הענקית שהרזתה את אמריקה יוצאת לקניות - אז למה חברות אומרות לה לא?

ראש תחום הפיתוח העסקי של אלי לילי, ג'ייק ואן נרדן, בוחן יותר מ-10 עסקאות בשבוע, והצוות שלו מגיש 3-5 הצעות שבועיות לרכישת זכויות למוצרים או לחברות שלמות. כך עולה משיחה בה השתתף ואן נרדן באירוע של אתר חדשות הביומד STAT בשבוע שעבר. הקצב הגבוה הזה אינו מתבטא בהכרח בכותרות, בין היתר משום שלא כל העסקאות יוצאות לפועל, וחלקן קטנות מכדי למשוך תשומת לב תקשורתית.

אלי לילי נסקה לגבהים בזכות תרופת ההרזיה מונג'ארו שהפכה למובילת השוק בארה"ב, וגם מעט בזכות התרופה שלה לאלצהיימר, קיסאנלה. שתי התרופות הללו התווספו לצנרת מוצרים רחבה שכבר הייתה לחברה בתחומים רבים, אך בלילי נחושים להימנע מקללת מוצר הלהיט - מצב שבו החברה הופכת תלויה במוצר אחד, והחשש מפני פקיעת הפטנט העתידית שלו מוביל לירידה חדה בסנטימנט ובשווי.

אירוע כזה יכול לקרות גם לחברה המתנהלת בצורה מושלמת מבחינת קידום מוצריה הקיימים, אם לא השכילה לפתח מוצרים חדשים במהירות רבה מספיק, או לבצע רכישות מוצלחות. לעומת זאת, לפעמים הרצון למלא את הצנרת ולהימנע מהירידה בהכנסות עם סיום תקופתו של מוצר-הלהיט, מובילה לרכישות בסכומים מוגזמים שבסופו של דבר לא מספקות את הסחורה, וגם מזה אלי לילי רוצה להימנע.

מבחינת חברות צעירות, זהו שלב מצויין ליצור שיח עם חברה כמו לילי. נציין כי עד כה לילי לא ביצעה רכישה משמעותית בישראל, אם כי התעניינה בכך באופן פעיל בעבר. יוצאת דופן היא חברת אנימה ביוטק, חברה אמריקאית שהוקמה על ידי ישראלים, בראשם מנכ"ל החברה יוחי סלונים. לילי חתמה עם החברה הסכם עם מקדמה של 30 מיליון דולר, שיכול להגיע לסכום כולל של מיליארד דולר, אם כי לא ידוע כמה כסף הניב ההסכם לחברה בסופו של דבר.

בפברואר רכשה לילי את Orna Therapeutics תמורת 2.5 מיליארד דולר - חברה הפועלת להפוך את התאים של המטופלים למכונות למלחמה בסרטן בתוך הגוף. הסכום הגבוה שולם למרות שהחברה טרם החלה ניסוי קליני. בינואר רכשה את Ventyx BioSciences בכמיליארד דולר, המפתחת תרופות למחלות דלקתיות ואוטואימוניות בשלבים קליניים. באותו חודש חתמה גם על שיתוף פעולה עם Nimbus Therapeutics, המשתמשת בבינה מלאכותית לגילוי תרופות בתחום ההשמנה.

בשנת 2025 רכשה, בין היתר, חברה המפתחת טיפול גנטי חד־פעמי לכולסטרול, וכן חברת אונקולוגיה קלאסית עם מוצר בשלב הראשון של הניסויים הקליניים. עם זאת, היא נמנעה בשנים האחרונות מרכישות ענק של עשרות מיליארדי דולרים, כפי שעשו חלק מן החברות האחרות שהיו במצבה.

הרכישות מעידות כי לילי מגוונת את המוצרים שלה, לא דבקה דווקא בתחום ההשמנה וסביבתו למרות ההצלחה בו, ומוכנה לקחת סיכון גם על פלטפורמות טכנולוגיות חדשניות ועל מוצרים בשלבים מוקדמים ובסיכון גבוה, לצד מוצרים מתקדמים יותר. לילי גם לא נרתעה מחתימה על עסקאות עם חברות מחוץ לארה"ב, למשל מסין.

