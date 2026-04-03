בתים נטושים ביפן הם מצרך חם. רק היזהרו מהטרמיטים

כשמלאני אוי וכריסטיאן פלוסו-סראנו קיבלו את המפתחות לביתם החדש בעיר הנמל אונו (Uno) שביפן, הם הוכו בתדהמה.

הבית נראה מרשים, בולט מהכביש הראשי עם האדריכלות המסורתית שלו מעץ ורעפי הגג המעוקלים. סוכן המכירות אמר כי סבורים שמדובר בבית ספר ישן לטקס תה שנבנה בשנות החמישים של המאה הקודמת והוא נראה כמו טירה על הגבעה.

ואז הם נכנסו פנימה.

הגינה הייתה עזובה ובמטבח היה ריח של טחב. מאוחר יותר הם גילו טרמיטים מתחת למחצלות הטאטאמי. זה מה שקורה כשקונים בית שעמד ריק במשך שבע שנים - אחרי שסיירתם בו דרך FaceTime.

"התהליך אינו לבעלי לב חלש", אמרה אוי, בת 47.

בני הזוג, שעברו מפורטלנד, אורגון, הם חלק ממספר הולך וגדל של זרים הקונים את ה"אקייה" (akiya) של יפן - מילה שמתורגמת כבתים ריקים או פנויים. ישנם יותר מתשעה מיליון נכסים כאלה, שנותרים לא פופולריים בקרב המקומיים המעדיפים בתים חדשים באזורים מרכזיים. חלק מהעיירות אפילו ניסו לחלק אותם בחינם.

אך עבור זרים שאינם נרתעים משיפוץ, קניית אקייה היא הזדמנות לבעלות על משהו קבוע ביפן. אל מול הין החלש, רבים מהם יכולים להיות ברי השגה באופן יחסי.

אוי התגוררה בעבר ביפן ותמיד רצתה לנהל בית הארחה. פלוסו-סראנו, בן 30, חלם לחיות באזור הכפרי של יפן. הם חיפשו משהו שיכול לשמש גם כבית וגם כאכסנייה, והנכס בשטח של כ-185 מ"ר התאים בדיוק.

בתים מסורתיים באחד מפרוורי יפן / צילום: Shutterstock

קונים רבים בוחרים נכסים וקונים אותם מרחוק. הסיורים נערכים באופן וירטואלי וניתן לחתום על חוזים באמצעות מיופה כוח. היום שבו הקונים אוספים את המפתחות עשוי להיות היום הראשון שלהם בתוך המבנה.

אוי ופלוסו-סראנו שילמו סכום של 91,000 דולר והעבירו את מלוא הסכום במזומן וזאת משום שזרים אינם יכולים לקחת הלוואות.

מה מסתתר מאחורי הדלת? מבתים מתפוררים ועד פנינים היסטוריות

"הגענו בלילה שלפני כן והיינו כל כך לחוצים", אמר פלוסו-סראנו. "כלומר, זו יכולה להיות הטעות הכי גדולה שעשינו אי פעם".

האיכות משתנה בין בית לבית. ישנן פנינים היסטוריות בנות מאה שנה באזורים הכפריים, או בתים פשוטים בפרברים. לפעמים הגג קורס ולפעמים אלה נכסים מתוחזקים היטב שהבעלים שלהם פשוט עזבו.

הקונים יורשים לעתים קרובות גם את חפציו של המוכר. עבור טוני גאלרדו ובן זוגו, דייוויד קרול, סגירת עסקה על נכס בשווי 7,000 דולר מרחוק מאוסטרליה הייתה החלק הקל בעניין. מאתגר יותר היה המחיר הרגשי של פינוי חפציו של הבעלים הקודם שנפטר.

תמונות משפחתיות עדיין היו על הקיר ופתקים היו נעוצים סביב לוח שנה. חוקי פינוי האשפה של יפן חייבו אותם לשכור חברה מורשית כדי להשליך הכול.

