בעקבות הפגיעה בנתב”ג: זה המתווה החדש של הטיסות היוצאות

רק אתמול (ג') משרד התחבורה אישר להגדיל את מכסת הנוסעים בטיסות היוצאות מישראל, אך הפגיעה הישירה בשלושה מטוסים פרטיים בנתב"ג טורפת מחדש את הקלפים.

בטיסות לארה"ב - לאחר שמספר טיסות כבר יצאו בתפוסה מלאה, במסגרת פיילוט ראשוני, כעת הוחלט להוריד את מספר הנוסעים למחצית: כ-150 בסך הכל. בטיסות לאירופה אמנם עדיין לא נערך שינוי, ומספר הנוסעים עומד על 120 לכל טיסה (עלייה מ-100), אך אמש במשרד התחבורה בחנו הגדלה נוספת של המכסה ל-170 ובשלב הזה היא ירדה מהפרק. גם הטיסות מזרחה עדיין עומדות על מכסה של 120 נוסעים.

מדוע ההגבלה חלה בעיקר על טיסות יוצאות? אחד השיקולים המרכזיים הוא משך הזמן שבו המטוס שוהה על הקרקע - שלב הנחשב לפגיע יותר מבחינה ביטחונית. תהליך הבידוק של נוסעים יוצאים ארוך ומורכב יותר, ולכן הארכת זמן השהות של המטוסים על הקרקע נתפסת כסיכון גבוה יותר. מנגד, בטיסות נכנסות ניתן להשלים את התהליך במהירות יחסית, ולכן ההגבלות התמקדו בעיקר ביציאות מישראל.