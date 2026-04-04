"אנושות יקרה, זמן רב לפני שנולדתי, כבר הבטתם בשמים ושאלתם - למה? מיפיתם את הכוכבים, פיצלתם אור לצבעים, יצרתם טלסקופים וראיתם עולם שלם בתוך טיפה... אני חלק מהשרשרת מאז שגלילאו גלילאי הפנה את הטלסקופ שלו לשמים, דרווין עקב אחרי התרשימים המתפצלים של החיים, רוזלינד פרנקלין חשפה את מבנה ה־DNA. כל אחד מהם צעד קדימה לא כי זה היה בטוח, אלא כי זה היה נכון". כך פתחה יזמת הביוטק קאת'י טאי את הכרזתה בשבוע שעבר על הקמת החברה החדשה שלה בתחום הגנטיקה, Origin Biosciences.

זה אולי הפוסט הכי יומרני בסדרה של פוסטים ומעשים יומרניים לא פחות של טאי, מי שסומנה מאז גיל 20 ככוח עולה בתחום המחקר הגנטי וכינתה את עצמה "ברבי ביוטק". החברה החדשה שהקימה מבקשת לבצע עריכה גנטית בעוברים והחלפת מיטוכונדריה. בתחום האחרון היא תתחרה בין היתר ב־Minovia הישראלית.

ב־2025 טאי שילבה כוחות עם המדען הסיני השנוי במחלוקת ד"ר הא ג'יאנקוי, כשהכריזה על נישואיהם. ג'יאנקוי, נזכיר, נשלח לכלא בעוון עריכה גנטית של תינוקות בניגוד לחוק ושוחרר בינתיים. הנישואים הללו זיכו אותה בכינוי נוסף, "כלתו של פרנקנשטיין", אך הם לא האריכו ימים. לאחר שנפרדו היא הקימה במהירות חברה מתחרה לעריכה גנטית של עוברים.

האם קאת'י טאי היא מנוע יחסי ציבור על גבול השרלטנות או מדענית מבריקה שמעזה לעשות מה שאיש לא עשה לפניה? הדעות חלוקות, גם בעיתונות המדעית וגם בעמק הסיליקון. שם היא מעוררת עניין רב בקרב מיליארדרים שרוצים לפרוץ את גבולות הביולוגיה.

פיטר ת'יל זיהה פוטנציאל

טאי, בת 30, נולדה בסין. בציוץ שהעלתה לטוויטר בעבר התגאתה שנולדה "ליד יחידה 731" - בסיס מחקר סודי בתחום הלוחמה הכימית והביולוגית, ליד חרבין. בגיל ארבע עברה עם משפחתה לפרבר של טורונטו, קנדה. היא הייתה נערה מבריקה ושאפתנית מאוד. "מחקר עצמאי היה הזהות שלי", אמרה ב־2018 לאתר CNN.

בגיל 15 החלה להתקשר לחוקרים מוכרים ולנסות לעניין אותם במחקר שערכה. היא סיפרה שנדחתה עשרות פעמים, עד שבסופו של דבר פרופסור במחלקה לאימונולוגיה של אוניברסיטת טורונטו נתן לה צ'אנס. היא עבדה שמונה חודשים במעבדתו, עד שהצליחה לפרסם מאמר ב־Canadian Young Scientists Journal וגם בכתב העת המדעי הרשמי Genome Research.

עם סיום התיכון נרשמה ללימודים באוניברסיטת טורונטו, אך השתעממה והחלה ליזום חברה לפיתוח בדיקות לאיתור פגמים גנטיים נדירים. החברה, Ranomics, קיבלה מימון של 100 אלף דולר מקרן הון סיכון בשם IndieBio. היו לה לקוחות רציניים ונראה שהיא פועלת עד היום, אם כי על אש קטנה. היזמת הצעירה והחתרנית תפסה את תשומת הלב של מיליארדר הטכנולוגיה פיטר ת'יל, שמשקיע בפרויקטים שפורצים את גבולות הביולוגיה האנושית, בדגש על אריכות ימים. הוא צירף אותה לתוכנית מלגות לעידוד יזמים שפרשו מהאוניברסיטה.

