בכמה נמכרה דירת שני חדרים בלי ממ"ד וחניה בראשון לציון?

ברחוב קרן קיימת לישראל בשכונת אברמוביץ בראשון לציון נמכרה דירת שני חדרים בשטח של 50 מ"ר, עם מרפסת בשטח של 16 מ"ר בקומה רביעית מתוך שבע תמורת 1.55 מיליון שקל. הבניין עבר התחדשות עירונית, אך לדירה אין מרחב מוגן ואין לה חניה.

● ראיון | יזם הנדל"ן שינסה למכור פנטהאוז ב-40 מיליון שקל ביפו

● יישוב לכל אזרח: כשהממשלה מנופפת ביעילות ובציונות, אבל מנותקת מהשטח

מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.59 מיליון שקל והיא עמדה על המדף כחודש וחצי.

המוכרים הם זוג משפר דיור והקונה הוא עולה חדש שהגיע לארץ לפני כשנה וקנה את הדירה למגורים.

הדירה ברחוב קרן קיימת לישראל בשכונת אברמוביץ בראשון לציון / צילום: סלבה פופוב

"ירידות המחירים ימשיכו"

אייל ימיני, מנכ"ל ובעלים רי/מקס סנטר חולון, בת ים וראשון לציון, מספר כי "יש נהירה כרגע אחרי הממ"ד - ממה שאני יודע, בעיקר באזור המרכז. הרבה מהקונים מתייחסים אליו כקריטריון חובה בקנייה שלהם. זה הגיע למצב שגם משקיעים מחפשים דירה עם ממ"ד - בגלל הביקוש לשכירות עם ממ"ד. זה כמובן מוביל לירידה במחיר של נכסים בלי מרחבים מוגנים. מהצד השני, יש גם משקיעים שמזהים את ההזדמנות ומחפשים לקנות נכס בלי מרחב מוגון במחיר נמוך יותר.

"בגלל סביבת הריבית הגבוהה, אנחנו מרגישים ירידת מחירים. יש ממש מלחמת כוחות של הקונים מול הרוכשים, וכל אחד מושך לכיוון שלו. להערכתי עד שהריבית תגיע לאזור של 1.5%־2% - הקונים ינצחו במאבק הזה וימשיכו ירידות המחירים. להערכתי, ירידות המחירים שמציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא מחוברות לשטח - ממה שאני ומתווכים שאני מדבר איתם רואים, הירידות הרבה יותר חדות כרגע. וכל זאת למרות התעוררות מסוימת ברבעון הראשון של השנה, שהוא בדרך כלל רבעון טוב".

את המוכר בעסקה ייצג סלבה פופוב ואת הקונה ייצגה קטי פלדמן, שניהם מרי/מקס סנטר.

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב קול משה ברמת בית הכרם, דירת 4 חדרים, 122 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, עם חניה, ב־4.85 מיליון שקל.

ברחוב אהרן אשכולי ברמות ב', דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, ב־2.49 מיליון שקל.

ברחוב הרב עוזיאל בבית וגן, דירת 4 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־4.05 מיליון שקל.

ברחוב אולסוונגר בקרית היובל, דירת 3 חדרים, 53 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, ב־2.14 מיליון שקל.

תל אביב

ברחוב הרב הרצוג בבבלי, דירת 3 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, עם חניה, ב־4 מיליון שקל.

ברחוב בנטוב מרדכי בנווה עופר, דירת 4 חדרים, 105 מ"ר, בקומה 1 מתוך 11, עם חניה כפולה, ב־3.5 מיליון שקל.

ברחוב ענתות ברמות צהלה, דירת 4 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־2.9 מיליון שקל.

ברחוב צביה לובטקין בנווה אליעזר, דירת 3 חדרים, 50 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, ב־1.8 מיליון שקל.

חיפה

ברחוב כנרת בהדר עליון, דירת 3 חדרים, 49 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־1.07 מיליון שקל.

ברחוב יהודה בורלא ברמת אלמוגי, דירת 4 חדרים, 65 מ"ר, בקומה 4 מתוך 8, ב־1.3 מיליון שקל.

ברחוב הירקון בשכונת שמבור, דירת 4 חדרים, 79 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, ב־2.38 מיליון שקל.

ירוחם

ברחוב בר כוכבא, דירת 2 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־460 אלף שקל.

ברחוב המשוררת, דירת 5 חדרים, 122 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4, עם חניה, ב־1.02 מיליון שקל.

ברחוב ריה"ל, דירת 5 חדרים, 105 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, ב־1.35 מיליון שקל.

פתח תקווה

ברחוב טרומפלדור סמוך לבילינסון, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 6 מתוך 6, עם חניה, ב־2.7 מיליון שקל.

בדרך מנחם בגין, דירת 5 חדרים, 133 מ"ר, בקומה 14 מתוך 16, עם חניה כפולה, ב־4.07 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה