שני בנקים מציעים לילדים שלכם מענק. איפה ההטבה העדיפה?

בחודשים האחרונים יצאו שניים מהבנקים הגדולים, הפועלים ומזרחי־טפחות, בהטבות דומות שתכליתן פקדון לילדים. בדצמבר האחרון היה זה בנק מזרחי טפחות שהציע מענק של 1,000 שקלים לילדים שנולדו אחרי 7 באוקטובר. בשבוע שעבר, בנק הפועלים יצא גם הוא בקמפיין - פיקדון של 500 שקל לילדים.

ההצעות של הבנקים הם חלק מדרישה של בנק ישראל להציע הטבות ללקוחותיהם בהיקף כספי של 3 מיליארד שקל בשנתיים, החל מהרבעון השני של 2025 ועד לרבעון הראשון לשנת 2027. זאת, בשל רווחי היתר מהם נהנו הבנקים בשל הריבית הגבוהה במשק.

ההטבות האחרונות לילדים מצטרפות לשורה של הטבות שחילקו הבנקים ללקוחותיהם. בין היתר, בנק הפועלים חילק שתי מניות של הבנק לכל לקוח, בנק לאומי חילק מענק של 500 שקל בחשבון למי שביצע הוצאות בסך של 7,000 שקל בכרטיס האשראי. בנק מזרחי טפחות הציע מענק רבעוני של 500 שקל לבעלי משכנתא על דירה בשווי של עד 2.5 מיליון שקל, דיסקונט הציע ריבית על העו"ש והבינלאומי הציע הלוואות ללא ריבית לחיילים.

כעת נראה שהבנקים הגדולים "מסתערים" על הילדים. מי מציעים את ההטבה המשתלמת יותר ומהן האותיות הקטנות? גלובס עושה סדר.

הפרסומות של מזרחי טפחות ושל הפועלים / צילום: צילום מסך מתוך אתרי הבנקים

בנק הפועלים: 100 אלף זכאים

ההטבה של בנק הפועלים, כוללת פתיחת פיקדון בגובה של 500 שקל למשפחה בריבית משתנה של פריים מינוס 2%, שעומדת כיום על 3.5%. מדובר בריבית גבוהה יחסית למערכת, שעומדת עבור פקדונות לשנה־שנתיים בריבית משתנה על 3.14% לפי נתוני בנק ישראל. בנק הפועלים עצמו לא מציע פקדון כזה, אלא פקדון לשנתיים עד שלוש בריבית קבועה של 3.17% כך שהתנאים הנוכחיים נראים מיטיבים.

הזכאים להטבה הם 100 אלף משפחות (כ־10% מלקוחות הבנק), שמקבלות קצבאות ילדים בחשבון הבנק שלהם. הפיקדון מופקד באופן אוטומטי מבלי שיש צורך ליצור קשר עם הבנק.

אבל יש גם לא מעט אותיות קטנות. כדי לקבל את הפיקדון עליכם להיות בעלי הלוואה, משכנתה או נייר ערך בבנק (כולל מניות הבנק שחולקו בהטבה הקודמת). עליכם גם להיות בעלי הכנסה חודשית ממוצעת של 6,000 שקל לפחות והוצאה גם כן בגובה של 6,000 שקל ומעלה בכרטיסי אשראי בנקאיים. ההורים יכולים להפקיד בפקדון עד ליתרה של 25 אלף שקל בחודש והוא מוגדר לתקופה של שנתיים. ניתן למשוך את הכסף פעם בחודש. העלות המוערכת לבנק מההטבה עומדת על כ־50 מיליון שקל.

