07:39 - דיווח על תקיפות נרחבות כעת בטהראן

07:14 - בטהראן דווח מפי כל תקשורת מקומיים על הפסקות חשמל זמניות שהתרחשו כתוצאה מפגיעה של תשתיות חשמל בתקיפות

06:44 - דיווח בניו יורק טיימס: ההנהגה באיראן מפוצלת ומפוזרת ומתקשה לקבל החלטות ולתאם מתקפות ותגובות רחבות, כך לפי הערכות מודיעין בארה"ב ובמדינות נוספות במערב. גורמים ישראליים אמרו כי בעיות התקשורת באיראן דומות במידה מסוימת לבעיות שנרשמו במשא ומתן לשחרור החטופים בעזה, שם הצעות עברו דרך מנהיגי חמאס בקטאר והועברו בכתב לעזה בתהליך איטי ומסורבל

06:36 - דיווח: צבא ארה"ב תקף מאגר תחמושת עם פצצות במשקל 900 ק"ג

בוול סטריט ג'ורנל דווח שצבא ארצות הברית תקף מאגר תחמושת באספהאן באמצעות פצצות במשקל 900 קילוגרם, טראמפ שיתף את תיעוד הפיצוצים.

06:20 - הותר לפרסום: 4 לוחמי צה"ל נפלו בדרום לבנון. באירוע נפצע קשה לוחם נוסף ושני לוחמים נוספים נפצעו בינוני ופונו לטיפול רפואי. משפחותיהם עודכנו

ההרוגים: סרן נועם מדמוני, סמ"ר בן כהן, וסמ"ר מקסים אנטיס נפלו בקרב - ואיתם לוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. באותה התקרית נפצעו 3 לוחמים נוספים - 1 במצב קשה ושניים במצב בינוני.

נועם מדמוני ז''ל / צילום: אתר צה''ל

סמ''ר מקסים אנטיס ז''ל / צילום: אתר צה''ל

בן כהן ז''ל / צילום: אתר צה''ל

05:31 - שיגורים מאיראן לשפלה ולירושלים: כמה טילים יורטו, ללא נפגעים

אחרי לילה שקט יחסית, אזעקות הופעלו לפנות בוקר בשפלה ובאזור י-ם בעקבות שיגורים שזוהו מאיראן, זאת לאחר שהתושבים באזורים הרלוונטיים קיבלו התרעה מקדימה. תושבים באזור י-ם דיווחו על הדי פיצוצים חזקים, כמה טילים נפלו ככל הנראה בשטח פתוח - השאר יורטו.

זמן קצר אחרי שפיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים, עדכנו במוקד החירום של מד"א שהתקבלו כמה דיווחים על נפילת שברי יירוט באזור הרי יהודה. לא התקבלו דיווחים על נפגעים בגוף.

04:28 - דיווח | טראמפ מוכן לסיים את המלחמה - גם אם רוב מצר הורמוז יישאר סגור

"טראמפ אמר לעוזריו כי הוא מוכן לסיים את המערכה הצבאית של ארה"ב נגד איראן - גם אם מצר הורמוז יישאר סגור ברובו", כך פורסם הלילה בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי טראמפ ועוזריו העריכו שהמשימה לפתיחת מצר הורמוז תגרור את לוח הזמנים אל מעבר לזמן שהקצו לו בתחילה בבית הלבן.

לפי אותם בכירים, ארה"ב שואפת להשיג את מטרותיה העיקריות - כמו צמצום היכולות של חיל הים האיראני והשמדת מלאי הטילים שלה. זאת תוך הפעלת לחץ דיפלומטי על טהראן לחדש את זרימת הסחר החופשי במצר. אם המהלך ייכשל, וושינגטון תלחץ על בעלות ברית באירופה ובמפרץ להוביל את פתיחת המצר מחדש - כל לפי אותם גורמים.

04:10 - מכלית נפט בנמל דובאי נפגעה ממתקפה איראנית, חשש לדליפה

שרפה פרצה על סיפון מכלית עמוסה נפט מכוויית שעכנה בנמל דובאי ונפגעה בתקיפה איראנית, כולל תוך חשש לדליפת נפט. על פי הדיווחים השרפה כבתה והושגה שליטה במצב, אין נפגעים.

03:41 - תקיפות נרחבות באספהאן, בטהראן ובפרצ'ין

02:51 - דיווח: בעלות הברית של ארה"ב לוחצות - המשיכו במלחמה נגד איראן

מדיווח שפורסם הלילה בסוכנות הידיעות AP עולה כי סעודיה, איחוד האמירויות, כוויית ובחרין לוחצות על טראמפ להמשיך במלחמה באיראן. המדינות הערביות טוענות כי משטר הטרור לא נחלש מספיק במלחמה עד עתה. על פי הדיווח, חלק ממדינות המפרץ העבירו לבית הלבן את המסר כי יש "הזדמנות היסטורית" לסלק את המשטר באיראן אחת ולתמיד.

ארבע המדינות האלה אמרו לטראמפ כי הן לא רוצות שהמלחמה תסתיים לפני שיהיה שינוי ממשי בהנהגה באיראן או שינוי דרמטי בהתנהגות שלה. בסעודיה אמרו לטראמפ שסיום המלחמה כעת לא יביא לעסקה טובה.

01:23 - נתניהו אישר שחוסלו 4 מדעני גרעין - ושיתף ב"רעיונות מעניינים" לפתיחת מצר הורמוז

ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר בריאיון לערוץ הטלוויזיה האמריקני "ניוזמקס" כי חוסלו 4 מדעני גרעין איראנים ושיתף מעט בתוכניות להמשך המלחמה - בדגש על המאמץ לפתיחת מצר הורמוז. "יש פתרונות צבאיים ושארה"ב מובילה - ואני לא אכנס לזה", סיפר. "אני שומע מהמדינות הערביות ומארהב רעיונות מעניינים, כמו להסיט את כל הצינורות הנפט והגז שיש לאיראנים לכיוון המערב".

00:47 - צה"ל השלים גל תקיפות נוסף בטהראן

00:46 - שיגורים מאיראן למרכז ולשומרון; אין נפגעים



00:20 - דיווח: איראן לוחצת על החות'ים לתקוף ספינות

איראן מפעילה לחץ כבד על החות'ים בתימן לחדש את המתקפות נגד ספינות בים סוף, כך דיווחה רשת בלומברג מפי מקורות אירופיים. הלחץ האיראני מגיע על רקע חידוש שיגורי הטילים לעבר ישראל וההבנה שארגון הטרור בוחן דרכים לפעולה אגרסיבית יותר במקרה של הסלמה נוספת במלחמה. הצטרפות הארגון למעגל האש זכתה לגיבוי פומבי מצד מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, אסמאעיל קאאני.

בצמרת הנהגת החות'ים קיימים חילוקי דעות מהותיים לגבי עוצמת הפעולה שהארגון צריך לנקוט בתגובה למתקפות של ארה"ב וישראל באיראן. חילוקי דעות אלו עשויים להסביר את הכניסה המאוחרת של הארגון ללחימה הנוכחית. לפי שעה, נראה כי שיגורי הטילים והכטב"מים לשטח ישראל הם תוצאה של פשרה בין הפלגים השונים בהנהגה.

