המלחמה".

על רקע העליות הללו, האם השוק הישראלי הפך ליקר מדי בפרספקטיבה היסטורית?

"השוק בתל אביב הוא יקר. אנחנו מדברים היום על שוק שנסחר במכפיל של בערך 19 על הרווח ההיסטורי, כשהממוצע הרב שנתי הוא 16, ואם נסתכל על הרווח החזוי זה 15 מול 12. אבל זה שהשוק יקר לא אומר שהוא בועתי וזה לא אומר שמחר הוא יירד. תמיד היקר יכול להיות יקר יותר. אני לא יודע להגיד מתי אנחנו נראה שינוי מגמה, לא בטוח שנראה בטווח הקרוב.

"המשקיעים מסתכלים גם קצת קדימה ועדיין יש גורמים חיוביים. כשהמלחמה הזאת תסתיים, וכולנו מקווים שהיא תסתיים בצד החיובי, נראה ירידה נוספת ברמת הסיכון האזורית".

המפה הסקטוריאלית: איפה נמצאות ההזדמנויות?

ניר, מה הופך לדעתך את ענקיות הטכנולוגיה ל"אי של יציבות"?

ניר אורגד: "ענקיות הטכנולוגיה לא כל כך מושפעות ממחירי האנרגיה, ולכן המיקוד בסקטור הטכנולוגיה בארה"ב משחק כרגע די טוב לידיים של המשקיעים. זאת, לעומת שווקים אחרים שיותר מפוזרים לסקטורים שרגישים יותר לסביבה המאקרו-כלכלית, כמו פיננסים, תעשייה וכימיקלים. המיקוד בטכנולוגיה, בשילוב עם מנוע הצמיחה של ה-AI, מספק הגנה מסוימת למשקיעים בוול סטריט מול הסערה בשאר העולם".

אילו תחומים נוספים יכולים להיות מעניינים בתקופה זו בישראל ובעולם?

ירון פרידמן: "אני מכוון לסקטורים דפנסיביים עם ביקושים קשיחים. תשתיות בסיס כמו חשמל ותקשורת הן אידיאליות, כי הן לא מושפעות ישירות מהמלחמה. סקטור נוסף הוא ה-IT המקומי. חברות שנותנות שירותי ליבה למערכות המחשוב של ארגוני ענק. מאוד קשה להחליף אותן, והן שומרות על רווחיות גם במשברים. לגבי נדל"ן, כרגע השוק קצת קפוא וסובל ממחסור בעובדים בשל המצב, אך בטווח הארוך הצורך בבנייה בישראל רק יגדל, וזה סקטור שיכול להתאושש בחדות ביום שאחרי".

השורה התחתונה: על מה להסתכל?

מהי העצה החשובה ביותר למשקיע שרואה את המצב וחושש לתיק שלו?

ניר אורגד: "להיצמד למגמות ארוכות טווח כמו דמוגרפיה, הזדקנות האוכלוסייה וטכנולוגיה. אל תנסו להיות ספקולנטים ולחזות מחירי נפט או ספנות, אלו משתנים תנודתיים מדי. חפשו חברות איכותיות שגם במשברים יודעות לייצר רווח עקבי. בסוף, עקביות היא מה שהשוק מוכן לשלם עליו ביוקר".

ירון פרידמן: "העצה שלי היא פסיכולוגית - לא לפעול לעולם תחת לחץ. תישארו עם 'העיניים על הכדור'. אל תיבהלו מרעשי רקע שאינם משנים את היסודות הכלכליים. היסטורית, הכלכלה חזקה יותר מהאירועים הביטחוניים, ומי שנשאר ממוקד הוא זה שמרוויח לאורך זמן".

***גילוי מלא. שבוע השידורים בשיתוף בנק לאומי