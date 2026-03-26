מתווה הפיצויים | באוצר סוף סוף מבינים שלעסקים לא נשאר אוויר שש שנים. מהתפרצותה של מגפת הקורונה, דרך מלחמת חרבות ברזל, מבצע עם כלביא ועד שאגת הארי - ישראל עוברת ממשבר למשבר, ובכל פעם אותו טקס חוזר: המשק נעצר, העסקים מדממים, ובמשרד האוצר מתחילים לגבש מתווה סיוע כאילו מאפס. משא ומתן, חקיקה בשלוש קריאות, ועדות בכנסת, ובסוף מגיעים לאותו מודל מוכר פחות או יותר. בינתיים חולפים שבועות יקרים של חוסר ודאות אצל המעסיקים והעובדים. עכשיו, סוף סוף, מתבשלת הודאה שקטה: גם באוצר מבינים שזה לא יכול להימשך ככה. למתווה הנוכחי של מענקי הפיצויים לעסקים ויציאה לחל"ת של עובדים צפוי להתווסף סעיף שיאפשר להפעיל את המנגנון מחדש עד סוף 2027, בהחלטת שר האוצר וללא חקיקה ראשית. למשבר הבא שלא יבוא. הבעיה היא שהבשורה הזו לא עוזרת לעסקים שסופגים מכה עכשיו. השלמת החקיקה של מענקי הפיצויים לא צפויה לפני מאי. מה יעשו העסקים בינתיים? העסקים בקו העימות מול חיזבאללה בצפון כבר יכולים לבקש מקדמות בגין הנזק הכלכלי. לגבי היתר, משא ומתן מתקדם מתנהל בין נשיאות המגזר העסקי לבין רשות המסים על מתן מקדמות מהמענק עוד לפני שיאושר מתווה הסיוע בכנסת. עד שזה יקרה, יצטרכו העסקים לנשום עמוק ולהמתין. בתקווה שכולם יצליחו להחזיק מעמד עד אז. אורן דורי

תעופה | הציבור מחפש תובנות בלוח הטיסות וההמראות אחרי שבוע דרמטי במיוחד, היקף הפעילות בנמל התעופה בן גוריון צומצם עד כדי כמעט כלום. המגבלות החדשות מרחיקות רגע לפני את חופשת הפסח, שמי מאיתנו לא פנטז עליה בעודנו ספונים במקלטים. במסגרת המתווה הנוכחי, הטיסות היוצאות מישראל מוגבלות למספר נוסעים מצומצם במיוחד, כזה שמזכיר קיבולת של אוטובוס, בעוד שמספר הטיסות הכולל ירד לשפל. במקביל, הודעת ה-NOTAM (הודעה רשמית על מגבלות תפעוליות במרחב האווירי) הוארכה עד 24 באפריל, ועד שלא תוסר - חברות התעופה הזרות לא ימהרו לחזור. ובתווך, בין הניסיון להרכיב תמונה ברורה משלל מסרים שמשחרר טראמפ בפלטפורמת X (טוויטר), לדין וחשבון שלא מגיע בצורה מסודרת מממשלת ישראל, לישראלים נותר בעיקר לשאת עיניים ללוח הטיסות - ולנסות לגרד תובנות. "צמצום מספר הנחיתות בארץ" - כולם שוב פסימיים; "דלתא מבטלת טיסות עד ספטמבר" - זהו, נגמרה שנת הלימודים, המלחמה תימשך לנצח. בתוך הכאוס שנוצר, לא נשאר לציבור איפה לחפש תשובות, מידע להיתלות עליו שיבטיח שעד נקודה כלשהי הכול כבר יהיה מאחורינו. לצערנו התשובות האלה לא ימתינו על לוח ההמראות והנחיתות, אבל החיפוש שלהן בימים אלה מובן להפליא. סתיו ליבנה

תשתיות | אי אפשר להמשיך לסמוך על פספוסים מאיראן ביום רביעי האחרון פגע טיל איראני לא רחוק מתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה, התחנה הגדולה בישראל. חברת החשמל מיהרה לדווח שלא הייתה כל פגיעה בתשתיות שלה. הטיל האיראני, כנראה, פשוט פספס. זו לא הייתה הפעם הראשונה שאיראן מנסה לפגוע בתשתיות האנרגיה של ישראל, כולל הפגיעה הקטלנית במתקני בזן ב-2025. מאגרי הגז לוויתן וכריש סגורים כבר כמעט חודש כדי להגן עליהם מפני תקיפה. אפשר רק לדמיין את ההשלכות של פגיעה ישירה בתשתיות החשמל הראשיות של ישראל. גם במשרד האנרגיה חוששים מכך. לדברי מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה, רון אייפר, "משק החשמל הישראלי ריכוזי מאוד, דבר שעלול לפגוע בחוסנו של המשק". לכן, הוא אומר - המדיניות חייבת לעבור לביזור יכולת הייצור. בין אם נבחר בתחנות כוח בגז שצפויות לקום בשנים הקרובות, ובין אם נפנה לשדות ולמתקנים סולאריים המותקנים על גגות. זה לא רק צורך תחרותי, אלא גם ביטחוני. והוא דורש מהמדינה להתגבר על לחצי הנימב"י (Not in my backyard) ולאשר הקמת תשתיות גז, ייצור חשמל והולכתו. רק אם אלה יוקמו כמו שצריך, תהפוך הפלה של המתקנים הגדולים ביותר של ישראל לפגיעה שהמדינה מסוגלת לספוג. עידן ארץ