ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות בעקבות הפגיעה בנתב"ג: זה המתווה החדש של הטיסות היוצאות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
טיסות

בעקבות הפגיעה בנתב”ג: זה המתווה החדש של הטיסות היוצאות

לאחר שאתמול (ג') משרד התחבורה אישר להגדיל את מכסת הנוסעים בטיסות היוצאות מישראל, הפגיעה בנתב"ג טרפה את הקלפים • בטיסות לארה"ב מספר הנוסעים יחתך בחצי, ובטיסות לאירופה הרצון להגדיל את המכסה ירד מהפרק

סתיו ליבנה 21:22
מטוסי אל על / צילום: עידו וכטל
רק אתמול (ג') משרד התחבורה אישר להגדיל את מכסת הנוסעים בטיסות היוצאות מישראל, אך הפגיעה הישירה בשלושה מטוסים פרטיים בנתב"ג טורפת מחדש את הקלפים.

חברות התעופה האמריקאיות שלא יחזרו בקרוב, והביטולים של אל על
 מה עומד מאחורי "הקנס הסמוי" על ביטול טיסות?

בטיסות לארה"ב - לאחר שמספר טיסות כבר יצאו בתפוסה מלאה, במסגרת פיילוט ראשוני, כעת הוחלט להוריד את מספר הנוסעים למחצית: כ-150 בסך הכל. בטיסות לאירופה אמנם עדיין לא נערך שינוי, ומספר הנוסעים עומד על 120 לכל טיסה (עלייה מ-100), אך אמש במשרד התחבורה בחנו הגדלה נוספת של המכסה ל-170 ובשלב הזה היא ירדה מהפרק. גם הטיסות מזרחה עדיין עומדות על מכסה של 120 נוסעים.

מדוע ההגבלה חלה בעיקר על טיסות יוצאות? אחד השיקולים המרכזיים הוא משך הזמן שבו המטוס שוהה על הקרקע - שלב הנחשב לפגיע יותר מבחינה ביטחונית. תהליך הבידוק של נוסעים יוצאים ארוך ומורכב יותר, ולכן הארכת זמן השהות של המטוסים על הקרקע נתפסת כסיכון גבוה יותר. מנגד, בטיסות נכנסות ניתן להשלים את התהליך במהירות יחסית, ולכן ההגבלות התמקדו בעיקר ביציאות מישראל.