אולם, לואן נרדן היה גם מסר מפתיע בשיחה עם STAT. לדבריו, החברה ניסתה לבצע מספר עסקאות בהיקפים של מיליארדי דולרים - ונתקלה בסירוב מצד החברות הציבוריות שלא רצו אפילו לבחון את ההצעות כיוון שלטענתן הפרמיה לא הייתה גבוהה מספיק. "זה קורה בתדירות גבוהה מכפי שהייתי מצפה", הוא אומר.

לסרב להצעה בפרמיה מהחברה שכרגע מובילה את תחום פיתוח התרופות בעולם? זו כנראה עדות לביטחון שמרגישות חברות התרופות הנסחרות באיתנות השווקים ובתוצאות שלהן. נקווה רק שלא יצטערו על כך.

ביל אקמן משתתף בגיוס של 13.5 מיליון דולר לחברה שרוצה למנוע אשפוזים חוזרים

חברת Dimer Health גייסה 13.5 מיליון דולר עבור פלטפורמת בינה מלאכותית לליווי קליני של מטופלים לאחר שחרור מבתי חולים. לדברי החברה, המערכת מפחיתה עד 67% מהאשפוזים החוזרים.

דימר הוקמה ב-2023 על ידי קבוצה של יזמים ישראלים ואמריקאים. מנכ"לית החברה היא קרוליין הודג' האמריקאית, בעבר בכירה בחברות בתחום הניהול הרפואי כמו DocGo לרפואה מונעת, ורשת הרופאים Envision Physician Services. היזמים הישראלים בחברה הם גדעון קזין ושריג רייכרט. קזין, סמנכ"ל האסטרטגיה, היה ממייסדי Boxee שנרכשה על ידי סמסונג, ובהמשך צבר ניסיון קליני כחובש, פרמדיק ועמית רופא במיון, וכן השלים דוקטורט במדעי הרפואה שהתמקד בשימוש ב-AI לאחר שחרור. רייכרט, מנהל המוצר והפיתוח, כיהן בעבר בתפקיד בכיר ב-Wix.

עד כה גייסה החברה 6.5 מיליון דולר בהובלת TechAviv, כאשר את הסבב הנוכחי הובילו Team8 ו-Table Management של ביל אקמן, לצד Silver Circle ו-TechAviv. סך הגיוסים של החברה עומד כעת על 20 מיליון דולר.

המוצר כבר נמצא בשימוש בכ-28 גופים רפואיים, בהם בתי חולים, מערכות בריאות וחברות ביטוח, כולל Emblem Health, Atlantic Health, Bergen New Bridge ו-Morristown Medical Center. החברה מעסיקה 80 עובדים.

לפי נתוני החברה, כמעט מחצית מהאשפוזים החוזרים מתרחשים בתוך 14 ימים מהשחרור, ועלותם נאמדת ב-52-62 מיליארד דולר בשנה. במקרים רבים, מטופלים ממתינים שבועות לפגישת מעקב, ולעיתים חוזרים לאשפוז בשל טעויות טיפול, חוסר הבנה של הנחיות רפואיות או היעדר ניטור. המערכת של דימר משלבת בינה מלאכותית עם מענה אנושי, ומנתחת את נתוני המטופל בזמן אמת במטרה לזהות הידרדרות מוקדמת ולמנוע אשפוז חוזר. עד כה ליוותה החברה אלפי מטופלים.

נובוקיור פרסמה תוצאות חיוביות מניסוי - אך המניה ירדה

חברת נובוקיור, שהוקמה בישראל על בסיס פיתוחיו של פרופ' יורם פלטי ז"ל לטיפול בגידולים סרטניים באמצעות שדות חשמליים, דיווחה ביום חמישי על תוצאות חיוביות מניסוי שלב II (ניסוי יעילות ראשוני) בטיפול בסרטן לבלב גרורתי מסוג mPDAC. החברה הודיעה כי הניסוי עמד היעד העיקרי שלו לשפר את רמת השליטה במחלה.