מזרחי טפחות: תנאים טובים, פחות זכאים

במזרחי-טפחות בניהולו של משה לארי, יצאו בדצמבר האחרון בפיקדון שהוגדר על ידי הבנק כצעד לטובתם של ילדי המלחמה. את המהלך הוביל בכלי התקשורת שורד השבי שגיא דקל חן, אשר במהלך שהותו בשבי חמאס בעזה נולדה לו בת. הבנק הודיע כי משפחות לילדים שנולדו לאחר 7 באוקטובר 2023 יקבלו מענק של 1,000 שקל לכל אחד ואחת מהילדים. הבנק יכול לזהות משפחות כאלה לפי הפקדת "מענק לידה" של הביטוח הלאומי בחשבון.

בניגוד לבנק הפועלים, בנק מזרחי טפחות מציע את הפקדון לתקופה של 10 שנים, בריבית קבועה של 3%. הפיקדון היחיד שניתן להשוות אליו באתר בנק ישראל הוא זה ל־3 עד 5 שנים, ושם הממוצע במערכת הבנקאית עומד על 3.39%, עם זאת, כאן מדובר על תקופת זמן ארוכה משמעותית.

אבל כדי לקבל את ההטבה עליכם להשתמש ב־3,000 שקל בממוצע בכרטיס האשראי של הבנק. בנוסף, אמנם התנאים בהטבה של מזרחי טפחות נראים מיטיבים יותר, אך נראה שהם מיועדים למספר קטן יותר של לקוחות בהשוואה לבנק הפועלים. ואולי יותר מהכל, החיסרון של בנק מזרחי קשור לעובדה שהכסף שתשימו בפיקדון יהיה נעול עבורכם ל־10 שנים. אם תרצו למשוך את הכסף מהחשבון, תאלצו לוותר על כל הריבית שצברתם.

השימוש של הבנק בשורד שבי בתור פרזנטור, זכה גם לביקורת ציבורית. תרי ישכיל, סמנכ"לית השיווק במזרחי־טפחות, התייחסה לנושא ואמרה "המוצר התבסס על נתוני מחקר ונתן מענה לכאב צרכני אמיתי - רק שליש מההורים חוסכים ובשנתיים האחרונות שיעור החוסכים ירד עוד".

האינטרס של הבנקים מתיישרים עם המתווה

במבט רחב יותר, הבנקים אולי מציגים את ההטבות שלהם בתור מעין "תרומה לציבור" בזמנים קשים, אך בפועל הם בסך הכל ממלאים אחר דרישת בנק ישראל, ואף עושים זאת בדרך שמתיישרת עם האינטרס העסקי שלהם. במקרה הנוכחי, גם בנק הפועלים וגם מזרחי טפחות הציבו תנאי סף דומה לקבלת ההטבה - סליקה של אלפי שקלים בחודש בכרטיס האשראי הבנקאי. גם במענק שנתן בנק לאומי לפני כמה חודשים תנאי הסף היה דומה. כך, בפעם הבאה שהלקוחות יתלבטו מאיזה כרטיס אשראי לגהץ את הקניות בסופר, הציפייה להטבה מהבנק תוביל לבחירה בכרטיס הבנקאי.

הקמפיין הנוכחי מתיישר עם האינטרסים של הבנקים גם בכך שהוא מספק ללקוחות תמריץ להעדיף את הפקדון הבנקאי על פני אלטרנטיבות שיכולות להיות משתלמות יותר כמו קרן כספית. במקרה של בנק מזרחי־טפחות, גם אם שמרתם את הפיקדון 9 שנים שלמות, וביקשתם למשוך אותו, תקבלו עבורו 0% תשואה - מה שהופך אותו במקרה כזה לאפיק הרבה פחות משתלם מרוב האלטרנטיבות בשוק.

למעשה, כמעט בכל הטבה שניתנה במסגרת המתווה, ניתן לראות את האינטרסים של הבנקים מתיישרים עם ההטבה שבחרו להציע ללקוחות. כך למשל, קמפיין ה"מניות לכל לקוח" של בנק הפועלים או אפס עמלות מסחר של הבנק הבינלאומי, מתמרצים את הלקוחות לחזור למסחר בניירות ערך במסגרת הבנק, על אף העלויות הגבוהות יחסית של מסחר במסגרת הזו.