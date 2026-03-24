מצר הורמוז

איראן גובה 2 מיליון דולר בתמורה למעבר בהורמוז

לפי דיווחים, איראן מאפשרת מעבר בתשלום דרך מימיה הטריטוריאליים, בזמן שארה"ב מתקשה לפתוח מחדש את מצר הורמוז • לפחות 13 ספינות תובלה כבר חצו כך, בעיקר מסין, חלקן תחת הסוואה - וההכנסות הופכות למקור מט"ח משמעותי עבור טהרן בעיצומה של המלחמה

עידן ארץ 12:57
מצר הורמוז / צילום: ap, Altaf Qadri
חסימת מצר הורמוז הופכת עבור איראן ליותר מכלי גאו-פוליטי: ספינות תובלה, בעיקר מסין, חוצות את המצר דרך מים טריטוריאליים איראניים בתמורה לתשלום. לפי גורמים איראניים, המחיר למעבר עומד כיום על כ־2 מיליון דולר לספינה.

בזמן שארה"ב מתקשה לפתוח מחדש את נתיב השיט הקריטי דרכו עוברת כחמישית מתפוקת הנפט והגז העולמית, ואף בוחנת צעדים להפחתת הלחץ על מחירי האנרגיה, איראן מנצלת את המצב כדי לגבות אגרה ולממן את מאמציה הצבאיים מול ארה"ב, ישראל ומדינות המפרץ.

מחיר הנפט חזר לרמות של מעל 100 דולר לחבית, לאחר ירידה זמנית בעקבות הצהרות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על סיום אפשרי של הלחימה ואחריה עלייה מחודשת כשאיראן הכחישה קיומו של מו"מ.

במקביל, הודלפו תנאים איראניים במשא ומתן, שכנראה כן מתרחש דרך מתווכות, הכוללים דרישות נוקשות כמו פיצוי אמריקאי על נזקים, שספק אם יבשילו להסכם בטווח הקרוב. כך או כך, ארה"ב ממשיכה לקדם כוחות נחתים לאזור, אך מתקשה לגבש קואליציה בינלאומית סדורה לפתיחת המצר.

להחזיק את הראש מעל המים

לפי לויד'ס ליסט, סוכנות ידיעות וחברת מודיעין ימי, ספינת מכולות בשם "ניו-וויאג'ר" , שבבעלות חברה סינית, חצתה לאחרונה את מצר הורמוז דרך מים טריטוריאליים איראניים. במהלך ההפלגה המשדר שלה פעל ושידר את המסר "DUQM ALL CREW CHINA" - התייחסות לנמל דוקם שבעומאן והכרזה (בשגיאת דקדוק) כי כל אנשי הצוות סינים.

גורמים איראניים הודיעו בימים האחרונים כי יתירו מעבר לספינות בתמורה לתשלום של כ־2 מיליון דולר לכלי שיט. עבור איראן, המצויה תחת מתקפות מתמשכות ונדרשת להקצות משאבים משמעותיים ללחימה, כל זרם של מטבע חוץ עשוי לסייע לה משמעותית לשמור על יכולת לחימה לאורך זמן.

מעבר לספינה הזאת, דווח על 12 ספינות נוספות שחצו את הורמוז דרך מים טריטוריאליים איראניים, וטרם ברור תחת איזה הסדר. ביניהם היו שתי ספינות "זומבי" שהעמידו פני ספינות שכבר "מתו" ואינן בשירות יותר.

גם הן, כנראה, שילמו את 2 מיליון הדולרים על המעבר. כך שנראה שבזמן שארה"ב מתקשה להבטיח את חופש השיט במצר, איראן הצליחה להפוך את המשבר למנגנון הכנסה שמסייע לה להחזיק את הראש מעל המים.