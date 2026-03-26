"אור איתן" מתקרבת למבצעיות – ורפאל מסכמת שנת שיא במכירות

מנכ"ל חברת "רפאל" אומר כי מערכת היירוט באמצעות הלייזר "אור איתן" נמצאת עדיין בשלבי הפיכה למבצעית בחיל האוויר, וכי הוא "בטוח שהציבור יתרשם לטובה מהביצועים שלה" בעתיד הקרוב. המנכ"ל, יואב תורג'מן, אמר בשיחה עם "גלובס" על רקע פרסום הדו"ח השנתי של החברה הממשלתית - שמצביע על שנת שיא בכל הפרמטרים המסחריים - כי המערכת שפיתחה החברה סופקה כבר ב"מהדורה מתקדמת" לחיל האוויר, שעמל בימים אלה על השימוש המלא בה.

● כך מנסה ארה"ב לפתור את בעיית המחסור הצפוי במיירטים

● כשהתעשייה השוקעת של גרמניה פוגשת את ענקיות הנשק של ישראל

"כמו עם קליטת ה-F-35 בחיל האוויר וגם תהליך השימוש בכיפת ברזל, לוקח זמן מסוים עד שמערכת הופכת למבצעית, אבל אנחנו בטוחים לחלוטין ביכולות המעולות של המערכת. היא כבר עבדה בשטח והוכיחה את עצמה. חיל האוויר בונה את היכולת המבצעית שלו כמו שהוא יודע לעשות, ויש סיבה שהוא חיל האוויר הכי טוב בעולם".

לפי הדו"ח, חברת "רפאל" רשמה עלייה משמעותית בהכנסות בשנה החולפת: 21.5% יותר מאשר ב-2024, לסך מכירות של 21.7 מיליארד שקל (6.94 מיליארד דולר לפי השער הנוכחי). הרווח הנקי של החברה הממשלתית עמד בשנת 2025 על 1.35 מיליארד שקל, זינוק של 42% בהשוואה לרווח בשנת 2024. צבר ההזמנות של החברה עומד על סכום שיא של 74.4 מיליארד שקל. גם מבחינת ההכנסות, הרווח והמכירות הוגדרה 2025 כ"שנת שיא" בדיווחי החברה.

החברה מסרה כי במיוחד הרבעון הרביעי של שנת 2025 שבר את השיאים במכירות (7.1 מיליארד שקל) והזמנות בשווי יותר מעשרה מיליארד שקלים. קרוב למחצית (46%) ממכירות החברה בכל שנת 2025 היו ללקוחות בחו"ל. "רפאל היא הספק הגדול והמרכזי ביותר של מערכת הביטחון ואנו עובדים מסביב לשעון 24/7, על מנת לספק למערכת הביטחון את הפתרונות הדרושים ללחימה העצימה ולהגנה על אזרחי המדינה" אמר תורג'מן. לדבריו, "זו היתה שנת שיא בכל הפרמטרים, והיא נרשמה למרות התקפות עלינו, מילואים, מלחמות והרבה גורמים אחרים".

"הלקוחות הגלובליים יהיו מרוצים"

החברה דיווחה כי התרחבה והחלה להעסיק כ-2,000 עובדים חדשים במהלך 2025, המתווספים לכ-10,000 עובדים בחברה קודם לכן, לפי פרסומים קודמים. בין הפיתוחים של החברה שהוכיחו את עצמה בשדה הקרב בחודש האחרון נמצאים מערכת "כיפת ברזל" ומערכת "קלע דוד" ליירוט רקטות וטילים, שעברו בשנת 2025 "סדרות ניסויים מוצלחות אל מול איומים ומתווים מתקדמים", לפי הודעת החברה. כמה לקוחות גלובליים הודיעו על רכישת המערכות. בנוגע לשימוש ב"קלע דוד" במערכה הנוכחית אומר תורג'מן כי הוא אינו יכול לפרט את הנתונים אבל "כאשר הלקוחות הגלובליים יידעו מה המצב לאשורו - הם יהיו מאוד מרוצים".

תורג'מן הסביר את הגידול בהכנסות בין השאר בגידול הגלובלי בשוק הביטחוני. "השוק העולמי התעורר והמדינות מבינות שהן צריכות יותר להשקיע בביטחון. הן מחפשות אמל"ח יותר מוכח-בקרב ויותר ואיכותי. בשני הפרמטרים האלו - אנחנו הכי תחרותיים שיש. יש לנו טכנולוגיות ייחודיות ומתקדמות ואנחנו שואפים לא להיות בשוק של מוצרים מקבילים, אלא להציע מוצרים שאין בכלל לאחרים. השוק גדל וחלקנו בשוק גם גדל".

תורג'מן אמר כי החברה אינה מתייחסת לדיווחים האחרונים לגבי הסבת מפעל פולקסווגן בגרמניה לייצור רכיבים למערכת כיפת ברזל. "גרמניה היא מדינה מרכזית מאוד בעבורנו. יש לנו יחסים מאוד טובים עם חברות וארגונים ואנחנו גם מחזיקים שם חברות מקומיות ועובדים טוב מאוד עם השוק המקומי. במסגרת עשיית העסקים שלנו, אנחנו מקיימים שיחות שוטפות עם חברות. חלק מהן מבשילות לעסקאות וחלקן לא. אנחנו מצדנו מקפידים לא לפרסם את הדברים בשלבים הראשונים, לפני חתימה".

"ההנפקה היא הכרח של ממש"

בנוגע להנפקה שנדונה בימים אלה (לפי הדיווחים לגופים מוסדיים בלבד), אומר תורג'מן כי "ההנפקה תהיה לא רק טובה, אלא היא הכרח של ממש. היא תאפשר לנו זריזות וגמישות שנדרשים בשוק, ושכחברה ממשלתית - למרות כל הרצון הטוב והגמישות - לא קיימים". לדבריו, בין העדיפויות להקצאת הכסף שיגויס יימצאו רכש של חברות, הגדלת ייצור, השקעה במחקר ובטכנולוגיה וכן שיפור שכר באופן תחרותי. "אני מקווה מאוד שהיא תצא לפועל ומעודד מהדיווחים על כך", אמר.

לפי הודעת החברה, מוצר נוסף שתרם לשיא בהכנסות השנה היה טילי ה-SPIKE האנטי-טנקי המשוטטים. במסגרת שיתופי הפעולה הבינלאומיים של החברה, לפי ההודעה, השיקו רפאל וחברת Kratos האמריקאית את Prometheus Energetics בהשקעה של 175 מיליון דולר, לטובת ייצור מנועים רקטיים בארה״ב.

בנוסף, רפאל וחברת ריית'און חנכו בארקנסו, ארה״ב, מפעל חדש לייצור מיירטי טמיר (למערכת כיפת ברזל) בהשקעה של עשרות מיליוני דולרים. מערכת ״מעיל רוח״ - מערכת ההגנה האקטיבית המבצעית היחידה בעולם - נמסרה לראשונה לצבא גרמניה על גבי טנק הלאופרד. לצד זאת, במסגרת הסכם עם חברת HUNDAI ROTEM סוכם כי המערכת תשולב גם בטנקי K2 הקוריאניים. עוד בגרמניה בחר הצבא בפודי התצפית והכוונה Litening 5 של רפאל עבור מטוסי הEurofighter Typhoon - המפותחים בשיתוף פעולה אירופי. החברה מסרה כי היא משקיעה כ-8% מהכנסותיה במחקר ופיתוח, "המאפשרים לפתח את הדורות הבאים של המערכות ואת טכנולוגיות העתיד".