ירידות באירופה ובחוזים העתידיים על וול סטריט; מחירי הנפט קופצים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:50

אירופה

בורסות אירופה פותחות את היום בירידות שערים, בעוד המשקיעים נאלצים להתמודד עם רמה גבוהה של אי־ודאות סביב המגעים לסיום המלחמה בין ארה"ב ואיראן. מדד הדאקס יורד בכ-1.3%, הפוטסי נחלש בכ-0.9% והקאק מאבד מערכו כ-0.6%. גם החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות של עד 0.8%.

ב-CNBC מדווחים כי השווקים מתקשים לפענח הצהרות סותרות מוושינגטון ומטהרן במהלך שתי היממות האחרונות. ארה"ב טענה כי התנהלו מגעים לגבי תוכנית שלום שהציעה לאיראן, אך האחרונה הכחישה כל אינטראקציה ישירה מולה בעניין.

במהלך הלילה, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי הנשיא טראמפ אמר בשיחות סגורות בימים האחרונים כי הוא מעוניין לסיים את העימות בשבועות הקרובים ולהימנע מגלישה ל"מלחמה נצחית". לפי הדיווח, טראמפ דוחק ביועציו להיצמד ללוח הזמנים של 4-6 שבועות. בבית הלבן מתכננים פסגה עם נשיא סין שי ג'ינפינג באמצע מאי, מתוך ציפייה שהמלחמה תגיע לסיומה עד אז.

אסיה

באסיה, הבורסות ננעלו בירידות משמעותיות. הבורסה בהונג קונג ירדה בכ-1.9%, בורסת טוקיו איבדה מערכה כ-0.5%, בורסת שנגחאי ירדה בכ-1.1% ובורסת סיאול נחלשה בכ-3.2%.

וול סטריט

וול סטריט ננעלה אתמול בירוק, על רקע הדיווחים על תוכנית השלום שהציע הנשיא טראמפ לאיראן - אם כי המדדים המובילים סיימו את היום במרחק ניכר מהשיאים התוך־יומיים שלהם. לאחר שפתחו את היום עם עליות של מעל 1%, בסוף יום המסחר הנאסד"ק טיפס בכ-0.8%, ה-S&P 500 התקדם בכ-0.6% והדאו ג'ונס עלה בכ-0.7%.

מרבית המדדים הענפיים של ה-S&P 500 נסחרו בטריטוריה חיובית, כאשר את העליות הובילו סקטורים מחזוריים ודפנסיביים יותר. סקטור חומרי הגלם טיפס בכ-2% והיה החזק ביותר, כאשר אחריו בלט לחיוב סקטור הצריכה הפרטית (Consumer Discretionary), עם עלייה של כ-1.2%. ענפי ביטוח הבריאות והתעשייה התקדמו בכ-0.9% ובכ-0.7%, בהתאמה. מנגד, מדד האנרגיה נחלש בכ-0.5%, על רקע הירידות במחירי הנפט בעולם.

גם סקטור ה-IT תמך בעליות והתחזק בכ-0.5%. בין המניות שבלטו לחיוב ניתן למצוא את אנבידיה , AMD , אמזון ואינטל . מניית השבבים ARM זינקה בשיעור דו־ספרתי, לאחר שהחברה השיקה אתמול מעבד AI חדש - AGI CPU. מדובר בפעם הראשונה בתולדות החברה שהיא מייצרת שבב פיזי משל עצמה, לאחר שבעשורים האחרונים מכרה את הארכיטקטורה שלה לחברות אחרות, שייצרו את השבבים בפועל. היום דווח כי החברה צופה שהשבב החדש שלה לבדו יכניס 15 מיליארד דולר עד 2031.

בבנק סיטי ציינו כי הודעת Arm מסמנת את "השינוי המשמעותי ביותר בהיסטוריה של החברה. ב-CNBC דווח כי לדברי האנליסטים של סיטי, בעוד שהמהלך של החברה לכיוון של ייצור שבבים היה סוד גלוי למדי, החדשות על שבב שרתים שפותח במלואו, התמיכה מצד חברות ענק התמיכה מצד חברות ענק כמו Meta ו-OpenAI, ותחזיות ההכנסות השוריות, הובילו להפתעה חיובית עבור השוק. "התחזיות של Arm גבוהות בהרבה אפילו מהתחזיות המוקדמות הגבוהות ביותר", וצפויות להפיג כל חשש הנוגע לשינוי במבנה הרווחיות של החברה", ציינו האנליסטים.

מיכאל קנטרוויץ, אסטרטג השקעות ראשי בבנק ההשקעות פייפר סנדלר, אמר ל-CNBC אתמול כי "אנו ממשיכים לראות את שוק המניות כשוק חד־ערכי ומוּנע־נפט (במקור: oil-driven, one-variable market). "הנפט ורמות הריבית הם אלו שמניעים את שוק המניות, ונכון לעכשיו, אני חושב שהשווקים מתומחרים בהתאם לתנאים הנוכחיים".

קנטרוויץ הוסיף: "אני פחות מודאג מהכלכלה. אני חושב שהכלכלה האמריקאית יכולה בהחלט להתמודד עם נפט באזור ה-90-100 דולר. אני קצת יותר מודאג לגבי רמות הריבית ומהחששות של אינפלציה עיקשת, שתכביד על המכפילים של שוק המניות".

