ירידות חדות באסיה, הנפט לא עוצר

המלחמה גוררת את השווקים לירידות חדות באסיה הבוקר, שעוקבות אחר המגמה האדומה שבה הסתיים המסחר בוול סטריט אמש. החוזים העתידיים לעומת זאת נסחרים כרגע בעליות קלות. הנפט לא עוצר, מחיר חבית מסוג ברנט כבד עומד על למעלה מ-111 דולר.

מי שמובילה את הירידות הבוקר הוא מדד הניקיי עם נפילה של 2.5%. מדד ההנג סנג מאבד 1.6%, והקוספי בדרום קוריאה יורד ב-1.5%, לאחר שאתמול (רביעי) דווקא הוביל את העליות הגבוהות ביותר באזור.

חברות השבבים סמסונג אלקטרוניקה ו-SK Hynix נסחרות בירידות של עד 1.9%.

אוסטרליה נפתחה בירידות שערים של 1.5%.

וול סטריט ננעלה אמש בירידות חדות, לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול אמר כי ככל הנראה, הבנק המרכזי לא צפוי להתקדם עם הורדת האינפלציה ברמה שהוא קיווה; פאוול אמר את הדברים במסגרת מסיבת העיתונאים שקיים לאחר שהפדרל ריזרב הודיע על הותרת הריבית על כנה ברמה של 3.75%.

עוד ברקע הירידות, התקיפה הישראלית על מתקן הגז הגדול באיראן שהקפיצה את מחירי הנפט, וחששות המשקיעים מהסתמכות והסתבכות הלחימה. ברויטרס פורסם הלילה כי טראמפ שוקל לשלוח עוד אלפי חיילים למזרח התיכון וכי הפנטגון מבקש מימון של 200 מיליארד דולר ללחימה.

מדד הנאסד"ק נפל אמש בכ-1.5%, מדד ה-S&P 500 איבד מערכו כ-1.4% ומדד הדאו ג'ונס מוטה התעשייה נפל בכ-1.6% לשפל חדש מאז תחילת השנה, ומתחת לממוצע הנע ל-200 יום שלו. ב-CNBC בדקו ומצאו כי המדד ירד במעל 5% מתחילת החודש והוא בדרך לסגור את החודש הגרוע ביותר שלו מאז 2022.