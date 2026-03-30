8 שבועות של אי ודאות: מה צריכים לעשות הנחשפים לשחפת בשיבא

הודעת משרד הבריאות, לפיה אלפי חולים ומבקרים במחלקה הממוגנת בחניון בית החולים שיבא נחשפו לחולה שחפת, הובילה היום (ב') לבלבול בציבור, כאשר חלק מן הנחשפים התקשו לקבל תשובה מה רמת הסיכון שבה הם נמצאים.

במערכת הבריאות מבקשים להרגיע, ומספרים כי השחפת אמנם נחשבת למחלה שיכולה להיות קשה בהיעדר טיפול, אולם היא לא מאוד מדבקת, ויש לה היום טיפול מוצלח מאוד שהופך אותה למחלה לא פעילה. עם זאת, ההוראות להמשך הבדיקה הן מורכבות למדי. אז מה עושים עכשיו? גלובס עושה סדר.

מדוע מזמינים את כל החניון להיבדק?

אלפי מאושפזים, מבקרים והצוות רפואי נחשבים על פי הוראות משרד הבריאות ככאלו שנחשפו לשחפת בחניון שיבא, אולם בפועל מדובר במשנה זהירות משום שעד כה לא תועדה בספרות התפשטות של שחפת במתחם כזה. במטוס, למשל, נהוג להתייחס ליושבי שתי השורות שלפני ושתי השורות שלפני החולה כנחשפים, מה שיכול אולי להרגיע את רוב מי ששהו במתחם. ההערכה היא כי למרות אלפי המוגדרים כנחשפים, יהיו רק מקרי תחלואה ספורים.

אותרתם כנחשפים - מה עושים עכשיו?

הפעולה הדחופה ביותר נדרשת לגבי ילדים ואנשים עם דיכוי חיסוני שהיו מאושפזים בבית החולים לפחות שמונה שעות והוגדרו כנחשפים. אלה כבר אותרו ונוצר איתם קשר, והם יקבלו טיפול אנטיביוטי למשך כארבעה שבועות.

מי שאינו ילד או מדוכא חיסון, אך שהה במתחם שמונה שעות - צריך לבצע בדיקה בשם מנטו, במסגרתה מוזרק חומר לתוך העור. התנפחות העור באזור הבדיקה משמעותו תגובה חיובית. הנחשפים מתבקשים להגיע כולם לשיבא כדי לבצע את הבדיקה.

קיבלנו תשובה חיובית בבדיקה הראשונה. מה זה אומר?

וכאן מתחיל החלק המורכב: מי שמקבלים תגובה חיובית בבדיקה שתבוצע ב-48 השעות הקרובות, אינם חולים בשחפת מן האירוע הזה, אלא מאירוע קודם. שחפת היא לא מחלה נפוצה כך שרוב מי שיבדקו לא ימצאו חיוביים. אולם ישנן קבוצות אוכלוסיה שבהן המצב שונה, למשל צוותים רפואיים, אשר אצל 20% מהם צפויה להופיע תוצאה חיובית. תוצאות דומות יכולות להיות גם אצל עולים ממדינות בהן השחפת אנדמית, כמו מדינות ברה"מ לשעבר.

מי שמקבל תשובה חיובית בבדיקה זו, המעידה על חשיפה קודמת, אין טעם לבצע אצלו בדיקה חוזרת. הוא יתבקש להגיע לבית חולים אם יש לו תסמינים נשימתיים של שחפת, ואם לא - יוזמן בעוד חצי שנה למרפאה למעקב, כדי לוודא שלא התפתחה אצלו מחלה פעילה בינתיים.

אגב, החיסון לשחפת שהיה מקובל בישראל בעבר, אינו אמור להביא לתגובה חיובית בבדיקת המנטו. החיסון הזה גם לא נחשב היום ליעיל וכבר לא רלוונטי למקרה הנוכחי. כיום, אין חיסון הנחשב יעיל לשחפת.

ואם קיבלנו תשובה שלילית?

מי שקיבלו תשובה שלילית בבדיקת המנטו הראשונה, סימן שלא נחשפו למחלה לפני האירוע הנוכחי. בעוד שמונה שבועות תבוצע הבדיקה שוב, ואם התשובה תהפוך חיובית, סימן שהאדם נדבק כעת, כנראה באירוע הנוכחי. כאמור, אנחנו צופים שאלה יהיו מקרים ספורים.

איך צריך להתנהל בטווח שמונה השבועות?

שחפת היא מחלה שלוקח לה זמן רב להתפתח וגם מי שיהפכו חיוביים בסופו של דבר, לא יהיו מדבקים בשבועות הקרובים ולכן אין על הנחשפים שום מגבלות. אפילו צוות רפואי אינו מוגבל בטיפול בחולים.

בדיקה חיובית בעוד שמונה שבועות - מה הלאה?

מי ששלילי היום ויהפוך חיובי בעוד שמונה שבועות, סימן שיש לו מחלה אך זה לא אומר שהיא פעילה. אותו אדם יקבל טיפול מונע של אנטיביוטיקה למשך מספר חודשים. אם לא התפתחה מחלה פעילה שנתיים מן ההדבקה (ועם הטיפול האנטיביוטי היא לא אמורה להתפתח), הוא יחשב כמי שאינו צריך טיפול נוסף. אם יצטרך בעתיד טיפול הכרוך בדיכוי חיסוני, יקבל שוב טיפול מונע כדי למנוע את התפרצות המחלה בשל הדיכוי. כל עוד המחלה לא פעילה, הוא לא מדבק.

האם כל מתחמי החניונים בסכנה?

חולים במחלות מדבקות, וביניהן שחפת, בעיקרון לא מאושפזים בחניונים. ככל הנראה, במקרה הזה מדובר בחולה מאוד לא טיפוסי, שלא השתעל, והשחפת שלו אותרה רק אחרי שכבר שוחרר מן האשפוז. עם זאת, מתחמי החניון אינם אידיאלים למניעת מחלות מדבקות, והכוונה מעולם לא הייתה שחולים ישהו בהם במשך חודשים.