עליות באסיה, מגמה חיובית גם בחוזים בניו יורק; מחירי הנפט יורדים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

הבוקר באסיה עליות שערים בהובלת בורסת דרום קוריאה שם מדד קוספי מזנק ב-3%, ביפן מדד ניקיי עולה ב-1.5%, בהונג קונג מדד הנג סנג מוסיף 0.3%, בסין מדד שנגחאי בירידה קלה ובהודו הניפטי עולה ב-0.4%.

החוזים בוול סטריט בעליות של עד 0.4%.

כעת תשומת הלב עוברת לפדרל ריזרב, שצפוי לפרסם את החלטת הריבית הערב. בשווקים מעריכים כי הבנק המרכזי ישאיר את הריבית ללא שינוי בטווח של 3.5%-3.75%. קיימת סקרנות מיוחדת לדבריו של היו״ר ג'רום פאוול , בעיקר בנוגע להשפעה האינפלציונית האפשרית של עליית מחירי הנפט ולתחזיות הבנק לגבי האינפלציה, שוק העבודה והכלכלה האמריקאית כולה.

אתמול וול סטריט רשמה עליות זהירות, כאשר המשקיעים מנסים להביט מעבר להשפעות האפשריות של זינוק מחירי הנפט על האינפלציה, בזמן שהמלחמה באיראן אינה מראה סימני רגיעה. S&P 500 עלה בכ־0.3%, נאסד"ק ב-0.5%, דאו ג'ונס ב-0.1%.

לדברי האסטרטג Louis Navellier, עצם היכולת של השוק לעלות למרות מחירי נפט גבוהים משקפת ביקוש חזק למניות וציפיות לרווחים וצמיחה כלכלית. עם זאת, הוא מזהיר כי התנודתיות תימשך עד להתייצבות שוק האנרגיה, כאשר "ראלי הקלה" עשוי להגיע רק כשיתבהר שהשוק חוזר לתנאים נורמליים, וככל שהסכסוך יסתיים מוקדם יותר, כך ייטב.

מניית אלביט מערכות זינקה ב-16% וחצתה את רף ה-1000 דולר למניה לאחר שתוצאותיה הכספיות ל-2025 עקפו בהרבה את תחזיות האנליסטים. החברה שנסחרת בשווי שוק של כ-47 מיליארד דולר עלתה ב-75% מתחילת השנה.

למרות זאת לירן לובלין, מנהל מחלקת מחקר ב-IBI צופה לה ירידה של כ-28%. " הדוח של אלביט היה מצוין וקשה לנו להצביע על נקודת חולשה בפעילות של החברה אבל יש דברים שגם המודל לא יכול להסביר", כתב, "ואולי בעת הזו וכל עוד המניה ממשיכה לטפס אז גם לא צריך. אלביט צפויה להציג צמיחה משמעותית בשנים הבאות אשר מוערכת אצלנו בכ-15% בשנה ויחד עם שיפור צפוי נוסף ברווחיות גם התזרים החופשי יהיה מרשים. אלביט נסחרת נכון להבוקר במכפיל EBITDA של 35.2X ומכפיל רווח של 50.8X על התוצאות החזויות ל 2026".

"בינתיים הצמיחה האגרסיבית והשיפור במרווחים כבר מתומחרים אצלנו במודלים (ואף יותר) אבל השורה התחתונה מתקשה להדביק את הפער מהמחיר בשוק. עדכון המודל תוך שיפור שיעורי הרווחיות והצמיחה לחמש הבאות אותנו לעדכן את מחיר היעד ל 730 דולר למניה כשבמקביל אנחנו מורידים את ההמלצה לתשואת חסר".

בבנק ההשקעות מורגן סטנלי העלו המלצה למניית למונייד ל־"תשואת יתר" (Overweight) במקום "משקל שוק". האנליסט Bob Jian Huang העלה גם את מחיר היעד ל־85 דולר מ־80 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה של כ־47% לעומת מחיר הסגירה אתמול. המניה זינקה בכ-17%.

מניית נביוס גרופ נביוס נפלה בכ־9% לאחר שהחברה הודיעה על גיוס של 3.75 מיליארד דולר באמצעות חוב להמרה, מהלך שמגיע דווקא אחרי עסקאות גדולות עם מטא ואנבידיה.

