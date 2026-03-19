ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם ירידות חדות באסיה, הנפט לא עוצר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בורסות עולם | סיקור שוטף

ירידות חדות באסיה, הנפט לא עוצר

לאחר שוול סטריט נסגרה גם היא בירידות חדות, מגמה דומה באסיה הבוקר • הנפט כבר מעל 110 דולר לחבית • החוזים העתידיים דווקא בעליות קלות • ברויטרס פורסם הלילה כי טראמפ שוקל לשלוח אלפי חיילים למזרח התיכון והפנטגון מבקש מימון של 200 מיליארד דולר

שירות גלובס 05:40
בורסת דרום קוריאה, סיאול / צילום: Shutterstock, Ki young
בורסת דרום קוריאה, סיאול / צילום: Shutterstock, Ki young

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

המלחמה גוררת את השווקים לירידות חדות באסיה הבוקר, שעוקבות אחר המגמה האדומה שבה הסתיים המסחר בוול סטריט אמש. החוזים העתידיים לעומת זאת נסחרים כרגע בעליות קלות. הנפט לא עוצר, מחיר חבית מסוג ברנט כבד עומד על למעלה מ-111 דולר.

מי שמובילה את הירידות הבוקר הוא מדד הניקיי עם נפילה של 2.5%. מדד ההנג סנג מאבד 1.6%, והקוספי בדרום קוריאה יורד ב-1.5%, לאחר שאתמול (רביעי) דווקא הוביל את העליות הגבוהות ביותר באזור.

חברות השבבים סמסונג אלקטרוניקה ו-SK Hynix נסחרות בירידות של עד 1.9%.

אוסטרליה נפתחה בירידות שערים של 1.5%.

וול סטריט ננעלה אמש בירידות חדות, לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול אמר כי ככל הנראה, הבנק המרכזי לא צפוי להתקדם עם הורדת האינפלציה ברמה שהוא קיווה; פאוול אמר את הדברים במסגרת מסיבת העיתונאים שקיים לאחר שהפדרל ריזרב הודיע על הותרת הריבית על כנה ברמה של 3.75%.

עוד ברקע הירידות, התקיפה הישראלית על מתקן הגז הגדול באיראן שהקפיצה את מחירי הנפט, וחששות המשקיעים מהסתמכות והסתבכות הלחימה. ברויטרס פורסם הלילה כי טראמפ שוקל לשלוח עוד אלפי חיילים למזרח התיכון וכי הפנטגון מבקש מימון של 200 מיליארד דולר ללחימה.

מדד הנאסד"ק נפל אמש בכ-1.5%, מדד ה-S&P 500 איבד מערכו כ-1.4% ומדד הדאו ג'ונס מוטה התעשייה נפל בכ-1.6% לשפל חדש מאז תחילת השנה, ומתחת לממוצע הנע ל-200 יום שלו. ב-CNBC בדקו ומצאו כי המדד ירד במעל 5% מתחילת החודש והוא בדרך לסגור את החודש הגרוע ביותר שלו מאז 2022.