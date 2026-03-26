לראשונה בתולדותיה: הפניקס חצתה את רף מיליארד הדולר ברווח הכולל

חברת הפניקס כבר מזמן אינה רק חברת ביטוח. ככזו שמחזיקה גם בסוכנויות הביטוח הגדולות במשק וגם באשראי חוץ בנקאי היא מכוונת להרבה יותר מכך. "אין שום סיבה שלא נהיה 15% מהשווי של שוק הפיננסים, אנחנו משחקים בכל המגרש הפיננסי", אומר לגלובס אייל בן סימון מנכ"ל החברה, אחרי עוד דוחות חזקים שפרסמה החברה.

לדבריו, "אנחנו מסתכלים קדימה. שוק הפיננסים בסופו של דבר לא יישאר רק בנקאות ופיננסים, אלא הכל יהיה מעורבב, ולכן הפוטנציאל של הפניקס הרבה יותר גבוה. אנחנו נסחרים במכפיל רווח של 13-14 ויש עוד המון מקום להתפתחות". הפניקס מנהלת כיום נכסים בהיקף של 610 מיליארד שקל, וחושפת בדוחותיה שיש לה 90 אלף לקוחות בתחום הטרייד שמשתמשים באפליקציה שלה.

הפניקס מהווה כיום כ-8% משווי חברות הפיננסים (500 מיליארד שקל) כשהיא נסחרת לפי שווי שוק של יותר מ-44 מיליארד שקל, ומשלימה זינוק מרשים של יותר מ-700% במהלך חמש השנים האחרונות ואף הצליחה לעקוף בשווי השוק את בנק דיסקונט (40 מיליארד שקל).

הבוקר דיווחה הפניקס על רווח כולל של כמעט 3.2 מיליארד שקל, שהם לראשונה יותר ממיליארד דולר, זינוק של 34% ביחס לשנה שעברה, שבעצמה הייתה אחת החזקות בתולדותיה. גם התשואה להון המשיכה להיות חזקה מאוד עם 26.6%, כשאחת הסיבות לכך היא שהפניקס ממשיכה לחלק דיבידנד בקצב גבוה מאוד, ובשנה האחרונה היא משלימה חלוקת דיבידנד כ-1.6 מיליארד שקל (מתוכו 300 מיליון שקל ברכישה עצמית של מניות), שמהווים 51% מרווחי החברה בשנה האחרונה.

בהפניקס גם החליטו לעדכן כלפי מעלה את מדיניות חלוקת הדיבידנד מלפחות 40% ל-45% מהרווחים ומציינים שהשאיפה שלהם היא לחלק בשנת 2026 אפילו 55% מהרווח הכולל שיהיה.

האם שוב תעדכן יעדים בקרוב?

בחלוקה לתחומי פעילות, רווח הליבה של הפניקס (מהפעילות עצמה, כמו ביטוח, ניהול נכסים, ללא רווחים משוק ההון) הסתכם ב-2.65 מיליארד שקל, ומתוכה בפעילות ניהול הנכסים לבדה הרווח זינק ב-42% לסכום של 895 מיליון שקל. בפעילות הביטוח הרווח עלה ב-6% לסכום של 1.76 מיליארד שקל.

ברבעון הקודם הפניקס כבר עדכנה כלפי מעלה את התחזיות שלה, אך ייתכן שבקרוב תצטרך לעשות זאת שוב. ברבעון הקודם החברה הודיעה כי היא צופה רווחי ליבה של 3.3-3.5 מיליארד שקל בשנת 2028, קצב צמיחה של 10% בשלוש השנים הקרובות. בפועל, היא כבר מעל הקצב הזה, והדבר עשוי לרמז על העלאת תחזיות נוספת בקרוב.

"במשפט אחד, אנחנו מכים את התחזיות, אנחנו מעבר לקצב היעדים הרב שנתי שקבענו" אומר בן סימון, והוסיף, "אנחנו עם הפנים קדימה, עם צמיחה מאוד חזקה, גם ברכישות, גם בהתפתחויות לכיוונים חדשים. ברבעונים הקרובים נבחן שוב איפה אנחנו עומדים".