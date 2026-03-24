בבורסה בת"א כבר יכולים להכריז על הצלחה במעבר למסחר בימי שישי. בסיכום של כמעט רבעון שלם של מסחר בימים ב' עד ו' ניתן לראות כי היקף הפעילות זינק משמעותית. על פי נתוני הבורסה שהגיעו לידי גלובס, המחזור הממוצע בימי שישי בשוק המניות (לא כולל קרנות סל) עומד על כ-3.3 מיליארד שקל - מחזור הגבוה פי 3 מהמסחר הממוצע בימי א' אשתקד, שעמד על 1.1 מיליארד שקל בלבד.

לחלק ניכר מהקפיצה במחזורי המסחר בת"א אחראים המשקיעים הזרים - תוצאה לה שאפו בבורסה בת"א, בראשות המנכ"ל איתי בן זאב, בעת ההחלטה על שינוי ימי המסחר. זאת במטרה "ליישר קו" עם המקובל בבורסות העולם, ולהגביר את האטרקטיביות של השוק הישראלי בעיני זרים. מהנתונים עולה כי חלקם של המשקיעים הזרים בימי שישי זינק ל-44% מהמסחר היומי, לעומת 15% בלבד במסחר בימי ראשון אשתקד.

הדר רומנו, מנהלת יחידת המחקר של הבורסה, מאשרת את הדברים: "היקף הפעילות של הזרים במסחר גדל, בין היתר בעקבות המעבר למתכונת המסחר בימים שני-שישי, מה שתורם להעמקת הנזילות בשוק".

עוד עולה מנתוני הבורסה כי המשקיעים הזרים העמיקו את פעילותם במסחר בת"א לאורך ימי המלחמה, שפרצה בסוף חודש פברואר. על פי הנתונים שבידי גלובס, חלקם של הזרים במסחר היומי בת"א זינק מ-35% לפני המלחמה ל-41% מהמסחר במהלך המלחמה. יתרת המסחר מתחלקת בין מוסדיים, משקיעי ריטייל, גופי נוסטרו ואחרים. לכאורה, ניתן היה לטעון שחלקם של המשקיעים הזרים במסחר יכול לעלות בגלל ירידה בהיקף המסחר הכולל, אלא שהמציאות שונה.

במספרים, מתחילת השנה ועד המלחמה החלק של הזרים במסחר בת"א עמד על 1.2 מיליארד שקל ביום (מתוך מחזור של 3.8 מיליארד שקל, ללא קרנות סל), ואילו מתחילת המלחמה חלקם זינק ל-1.9 מיליארד שקל, מתוך מחזור מסחר ממוצע של 4.6 מיליארד שקל, לא כולל קרנות סל.

"אוהבים מאוד את פעילות הארביטראז'"

ומה עשו הזרים? לפי הבורסה, בשבועיים הראשונים ללחימה המשקיעים הללו מימשו מניות, בעיקר בסקטור הבנקים, לאחר שהזרימו לשם סכומים גבוהים בשנה שעברה. אך בשבוע האחרון הם חזרו לרכוש מניות בת"א.

לדברי רומנו מהבורסה, "המעבר למסחר ביום שישי שיפר את כלל היקפי המסחר, אבל השפיע במיוחד על המניות הדואליות (אלה שנסחרות במקביל בת"א ובוול סטריט, נ"א)". כך, חלקם של הזרים במסחר במניות אלו בימי שישי זינק ל-48% מכלל המחזור, לעומת 16% בלבד שהיה חלקם במסחר בדואליות בימי ראשון. בהתאם, המחזור הכולל במניות דואליות בת"א בשישי זינק פי 3, מסכום של 255 מיליון שקל בימי ראשון אשתקד לכמיליארד שקל בימי שישי - כמעט מחציתו כאמור בזכות המשקיעים הזרים.

רומנו: "השינוי בימי המסחר בוצע גם כדי שהמשקיעים יוכלו להגיב לשוקי חו"ל כבר בשישי. הזרים מאוד אוהבים את פעילות הארביטראז', זה מאפשר להם לגרוף רווחים מהירים ולנצל את הפער בשעות המסחר בין חו"ל לארץ. כשהמסחר היה ביום ראשון הם הגיבו בפעם אחת למסחר בחמישי ושישי מעבר לים, כעת הם יכולים להגיב כבר בשישי ולייצר לעצמם רווחים מהירים".

מבדיקה נוספת שערכה יחידת המחקר בהשוואת נתוני המסחר של הדואליות בין הבורסה בת"א לחו"ל, נמצא כי מחזורי המסחר של המניות הדואליות עלו בת"א בכ-94% מתחילת השנה, ואילו בחו"ל העלייה במחזורים באותן מניות הסתכמה בכ-84%.

בקרוב: עוד מניות דואליות בת"א?

פריחת המסחר במניות הדואליות חשובה בעיני הבורסה בת"א בשל סיבה נוספת. לאחר רישומה לאחרונה של ענקית הסייבר האמריקאית פאלו אלטו למסחר בת"א, "רואים עלייה משמעותית מאוד בפנייה של חברות אלינו לגבי רישום כפול", מספר רון קליין, סמנכ"ל המחלקה הכלכלית של הבורסה. "אני מעריך בזהירות שהשנה נראה פה מספר לא מבוטל של חברות דואליות חדשות. אם בשנים קודמות היו אפס, אחת או שתיים כאלה, היום יש התעניינות שלא הייתה בעבר, וגם כוונות קונקרטיות של חברות גדולות לבצע רישום כפול".

על השאלה כמה זה "מספר לא מבוטל", מסרבים בבורסה לענות, אך ניתן להניח שהם בוודאי ישמחו אם יהיה מדובר במספר שמתקרב ל-8-9 חברות דואליות חדשות.

בבורסה אף טוענים כי במקביל לחברות הדואליות גם חברות פרטיות ישראליות, שבעבר כיוונו לוול סטריט, מתעניינות ברישום למסחר בת"א. "חברות בשווי 1-3 מיליארד דולר לא היו מסתכלות על ת"א בעבר, אבל היום, כשחציון השווי בהנפקות בוול סטריט מגיע כבר ל-6 מיליארד דולר, אותן ישראליות כבר מסתכלות על הבורסה בת"א ומבינות שזו הזירה הרלוונטית לשלב בו הן נמצאות", אומר קליין. לדבריו, "בעבר בנקי השקעות זרים היו צריכים לשכנע חברות להגיע להנפקה בת"א, והיום החברות כבר רוצות את זה בעצמן".