מניית אובר טכנולוג'יס (Uber) מזנקת לאחר שאנבידיה הודיעה כי שאובר תחל לפרוס צי של רכבים אוטונומיים ברמה 4 בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו כבר בשנת 2027, כחלק מהמאמצים המשותפים של החברות בתחום הנהיגה האוטונומית.

אתמול בלטו גם מניות חברות התעופה שדיווחו כאמור כי ביקוש חזק לטיסות מסייע להן להתמודד עם העלייה החדה במחירי הדלק הסילוני, על רקע המלחמה באיראן. חברות כמו דלתא איירליינס ואמריקן איירליינס העלו את תחזיות ההכנסות לרבעון הראשון, בעקבות הזמנות חזקות, למרות העימות במזרח התיכון ושיבושי מזג אוויר קשים במהלך החורף. מנכ״ל דלתא, אד בסטיאן, ציין כי הביקוש יציב הן מצד נוסעים עסקיים והן מצד תיירות, בארץ ובחו״ל.

תשואות איגרות החוב של ממשלת ארה"ב לעשר שנים נסחרו בעליות קלות (ג') סביב 4.22%, כאשר ערב המבצע באיראן עוד עמדו על מתחת ל־4%.

בתוך כך מתרחש שינוי דרמטי במבנה הפיננסי של ענקיות הטכנולוגיה, כאשר גיוס החוב המאסיבי של אמזון בהיקף של 54 מיליארד דולר מהווה יריית פתיחה לעידן חדש בשוק האג"ח.

ברויטרס מדווחים שלפי האנליסטים של בנק אוף אמריקה , אנו עדים למעבר של ה-"Hyperscalers" (אמזון, מיקרוסופט, אלפבית ומטה) ממעמד של חברות עתירות מזומנים שנסמכות על הון עצמי, למנפיקות חוב בסדרי גודל שהיו שמורים בעבר רק למערכת הבנקאית. העדכון של הבנק, שהעלה את צפי גיוסי החוב של החמש הגדולות ל-175 מיליארד דולר ב-2026, משקף את הצורך האדיר בנזילות מיידית כדי לממן את המרוץ לבניית מרכזי נתונים ורכישת שבבי AI, מהלך שמשנה את "מרכז הכובד" של מדדי האג"ח בדירוג השקעה.

הצפת השוק בניירות הערך של אמזון והציפייה להנפקות דומות משאר ענקיות הענן כבר נותנות את אותותיהן על מחירי האג"ח הקונצרניות. האנליסטים מציינים כי הלחץ על השוק נובע מכך שהמשקיעים נדרשים "לעכל" היצע חסר תקדים של חוב טכנולוגי בפרק זמן קצר מאוד, מה שהוביל לירידת מחירים בתעודות סל כמו LQD .

מעבר להיצע, קיים חשש סמוי בקרב המשקיעים לגבי החזר ההשקעה על ה-AI; העובדה שחברות אלו בוחרות לגייס חוב בהיקפי עתק במקום להשתמש רק בקופות המזומנים שלהן, גורמת לחלק מהאנליסטים בשוק להשתמש בנגזרים כדי להגן על תיקי ההשקעות מפני תנודתיות פוטנציאלית בסקטור שנחשב עד כה ל"חוף מבטחים".

במבט קדימה, בבנק מעריכים כי המגמה הזו רק תתעצם, ככל שהבינה המלאכותית תהפוך לחלק אינטגרלי יותר מהתשתית הכלכלית הגלובלית. ההערכה לפיה חוב הקשור ל-AI יהווה חמישית משוק האג"ח בדירוג השקעה עד סוף העשור מסמנת מהפכה: חברות הטכנולוגיה הופכות למעשה ל"לוות הממשלתיות" החדשות של השוק הפרטי. עבור המשקיע בשוק המניות, מדובר באות אזהרה וגם בהזדמנות - בעוד שהמינוף של החברות עולה, היכולת שלהן להוציא לפועל פרויקטים גרנדיוזיים של תשתיות AI ללא פגיעה בדירוג האשראי שלהן (בשל תזרימי המזומנים החזקים) מעידה על עוצמתן ועל הביטחון שלהן במנועי הצמיחה העתידיים.

