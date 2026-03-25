שיווק ופרסום אינרום מקימה מפעל חדש של נירלט בניר עוז בהשקעה של כ-400 מ' ש'
אינרום מקימה מפעל חדש של נירלט בניר עוז בהשקעה של כ-400 מיליון שקל

המהלך מגיע לאחר שהמפעל המרכזי של נירלט נפגע בתחילת מלחמת "חרבות ברזל", ומהווה חלק מתהליך שיקום והרחבת פעילות החברה • הקמת המפעל צפויה להימשך כשלוש שנים

נבו שפיר 14:58
אהוד דנוך, מנכ''ל אינרום / צילום: תמר מצפי
אהוד דנוך, מנכ''ל אינרום / צילום: תמר מצפי

אינרום תעשיות בנייה הודיעה היום (ד') כי דירקטוריון החברה אישר הקמת מפעל ייצור חדש למוצרי צבע של חברת-הבת נירלט בקיבוץ ניר עוז, בהשקעה המוערכת בכ-400 מיליון שקל. המהלך מגיע לאחר שהמפעל המרכזי של נירלט נפגע בתחילת מלחמת "חרבות ברזל", ומהווה חלק מתהליך שיקום והרחבת פעילות החברה.

לצורך הפרויקט נחתמו תוספות להסכם חכירת המשנה עם קיבוץ ניר עוז לתקופה של כ-25 שנה, בתנאים דומים להסכם הקיים. לפי החברה, הקמת המפעל צפויה להימשך כשלוש שנים.

ההבטחה של ברקת התפוגגה: "הסל של המדינה" רק בשליש מסניפי קרפור
בלעדי | שופרסל מחזקת את הפעילות הפיננסית ומשיקה אפליקציה חדשה

המפעל החדש צפוי לכלול קווי ייצור אוטומטיים, מרכז לוגיסטי ותשתיות אחסון ותפעול, כאשר החברה מציינת כי היא מנהלת מגעים מתקדמים עם ספקי ציוד מרכזיים. באינרום מעריכים כי המהלך יאפשר לה לשקם את כושר הייצור שנפגע ולתמוך בהמשך פעילותה בשוקי הבנייה, התשתיות והתעשייה.

אהוד דנוך, מנכ"ל אינרום, מסר: "הקמת המפעל החדש בניר עוז היא מהלך אסטרטגי חשוב עבור אינרום ונירלט, המבטא את המחויבות שלנו לשיקום, צמיחה וחיזוק הפעילות התעשייתית בדרום הארץ. לצד שיקום יכולות הייצור שנפגעו, אנו מקימים מפעל אוטומטי שיאפשר לנו להמשיך ולהוביל את שוק מוצרי הצבע באיכות, בטכנולוגיה ובשירות ללקוחותינו. אנו רואים בפרויקט זה גם אמירה ערכית של חיזוק אזור עוטף עזה והשקעה בקהילה המקומית".