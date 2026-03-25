עד כמה הממ"ד שלנו עמיד באמת מפני פגיעת טילים?

פתח תקווה היא אחת מהערים המובילות את פגיעות הטילים האיראנים, הן ב"עם כלביא" והן ב"שאגת הארי". ביוני שנה שעברה נפגעו ישירות שני ממ"דים ע"י טיל איראני ו־4 דיירים שישבו בתוכם נהרגו, על אף שפעלו על סמך הוראות פיקוד העורף. ואולם אתמול, לעומת זאת, פגעה פצצת מצרר מטיל איראני ישירות בממ"ד, אף הוא בפתח תקווה, אך הפעם חיי השמרטפית והילדים שעליהם שמרה ניצלו, הודות לכך ששהו בממ"ד.

הדבר מעלה שוב את ההתלבטות הישראלית המתמשכת: האם ממ"ד עמיד לפגיעת טיל?

● המומחית שטוענת - אפשר לוותר על ההתרעה המוקדמת ומסבירה מה זה פוליגון

● סירבו להכניס למקלט וישלמו קנס של 7,000 שקל

בעקבות הטרגדיה בשנה שעברה בפתח תקווה, בפיקוד העורף הסבירו כי מדובר באירוע קיצון, וכי ממ"דים אינם אמורים לעמוד בפני פגיעות ישירות, אלא בפני רסיסים ופגיעות הדף. מומחים מסבירים כי כדי לתת מענה לפגיעה ישירה של טיל בן חצי טון, נדרש עובי קיר של 3 מטרים של בטון. זה לא קיים גם במקלטים ציבוריים ועל כן אם טיל כזה פוגע במקלט ציבורי - הוא יגרום לנזקים דומים.

"הממ"ד עמד היטב במבחן"

סא"ל (מיל.) ד"ר בני ברוש, לשעבר המהנדס הראשי של פיקוד העורף וחבר איגוד המהנדסים, אומר כי "באופן כללי הממ"ד עמד היטב במבחן. ברמה, שאם היית שואל אותי לפני, הייתי מעריך שהאירוע יסתיים בצורה גרועה מעט יותר".

"תחשוב ברמה הלאומית, מה היה קורה, אם היית רוצה, נניח, שכשממ"ד יעבור אירוע כזה - לא יקרה כלום, הוא מוסיף, "הן ברמה הלאומית והן ברמה הפרטית של דירה של כל אחד מאיתנו, היינו צריכים לשלם על זה תוספות משמעותיות במחיר, כולל השפעות אדריכליות של החלטה כזו , שטחי בנייה ועוד. לפיכך מדובר בסוג של ניהול סיכונים. הרי גם הרכב הכי בטוח בעולם, אינו מתוכנן להיכנס בקיר בטון מבלי שיתחולל בו נזק אשר עלול לפגוע בנוסעים".

ואולם אם צריך להפיק לקח מהסיפור הזה, ברוש מצביע דווקא על כך שמדובר במבנה שעבר תמ"א 38 ואותה תוכנית שספגה לא מעט ביקורת מהיבטים תכנוניים, הוכיחה את חשיבותה מההיבט הבטיחותי־ביטחוני. אין ספק שהנזק שהיה נגרם לבניין היה הרבה יותר גדול מזה שנגרם לו לאחר החיזוק והמיגון", הוא מציין.

בעקבות האירוע בפתח תקווה עולה עוד שאלה: האם נכון שאחד מקירות הממ"ד הוא קיר חיצוני, או שעדיף היה להעביר אותו לחדר פנימי. לדברי ברוש גם ממ"דים שכאלה (פנימיים), שבעבר היה נהוג לתכננם כך, לא הבטיחו תמיד את יושביהם: "בשנה שעברה נהרגו אנשים בבאר שבע שהיה בביתם ממ"ד כזה", הוא מציין.