קית' בוצ'אנאן, מנהל השקעות בכיר ב-Globalt Investments, נקט בגישה דומה ואמר ל-CNBC כי התחזית קדימה לריבית של הפדרל ריזרב תהיה "הכי פגיעה" אם המלחמה תימשך עוד זמן רב. "אם מחירי הנפט יהיו גבוהים יותר לזמן ארוך יותר, אני חושב שהכל יחזור לציפיות האינפלציה ולפד". בוצ'אנאן הסביר כי אם מדיניות מרסנת תהיה בתוקף למשך זמן רב מאוד, הדבר יחתור תחת הבסיס להרבה מהאופטימיות שנבנתה בשוק לקראת השנה הנוכחית.

שוק החוב האמריקאי

במקביל להתאוששות שנרשמה בשוק המניות האמריקאי אמש, מגמה דומה ניכרה גם בשוק החוב הממשלתי. התשואה לעשר שנים ירדה במעל 6 נקודות בסיס לרמה של 4.32%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 3.88%. ב-CNBC דיווחו כי הראלי בשוק החוב האמריקאי החזיר חלק מירידות המחירים (ועליית התשואות) שנרשמו ביום שלישי, לאחר מכרז אג"ח מאכזב בגובה 69 מיליארד דולר, במהלכו נרשמו הביקושים החלשים ביותר מאז מרץ 2025. הבוקר, תשואות האג"ח שבות לטפס: התשואה לעשר שנים עולה במעל 4 נקודות בסיס לרמה של 4.37%, בעוד התשואה לשנתיים עולה בכ-6 נקודות בסיס לרמה של 3.94%.

שוקי הסחורות והמטבעות

המשקיעים ברחבי העולם החלו לתמחר אתמול תרחיש של רגיעה במלחמה עם איראן, ואולי אף הפסקת אש. לפי בלומברג, טראמפ אף רמז שלשום על "מתנה" בשווי עצום, הוא לא פירט מהי אותה מתנה, אך ציין כי מדובר במשהו הקשור לזרימת אנרגיה דרך מצר הורמוז. תחילה, מחירי הנפט ירדו בחדות, אך בהמשך חלק ניכר מהירידות נמחק. בסיום היום, המחירים ירדו בשיעור של עד 2%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 102 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 91 דולר לחבית.

כאמור, הבוקר, המחירים שבים לטפס ועולים בכ-2%. נפט מסוג ברנט נסחר במחיר של 104 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר במחיר של 92 דולר לחבית. במהלך הלילה, בבלומברג דווח הלילה כי גורמים בממשל טראמפ בוחנים מה תהיה המשמעות של זינוק פוטנציאלי במחירי הנפט של עד 200 דולר לחבית. דובר הבית הלבן אמר בתגובה כי הממשל תמיד מעריך תרחישים שונים, אך הכחיש שנבחן תרחיש שמחירי הנפט יגיעו ל-200 דולר.

דן סטרויבן, המנהל המשותף של מחלקת מחקרי הסחורות הגלובליים בגולדמן זאקס, אמר אתמול ל-CNBC כי תנועות המחירים של הנפט בטווח הקרוב מוּנעות פחות משינויים בתחזית הבסיס - ויותר משינויים בסבירות הנתפשת של תרחישי הקצה הגרועים ביותר. לדבריו, בפועל, הנפט נסחר תחת פרמיית סיכון גאופוליטית, בעוד המשקיעים מגדרים את הסיכון של הפרעות ממושכות ומלאים נמוכים באופן קריטי.

בשוק המט"ח, הדולר, שמשמש נכס "מקלט בטוח", תחילה הגיב בירידה לדיווחים, אך בהמשך היום המגמה התהפכה והוא התחזק בכ-0.2% מול המטבעות בעולם. גם מול השקל, הדולר התחזק אתמול בכ-0.2% ושערו נעמד על 3.11 שקלים. הבוקר, הדולר ממשיך להתחזק ושערו עומד על מעט מתחת לרף ה-3.12 שקלים.

בשוק הסחורות, הזהב חזר להתחזק אתמול, אחרי רצף משמעותי של ירידות בימים האחרונים, וטיפס במעל 2%. עם זאת, הבוקר הוא שוב יורד בקרוב ל-3% ונסחר סביב 4,460 דולר לאונקיה. הוא רחוק בכ-20% מהשיא האחרון שלו בסוף ינואר, שעמד על כ-5,590 דולר.

בבנק ההשקעות גולדמן זאקס אמרו אתמול ל-CNBC כי הנסיגה שנרשמה לאחרונה במחירי הזהב תואמת במידה רבה את הדפוסים ההיסטוריים, וציינו את הציפיות לריבית גבוהה יותר ואת התנודתיות בשוק כגורמים המרכזיים מאחורי הירידה.

בבנק ציינו הם לא חושבים שהירידה מפתיעה, "לאור מסגרת התמחור הקיימת שלנו". דן סטרויבן מסר כי הציפיות לעליית ריבית הכבידו על הביקוש מצד המשקיעים, במיוחד אלו שעושים זאת דרך קרנות סל שעוקבות אחר הזהב, אשר "רגישות מאוד לשינויי ריבית". בכל זאת, בבנק נשארים עם תחזית שורית וצופים שהמתכת היקרה תגיע ל-5,400 דולר עד סוף השנה. התחזית נשענת על רכישות מתמשכות מצד בנקים מרכזיים, בעוד מדינות שואפות לגוון את החזקותיהן עם נכסים בעלי "סיכונים גאופוליטיים ופיננסיים נמוכים יותר", כך לפי הבנק.