ליורשים שמקבלים את הנכס יש תמריץ להשאיר את הבתים עומדים, שכן הריסתם כרוכה בתשלום מס גבוה יותר. המבנים המתפוררים עלולים למשוך מזיקים ולהפוך למטרד סביבתי.

טייק קורוסאווה וג'ואי סטוקרמנס, שני חברים, ראו באקייה דרך לבעלות על נכס כשהרגישו שמחירי הנדל"ן במדינות המוצא שלהם, ארה"ב וקנדה, יקרים מדי עבורם.

הצמד שנפגש במהלך הלימודים בטוקיו, הוציא 40 אלף דולר על האקייה הראשונה שלהם בעיירת המעיינות החמים בפו (Beppu ). הם הרסו קירות שאסור היה להם להרוס, מתוך כוונה לשפץ את הבית בעצמם. כשהבינו שנכנסו למשהו שגדול עליהם, הם הוציאו 40,000 דולר נוספים על שיפוצים באמצעות קבלן.

"כל החברים שלי בטוקיו אומרים לי, 'למה לעזאזל אתה קונה את חתיכת הזבל הזאת?'" סיפר קורוסאווה.

פלטפורמה שמחברת זרים להזדמנויות ביפן

עד עתה הם כבר קנו שישה נכסים. בשנת 2023 הם הקימו יחד את AkiyaMart, פלטפורמה המסייעת לזרים למצוא ולרכוש נדל"ן ביפן. הם אומרים ש- AkiyaMart צמחה מכ-8,000 משתמשים ליותר מ-60,000 בשנה האחרונה, והם סייעו ישירות ליותר מ-150 לקוחות, כולל אוי ופלוסו-סראנו.

קניית נכס עזוב ביפן אינה דרך לקבלת תושבות. בעלים זרים יכולים בדרך כלל לשהות רק לאורך תקופת ויזת התייר שלהם. הגשת בקשה לוויזת "מנהל עסקים" הייתה בעבר מסלול פופולרי להפיכה לתושב, אך המסלול הזה הפך קשה יותר בשנה שעברה לאחר שהמדינה העלתה את הון המינימום הנדרש כדי להיות זכאי.

סלון מסורתי עם יציאה לגן בעיצוב Karesansui / צילום: Shutterstock

ההבדלים התרבותיים עשויים גם הם להיות מורכבים. מוכרים יפנים עלולים להיעלב מניסיונות למשא ומתן, אמרה הארוקה אוידה, המייעצת לקונים.

לפעמים הם גם חוששים למכור לזרים. דבורה וג'ייסון בראון נאלצו להגיש הצהרת כוונות לפני שיכלו לבחון בית בן 150 שנה שעמד ריק במשך 12 שנים. העמודים של הבית נטו וחלק מלוחות הרצפה הראו סימני ריקבון. שיפוצים רבים נדרשו כדי להפוך את מה שהיה בעבר מבשלת סאקה למקום ראוי למגורים.

חדר שינה מסורתי עם ריצוף טאטאמי ומסכי שוז'י באונסן, יפן / צילום: Shutterstock

הם קיבלו אישור לרכישה עם סייג אחד: הבטחה להישאר במדינה לפחות שישה חודשים בשנה. למרבה המזל זו באמת הייתה התוכנית שלהם. "יש לנו חיים מלאים באוסטרליה וחיים מלאים שם", אמרה דבורה. "זו מחויבות גדולה עבורנו". כשהם נמצאים בעיירה, בני הזוג בראון הולכים למרכז הקהילתי כדי לעזור בניקוי הנהר וקוראים ספרי אנגלית לילדי הגן.

אוי ופלוסו-סראנו פתחו את דלתות Sadou Inn באפריל האחרון. השכנים עזרו להם לנקות את החלונות ולנכש עשבים בגינה. חבר המליץ על נגר שעזר עם הטרמיטים ועם השיפוצים המורכבים יותר. כמו כן, בני הזוג שומרים על מדיניות דלת פתוחה לשכנים סקרנים.

"כשאתה מספר להם שהשקעת בקהילה שלהם", אמרה אוי, "הם מקבלים אותך בברכה".