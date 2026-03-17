החל מהיום: 120 נוסעים על כל טיסה יוצאת

משרד התחבורה אישר הבוקר תוספת של 20 נוספים בכל טיסה שיוצאת מנתב"ג • במשרד בוחנים לאפשר במהשך הגדלה נוספת במספר הנוסעים

סתיו ליבנה 12:58
נתב''ג / צילום: Shutterstock
נתב''ג / צילום: Shutterstock

משרד התחבורה אישר הבוקר (ג') להגדיל את מכסת הנוסעים בטיסות היוצאות מישראל, במהלך שמאפשר הרחבה הדרגתית של היצע המושבים. בשלב זה, ההקלה מיושמת בעיקר בטיסות ליעדי אירופה, שם הוגדל מספר הנוסעים מ-100 ל-120 מושבים לכל טיסה, כבר מהיום. המהלך מהווה חלק מהקלות הדרגתיות שמקדם משרד התחבורה, על רקע הביקוש הגובר לטיסות לקראת הפסח והצורך להגדיל את היצע המקומות לנוסעים.

במקביל, בטיסות לארצות הברית המופעלות במטוסים רחבי גוף, שכוללים כ-300 מושבים בטיסה, כבר הותרה הפעלה בתפוסה מלאה.

במשרד התחבורה בוחנים הגדלה נוספת של המכסה, כך שבשלב הבא עשוי מספר הנוסעים לעלות עד לכ-170 לכל טיסה. עם זאת, נכון לעכשיו טרם התקבלה החלטה רשמית בנושא, ובענף מופעל לחץ להרחיב את ההקלות כבר בימים הקרובים, כאשר יום חמישי מסתמן כיעד לעדכון נוסף.

המהלך מתרחש לאחר תקופה שבה הוגבלה תפוסת המטוסים מטעמי ביטחון, כאשר אחד השיקולים המרכזיים היה משך הזמן שבו המטוס שוהה על הקרקע, שלב הנחשב לפגיע יותר מבחינה ביטחונית. תהליך הבידוק של נוסעים יוצאים ארוך ומורכב יותר, ולכן הארכת משך השהות של מטוסים על הקרקע נתפסה כסיכון גבוה יותר. מנגד, בטיסות נכנסות ניתן לבצע את התהליך במהירות יחסית, ולכן ההגבלות התמקדו בעיקר ביציאות מישראל.