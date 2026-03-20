וול סטריט נצבעה אדום בדרך לשבוע רביעי ברציפות של ירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

16:15

מעמיקות הירידות בוול סטריט: מדד הדאו יורד ב-0.5%, S&P 500 מאבד 0.9%, נאסד"ק משיל מערכו 1.3%. מדד הפחד (VIX) קופץ בכמעט 8%.

בנק ההשקעות ג'פריס מעלה את ההמלצה ומחיר היעד לסולאראדג' . ההמלצה עולה מ"תשואת חסר" ל"החזק" ומחיר היעד מ-30 ל-49 דולר. בבנק מעריכים שהקונפליקט במזרח התיכון מייצר תנודתיות במחירי האנרגיה באירופה, בדומה למצב כשפרצה המלחמה באוקראינה וייצרה אז לסולאראדג' הכנסות שיא מאירופה. הם צופים פוטנציאל גם עכשיו, אך פחות דרמטי להערכתם מ-2022-2023.

15:30

בורסות וול סטריט נפתחו בירידות, לאחר שאמש - בסופו של יום מסחר תנודתי שנפתח בירידות חדות וזינוק במחירי הנפט - חלה לקראת הנעילה תפנית חיובית והמדדים התאוששו משפל של כ-4 חודשים, לצד התמתנות במחירי הנפט.

זאת לאחר ששר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, אמר כי ארה״ב שוקלת להסיר סנקציות מנפט איראני שכבר נמצא בים, במהלך הימים הקרובים, במטרה להקל על הלחץ מעליית מחירי האנרגיה בעקבות המלחמה במזרח התיכון.

סיבה נוספת היא הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו בדבר הסיוע שישראל מעניקה לדבריו לארה"ב "במידע מודיעיני ובאמצעים נוספים" לצורך פתיחת מצר הורמוז. הוסיף כי איראן איבדה את יכולתה להעשיר אורניום ולייצר טילים בליסטיים, וציין שהסכסוך עשוי להסתיים מהר יותר ממה שרבים חוששים.

מדד הדאו יורד ב-0.2%, S&P 500 מאבד 0.4%, נאסד"ק משיל מערכו 0.6%.

התגובות בשוק משקפות את הרגישות הגבוהה של מחירי הנפט לכל רמז להתקדמות גיאופוליטית: פתיחה מחדש של מצר הורמוז, דרכו עובר כ־20% מהנפט העולמי עשויה להחזיר היצע משמעותי לשוק ולהפחית לחצי מחירים.

מחיר נפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ומחיר חבית עומד על יותר מ-104 דולר. נפט WTI יציב ונסחר בכ-95.5 דולר. עם זאת, ה-WTI עדיין מציג עלייה של יותר מ-48% מתחילת החודש.

"זהו בממוצע השלב שבו שוקי המניות האמריקאיים נוגעים בשפל בעקבות זעזוע גיאופוליטי," ציין ג'ים ריד מדויטשה בנק. "עם זאת, קשה מאוד לסחור על בסיס ממוצעים היסטוריים בתקופה של אי-ודאות כה גבוהה".

המדדים המרכזיים עדיין בדרך לסיים שבוע אדום רביעי ברציפות. ה-S&P 500 והדאו פתחו את היום עם ירידות מצטברות של 0.4% ו-1.2% בהתאמה, נאסד"ק ירד ב-0.1%.

"כל הפעולה בטווח הקצר תלויה בפתיחת המצר," אמר סקוט רן, אסטרטג שוק גלובלי בכיר במכון ההשקעות של ווילס פארגו. "אנו סבורים שהוא ייפתח בטווח של שבועות - לא חודשים".

גם הדאו וגם הנאסד"ק מתקרבים לטריטוריית תיקון. הדאו נמצא 8.3% מתחת לשיא הסגירה שנרשם ב-10 בפברואר, והנאסד"ק נמצא כ-8% מתחת לשיא הסגירה כל הזמנים שנגע בו ב-29 באוקטובר.

עם זאת, כשה-S&P 500 שומר על רמה של כ-5% מתחת לשיאו, בוב אליוט, מנכ"ל Unlimited, סבור כי השוק עדיין אופטימי מדי בכל הנוגע להשפעת המלחמה על הרווחים והכלכלה.

"כאשר בוחנים מניות ביחס לאג"ח, השווקים מתמחרים צמיחה חזקה יותר מאז תחילת הסכסוך - וזה פשוט לא הגיוני," אמר ל- CNBC. "משקי הבית מאבדים בפועל כ-1% עד 2% מכוח הקנייה הריאלי שלהם - גם אם הסכסוך יסתיים מחר".

המסחר באירופה ממשיך להתנהל במגמה חיובית, על אף שהעליות מעט מתמתנות.

העליות מגיעות לאחר שבנקים מרכזיים ברחבי אירופה הותירו את הריבית יציבה השבוע, תוך התייחסות למלחמה באיראן ולאי הוודאות שהיא מייצרת לגבי האינפלציה. הבנק המרכזי האירופי אמר כי הסכסוך יצר "סיכונים כלפי מעלה לאינפלציה וסיכונים כלפי מטה לצמיחה כלכלית", מה שגרם לסוחרים להגביר את ההימורים על העלאות ריבית אפשריות של הבנק המרכזי האירופי בהמשך השנה.

