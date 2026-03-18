חברות התעופה האמריקאיות שלא יחזרו בקרוב, והביטולים של אל על

בזמן שחלק מחברות התעופה הזרות מסתפקות בהארכות קצרות של ביטולי הטיסות לישראל, דווקא יונייטד איירליינס שהקפידה על חזרות מהירות ביחס למתחרות הודיעה כי לא תשוב לפעילות לפני אמצע יוני. במקביל, חברת דלתא איירליינס הודיעה כי היא מאריכה את הביטולים עד אוגוסט

בשלב זה, אמריקן איירליינס ביטלה עד 23 במרץ. אולם ייתכן כי בקרוב תאריך גם היא את היקפי הביטולים, בדומה לחברות זרות רבות שפועלות בישראל.

נזכיר כי לאורך השבוע האחרון חברת התעופה ההונגרית וויזאייר הודיעה כי היא מאריכה את ביטולי הטיסות בשבוע נוסף עד ה-7.4 ומוותרת בכך על השבוע הראשון של פסח, תקופה עמוסה בביקושים וחופשות מתוכננות של ישראלים רבים.

גם פליי דובאי הודיעה על ביטול טיסותיה אל ומישראל עד 30 באפריל 2026, קבוצת לופטהנזה הכוללת את לופטהנזה, SWISS, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס שהודיעה כי תבטל את טיסותיה לתל אביב עד 2 באפריל.

החברה שהרחיקה לכת יותר מכולן היא איזיג’ט, שהודיעה כי לא תחזור להפעיל טיסות לישראל בעונת הקיץ הקרובה, ולפי התכנון הנוכחי פעילותה צפויה להתחדש רק באוקטובר.

נכון לעכשיו, חברות תעופה זרות אינן יכולות לנחות בנתב"ג בשל הנוטאם (NOTAM) התקף המגביל את הפעילות האווירית לישראל. לצד זאת, קיימות גם הנחיות של רגולטורים בינלאומיים בהם סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי (EASA) ורשות התעופה הפדרלית של ארה"ב (FAA) המזהירות מפני טיסה באזור. כמו כן, על רקע פגיעה ב-3 מטוסים פרטיים ששהו על הקרקע בנתב״ג במהלך הימים האחרונים, ניתן לצפות שלא יהיו הקלות בהנחיות אלו.

ומה קורה עם הישראליות?

גם בחברות התעופה הישראליות ממשיכים לבטל את הטיסות הסדירות וכעת פועלים במתכונת של טיסות חילוץ בלבד בשל המגבלות על היקף הפעילות בנתב״ג בזמן המלחמה. נכון לשעה זו, ישנה מגבלה גם על כמות הנוסעים בטיסות יוצאות. על רקע הפגיעה בנתב״ג שוקלים להחמיר את המגבלות.

באל על הודיעו על ביטול הטיסות שתוכננו לצאת בין התאריכים 27-21 במרץ, ליעדים טביליסי, בודפשט, ציריך, ברצלונה, בלגרד, ברלין, בוסטון, בטומי, פורט לודרדייל, פרנקפורט, הרקליון, קרקוב, לרנקה, לונדון לוטון, ליון, מרסיי, בוקרשט, פאפוס, פראג, קישינב, סלוניקי, סופיה, זלצבורג, פודגוריצה, טירנה, טיווט, ונציה, וינה.

"לגבי יתר היעדים שאינם מצוינים בהודעה זו, יימסרו עדכונים נוספים בהתאם להתפתחויות ולהנחיות הגורמים הרשמיים, נמסר מהחברה.

בישראייר ביטלו את הטיסות הסדירות עד ה-12 באפריל, בארקיע סגרו את הטיסות עד ה-5 באפריל למכירה וביטלו את הטיסות הסדירות עד ה-28 במרץ.