הבוקר נרשמת ירידה של כ-3% במחירי הנפט - 92.5 דולר לנפט אמריקאי ו-100 דולר לנפט מסוג ברנט.

הירידה נרשמה לאחר שעיראק חתמה על הסכם לחדש יצוא נפט דרך טורקיה, מהלך שעוקף את צוואר הבקבוק האסטרטגי של מצר הורמוז והגברת המאמצים מצד ארה״ב להביא לפתיחתו מחדש של נתיב השיט המרכזי.

בארה"ב, הפדרל ריזרב יודיע הערב על החלטת הריבית שלו לחודש מרץ (20:00 שעון ישראל). הצפי הוא כי יותיר את הריבית ללא שינוי, על רמה של 3.75%. בקרב האנליסטים ישנה הסכמה רחבה שהבנק המרכזי ינקוט בגישה של "wait-and see", לנוכח המלחמה נגד איראן והחששות מפני התפרצות אינפלציונית - אלו התעצמו לאחרונה בשל הזינוק שנרשם במחירי הנפט. בעקבות חששות אלו, הציפיות בשווקים להורדת ריבית נחתכו באופן דרמטי, כאשר לפי המסחר בחוזים העתידיים על ריבית הפדרל ריזרב, השווקים כעת לא מתמחרים הורדת ריבית מלאה עד לקיץ 2027.

מחר צפויות החלטות ריבית של בנק המרכזי האירופי והבנק המרכזי של בריטניה, בשישי של הבנק המרכזי של יפן.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב צופה שהבנקים המרכזיים בעולם יותירו את הריבית ללא שינוי. "אם נצא מנקודת הנחה שהמלחמה תסתיים בקרוב ולא תגרום להשלכות ארוכות טווח על האינפלציה. בתרחיש זה האטה כלכלית, במיוחד קשי שוק העבודה ויתכן פגיעה בשוק האשראי יגרמו ל-FED להוריד ריבית יותר פעמים ממה שהשווקים מעריכים (להערכתנו ב- 0.75%-1.0%), אבל בתרחיש פחות חיובי של התארכות המלחמה והשפעה ממושכת על מחירי האנרגיה הבנקים המרכזיים לא ירצו הפעם לחזור על הטעות של אינפלציה "טרנזיטורית" שעשו אחרי הקורונה".

בנוסף, התבטאויות ניציות של חברי ה- ECB, בשילוב עם הזינוק במחירי האנרגיה והעלייה החדה בציפיות האינפלציה, הובילו להתגברות ההערכות כי ה- ECB יאלץ להעלות את הריבית בהמשך השנה - השוק מתמחר עתה העלאה בחודש יולי וקרוב ל- 2 העלאות ריבית בשנת 2026.

ביפן ששמרה על ריבית נמוכה לאורך שנים רבות, לאחרונה המגמה השתנתה והבנק החל להעלות את הריבית בהדרגה. למרות שהריבית לא צפוייה לעלות המשקיעים יעקבו מקרוב אחרי כל רמז לכך שהוא עשוי להגביר את קצב העלאות הריבית שלו. תנודות במחירי הנפט משפיעות על האינפלציה במדינה שכמעט כל האנרגיה שלה וחלק גדול מהמזון מגיעים מחו"ל.

בענקית ההשקעות האמריקאית בלקרוק סבורים שללא קשר לתוצאות המלחמה, זו תביא לאינפלציה גבוהה יותר ותשואות אג"ח גבוהות יותר. להערכתם, יהיו לכך השלכות גם על ההחלטות שיקבלו הבנקים המרכזיים ברחבי העולם. אם סגירת מיצרי הורמוז תימשך, בבלקרוק מעריכים כי עלולה להיווצר "לולאה": הסכסוך מניע עליות מחירים, אך ההשלכות הפוליטיות והכלכליות עלולות להגביל את משך הסכסוך עצמו. ההערכות הנוכחית בלקרוק מבוססות על ההנחה שמיצר הורמוז ייפתח מחדש בתוך כמה שבועות, בשל לחצים כלכליים ופוליטיים - גם אם ניתן לצפות להרעה בטווח הקרוב.