עם זאת, קובעי המדיניות של הבנק המרכזי האירופי ציינו כי אי הוודאות תלויה בהשפעה ארוכת הטווח של המלחמה, כאשר השפעתה על האינפלציה תלויה הן במשך הסכסוך והן בהשפעת תנודתיות האנרגיה על מחירי הצרכן והכלכלה. משקיעים מתמחרים כעת סיכוי של יותר מ-50% להעלאת ריבית בפגישה הבאה של הבנק המרכזי האירופי באפריל.

ועדת המדיניות המוניטרית של בנק אנגליה הצביעה פה אחד להותיר את הריבית ללא שינוי, כאשר קובעי המדיניות אמרו שהם "מוכנים לפעול" כדי לקזז את השפעות המלחמה - מה שגרם שוב לעלייה בהימורים על העלאות ריבית בהמשך השנה.

גם הבנק הלאומי השוויצרי וגם הרייקסבנק של שבדיה הותירו את הריבית יציבה, תוך ציון אי הוודאות סביב המלחמה במזרח התיכון. ההחלטות הגיעו לאחר שהבנק הפדרלי האמריקאי הותיר את הריבית ללא שינוי ביום רביעי, שגם הוא נקט בגישה זהירה לנוכח הסכסוך המתגבר.

התשואות על איגרות החוב הקצרות של ממשלת ארה"ב ממשיכות לטפס, על רקע חששות המשקיעים כי המלחמה באיראן מתדלקת את האינפלציה ומחסלת את הסיכוי להורדות ריבית בקרוב. התשואה לשנתיים, הרגישה במיוחד לציפיות מהפדרל ריזרב, נסחרה ברמה של 3.8% (עלייה משמעותית מ-3.67% ביום שלישי), ובדרכה לרמת הסגירה הגבוהה ביותר מאז סוף חודש יולי.

שינוי דרמטי בתחזיות השוק (CME Group) הנתונים מראים על מהפך מוחלט בסנטימנט של הסוחרים בתוך חודש אחד בלבד: לפי נתוני CME Group, השוק מתמחר כעת הסתברות של כ-75% לכך שהריבית בארה"ב תישאר ברמתה הנוכחית לפחות עד סוף דצמבר. זאת לעומת הסתברות של כ-5% בלבד שנחזתה לפני חודש. הזינוק בתשואות הקצרות, המשקף ירידה במחירי האג"ח, הפך למגמה עולמית בימים האחרונים ככל שהסיכוי להקלות מוניטריות מתרחק.

המלחמה הנמשכת ומצרי הורמוז הסגורים הובילו לכך שמחיר הנפט נסחר במחיר גבוה מ־100 דולר. בבנק יוליוס בר כתבו השבוע כי "מחסורי דלק מופיעים בנישות מסוימות של שוק האנרגיה הגלובלי ומשפיעים על סוגי דלק ספציפיים, אך לא על היצע הנפט הכללי". נוסף על כך נכתב כי "זעזועי המחירים, במיוחד בשוקי הדלקים, הם חריגים, אך הם גם מובילים להסבת נתיבי סחר ולהתאמות בשרשראות האספקה בהיקפים חריגים". להערכתם, "תרחיש הבסיס שלנו נותר זינוק חד, אך זמני, במחירי האנרגיה".

במקביל מחיר הגז עולה, לאחר שישראל תקפה מתקני גז באיראן ואיראן הגיבה בתקיפה על מתקני גז בקטאר. האנליסט ארנה לוהמן רסמוסן מ־Global Risk Management אמר לבלומברג כי עבור שוק הגז, המשבר לא יסתיים עם סיום המלחמה ופתיחת המצרים, מכיוון שהגז הנוזלי עלול להיות לא מחובר לאורך זמן.

בתוך כך, הזהב, נכס שאמור להיות "מקלט בטוח" בזמני אי־ודאות, נחלש בימים האחרונים.

בבנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן מזהירים כי המשקיעים שאננים מדי, ומעריכים שיהיה פתרון מהיר למלחמה באיראן. כתוצאה מכך, בבנק סבורים שהמשקיעים אינם מתמחרים היטב את הנזק הכלכלי הפוטנציאלי של עלויות האנרגיה הגבוהות, וזאת על אף שמאז שנות ה־70 של המאה ה־20, ארבעה זעזועים מתוך חמישה הקשורים לנושא הנפט הובילו בסופו של דבר למיתון.

בהתאם להערכות המחודשות, האסטרטג דוברבקו לקוס־בוחס מג'יי.פי מורגן מוריד את התחזית שלו למדד S&P 500 לסוף 2026 מ־7,500 נקודות ל־7,200 נקודות (לעומת כ־6,625 כיום, כלומר עדיין צפויה עלייה של עוד כ־8.7%). הוא מעריך שאם מחיר הנפט יישאר ברמות הנוכחיות תהיה פגיעה של 2־5 נקודות אחוז ברווחי חברות המדד.

במקביל, מייקל הארטנט מבנק אוף אמריקה מזהיר כי השווקים משחזרים את הדינמיקה של יולי 2008. הארטנט מזכיר כי באותה תקופה העלה הבנק המרכזי האירופי את הריבית בדיוק בשיא מחיר הנפט, מה שהוביל לקריסה. במוקד האזהרה של BofA עומד שוק האשראי הפרטי, שנאמד כיום ב-1.7 טריליון דולר - היקף גבוה משוק הסאב-פריים ב-2008 (1.3 טריליון דולר). הבנק מזהה בנכסים אלו את מוקד הסיכון המערכתי הבא בשל היעדר שקיפות ופדיונות ענק מצד משקיעים.