מניית נובוקיור רשמה תחילה עליות בתגובה להודעה, אך למחרת, יום שישי, נרשמו ירידות של 7%, והחברה נסחרת כעת לפי שווי של 1.25 מיליארד דולר - עדיין אחת מחברות הביומד הגדולות ביותר שיצאו אי פעם מישראל, אך 96% פחות מהשיא שרשמה החברה ב-2021. לנובוקיור יש כבר אישורים למספר סוגי סרטן, כולל סרטן לבלב לא גרורתי, והיא רשמה ב-2025 הכנסות של 665 מיליון דולר - עלייה של 8% לעומת 2024.

תוצאות הניסוי הושוו לקבוצת ביקורת היסטורית מניסוי שלב III קודם, שנערך בעבר בגישה בה נהוג לטפל במחלה היום. מול נתונים אלה התקבלה מובהקות גבוהה, אך ייתכן כי הירידה במניה נובעת מחשדנות משקיעים כלפי השוואות מסוג זה. החברה הצליחה בעבר בטיפול בגליובלסטומה, אך בשוק קיימת זהירות לגבי יכולתה להרחיב את הטכנולוגיה להתוויות נוספות ולתרגם זאת להכנסות משמעותיות, ואכן חובת ההוכחה בעניין זה עדיין עליה.

בשלב זה, נובוקיור ממשיכה להשקיע סכומים משמעותיים בניסויים קליניים, מה שמוביל להפסדים, אף ששיעור הרווח הגולמי שלה עומד על 73%. הצלחה באחת ההתוויות הנוספות עשויה להרחיב משמעותית את השוק הפוטנציאלי של החברה.

גיוס של 2.5 מיליון שקל לאריקה כרמל, יצרנית בי קיור לייזר

יקי ודמני, יו"ר חברת אריקה כרמל , והמנכ"ל רונן גולדשטיין, ממשיכים לנסות ולהציל את החברה שקרסה ונסחרת כיום לפי שווי של כ-20 מיליון שקל. בשבוע שעבר דיווחה החברה על הסכם השקעה בהיקף של 2.5 מיליון שקל.

מניית החברה איבדה כ-96% מערכה מאז הנפקתה ב-2021, על רקע השקה כושלת בבריטניה וירידה חדה בהכנסות בישראל ממוצריה לטיפול בכאב באמצעות לייזר. במהלך התקופה עברה החברה גם חילופי מנכ"לים תכופים, לעיתים תוך האשמות הדדיות מול בעל השליטה, מיקי שלוסר (74%).

ודמני גוייס לחברה על ידי שלוסר באוקטובר 2023, מאז מנסה החברה להתייצב וגם לגוון את תמהיל מוצריה, ובין היתר קיבלה זיכיון לשיווק הדור החדש של מוצרי האסתטיקה הרפואית במוצר אפיליידי, המוכר כלהיט הסרת השיער משנות ה-80. עם כניסתו של ודמני, דמות מוכרת ודומיננטית בשוק ההון הישראלי, לתפקיד יו"ר החברה, עלתה המניה אך מאז ירדה שוב והיא נסחרת במחיר גבוה רק בכ-10% מאשר לפני מינויו.

הדוח האחרון, למחצית הראשונה של 2025, הצביע על יתרת מזומנים של 4.1 מיליון שקל. הכנסות החברה עמדו על 20.7 מיליון שקל - עלייה של 9% - אך היא רשמה הפסד תפעולי של 1.6 מיליון שקל והפסד נקי של 1.9 מיליון שקל.

ההשקעה הנוכחית משקפת הקצאה של 9.6% מהון החברה לפי מחיר של 22.6 אגורות למניה, כ-20% מעל מחיר השוק ערב ההודעה. בנוסף, קיבלו המשקיעים זכות לרכוש מניות בהנפקות עתידיות בהנחה של 10%. זהות המשקיעים לא נמסרה. נכון לעכשיו, המניה נסחרת סביב 20 אגורות - מעל מחיר השוק ערב ההודעה, אך מתחת למחיר ההנפקה.