עדכונים שוטפים



07:36 - צה"ל בהודעת פינוי לכפר בדרום לבנון

דובר צה"ל בערבית פרסם התרעת פינוי לתושבי כפר בדרום לבנון. "פעילות חיזבאללה מאלצת את צה"ל לנקוט פעולה נחרצת נגדם בכפר. צה"ל לא מתכוון לפגוע בכם, ולכן למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם מיד ולעבור לצפון מנהר זהראני".

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان قرية سجد بجنوب لبنان 📺أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في القرية. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 📺حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني pic.twitter.com/8499gYyz5h - افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2026

07:21 - רצף התרעות בקריית שמונה ובסביבתה

רצף אזעקות הופעלו בקריית שמונה ובסביבתה בשל חשש לירי רקטי. עוד לפני כן הופעלו התרעות במטולה, ודווח בלבנון על תקיפות של צה"ל בביירות. בהמשך הודיע צה"ל על סיום האירועים בצפון.

07:18 - דיווחים בסעודיה על פצועים בתקיפות כטב"מים

05:33 - התרעות בקריית שמונה ובסביבתה

אזעקות הופעלו בקריית שמונה ובסביבתה בשל חשש לירי רקטי. עוד לפני כן הופעלו התרעות במטולה, ודווח בלבנון על תקיפות של צה"ל בביירות.

03:53 - דיווחים בלבנון על תקיפה ממוקדת בביירות

בלבנון דיווחו על תקיפה ממוקדת בדרום עיר הבירה ביירות.

03:33 - 2 זירות נפילת שברי יירוט בשוהם מהירי האחרון למרכז

שברי יירוט נפלו בשתי מוקדים בשוהם, נזק נגרם למבנים ולכלי רכב. צוות מד"א הוזעק למקום וביצע סריקות, אין נפגעים.

03:22 - טראמפ שוקל לשלוח 10,000 חיילים נוספים למזה"ת

על רקע המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, בכיר אמריקאי אישר כי ממשל טראמפ שוקל לשלוח כ-10,000 חיילים נוספים למזרח התיכון. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, הפנטגון שוקל לשלוח 10,000 כוחות קרקעיים למזרח התיכון "כדי לתת לנשיא טראמפ אופציות צבאיות נוספות", במקביל למו"מ עם איראן על הסכם אפשרי. לפי הדיווח, אם הכוח יישלח הוא יתווסף ל-5,000 חיילי מארינס שכבר נשלחו לאזור. לכתבה המלאה

01:43 - יורט לפחות שיגור אחד מאיראן: התרעות הופעלו במרכז, בשומרון ובלכיש, תושבים דיווחו על הדי פיצוצים

בעקבות שיגורים מאיראן לישראל, אזעקות הופעלו במרכז, בשפלה, בשומרון, ובלכיש. תושבים דיווחו על הדי פיצוצים. על פי ההערכות, אחד הטילים ששוגר - מתפזר. ממד"א נמסר כי בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד 101 על נפגעים.

01:32 - דיווחים באיראן על פיצוצים בשלושה מוקדים

באיראן מדווחים הלילה על פיצוצים עזים בשלושה מוקדים באיראן: בבירה טהרן, בכאשאן, באספהאן ובשיראז. בתקשורת האיראנית דיווחו גם על הפסקות חשמל באזורים שונים בטהרן בעקבות תקיפות נרחבות שיוחסו לישראל ולארה"ב. לפי דיווחים, בין היעדים שהותקפו - אתרים של הבסיג' ומשמרות המהפכה, ולפי מקורות אופוזיציה, בוצע ניסיון חיסול בדמות בכירה.

00:55 - ארה"ב: אנחנו מפעילים סירות מהירות לא מאוישות נגד איראן

ארצות הברית אישרה לראשונה כי היא מפעילה סירות מהירות בלתי מאוישות כחלק מהפעילות הצבאית נגד איראן במסגרת מבצע "זעם עצום". הכלים, מדגם GARC של חברה אמריקאית, משמשים בעיקר לסיורים ולאיסוף מודיעין, ולא דווח על שימוש התקפי בהם עד כה. לפי הפנטגון, הכלים צברו מאות שעות פעילות ואלפי מיילים ימיים במבצע. השימוש מגיע על רקע התגברות השימוש ברחפנים ימיים בעולם.

23:53 - יורטו השיגורים מאיראן שהפעילו אזעקות בנגב ובעוטף עזה

23:39 - טראמפ מאשר: ה-CIA אמרו לי שמוג'תבא ח'אמנאי גיי - חייכתי לעצמי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר לרשת FOX את הדיווח על כך שהמנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, גיי. "ה-CIA אמר את זה, אבל אני לא יודע אם זה רק הם. אני חושב שהרבה אנשים אומרים את זה", אמר טראמפ.

"זה מעמיד אותו בנקודת פתיחה רעה מאוד במדינה הספציפית הזו, אתם יודעים", הוסיף הנשיא. "אני מחייך לעצמי כשאני רואה אנשים שמנסים להגן על 'המשטר הפלסטיני' למען נשים. אם את לא לובשת בד מסוים על כל הפנים שלך - אין לך סיכוי לחיות. וכשאני מסתכל על 'הומואים למען פלסטין' - אבל הם הורגים שם הומואים באופן מיידי".

בשבוע שעבר דיווח הניו יורק פוסט כי גורמי מודיעין אמריקאים הציגו לטראמפ מידע שלפיו המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, עשוי להיות הומוסקסואל, כך דווח ב"ניו יורק פוסט". המודיעין האמריקאי העלה חשדות או מידע לגבי נטייתו המינית של מוג'תבא, כאשר לפי חלק מהדיווחים מדובר במערכת יחסים ארוכת שנים. על פי המקורות, טראמפ הגיב בצחוק למידע המודיעיני שנמסר לו.

22:14 - טראמפ: לבקשת איראן משעה את תקיפת מתקני האנרגיה ב-10 ימים

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית Truth Social כי בהתאם לבקשת ממשלת איראן הוא משהה את תקיפץ מתקני האנרגיה של איראן עד יום שני 6 באפריל, בשעה 20:00, לפי שעון החוף המזרחי. עוד כתב טראמפ כי "השיחות נמשכות, ולמרות הצהרות שגויות מצד התקשורת המזויפת ואחרים, הן מתקדמות היטב מאוד".