ב־2017, בגיל 21, נטשה טאי את ניהול החברה שהקימה, לאחר שגויסה כשותפה לקרן הון סיכון בשם Cervin Bio. נדיר שבני גילה ממלאים תפקיד כזה, שכן הוא מבוסס בדרך כלל על ניסיון וקשרים. כעבור שנתיים, בגיל 23 בלבד, היא כבר הייתה בתפקיד הבא שלה, כמייסדת חברת Locke Bio שפיתחה פתרונות תוכנה לתחום הרפואה מרחוק. היא ניהלה את החברה הזאת עד 2025, קדנציה ארוכה ביחס לתפקידה הקודמים. גם חברה זו עדיין פועלת, עם הכנסות של כמיליון דולר בשנה.

חברה לפיתוח חדי קרן

בשלב זה החלה טאי לפתח מערכת יחסים מסקרנת עם ג'וזיה זיינר, שמזדהה כיום בשם ג'וזי זיינר. מדובר ב"ביו־האקרית", כלומר, היא מאמינה שההתפתחות בתחום הביולוגיה צריכה להיעשות במהירות על ידי כלל הציבור, גם מחוץ לערוצים הרשמיים. בין היתר היא פיתחה ערכות המאפשרות לציבור לבצע עריכת CRISPR בבית (בעיקר לצמחים), הזריקה לעצמה CRISPR בשידור חי ביוטיוב, החליפה לעצמה את המיקרוביום בתהליך שתועד לסרט דוקומנטרי, והזריקה לעצמה חיסון קורונה שפותח על ידי מדענים חובבים.

טאי הקימה חברה משותפת עם זיינר בשם "פרויקט לוס אנג'לס", לפיתוח חיות מחמד שזוהרות בחושך וליצירת חדי קרן באמצעות הוספת קרניים לסוסים, באופן גנטי. היא עשתה זאת תחילה בסודיות, במקביל לתפקידה הרשמי ב־Locke, תחת שמה הסיני צ'נג צ'נג טאי. החברה הצליחה לגייס מיליון דולר מקרן 1517 של מייקל גיסבון, גם הוא ממקבלי "מלגת הפורשים" של פיטר ת'יל. גיבסון אמר לעיתון Standard הבריטי כי טאי "יוצאת דופן באופן חריג". הוא ציין כי יש לה "יכולות היפר־זורמות", צורך מועט באישור חברתי, ואופני חשיבה ופעולה לא קונבנציונליים.

טבעת דנ"א וגירושים

כשהא ג'יאנקוי יצא מהכלא והחל לבנות מחדש את הקריירה שלו, הוא הפך למעין משפיען רשת עבור ביולוגים סוררים. בהדרגה הוא החל לשחרר הצהרות שלפיהן הוא למעשה מדען בעל חזון שלא הובן והקדים את זמנו.

במחצית 2025 לערך, כך דווח באתר MIT Review, שמו לב העוקבים של ג'יאנקוי לשינוי בציוציו. הם הפכו פרובוקטיביים יותר וכתובים באנגלית טובה יותר, עם רפרנסים לתרבות האמריקאית שג'יאנקוי לא ממש מכיר. התברר שטאי עומדת מאחורי השינוי. זמן קצר אחרי כן השניים הכריזו על נישואיהם וצולמו בבגד כלולות סיני מסורתי. טאי נתנה לבעלה טבעת מעוצבת כגדילי DNA. הוא הקים חברה חדשה לעריכה גנטית למניעת אלצהיימר, בשם Cathy Medicine.

אבל אז ג'יאנקוי חזר לסין. הוא לא הורשה לצאת מהמדינה, וטאי לא הורשתה להיכנס אליה. ממנילה שבפיליפינים, שם נתקעה בדרך לסין, היא פנתה בטוויטר ל"אנשי הקריפטו" ואמרה שהם "פחדנים מכדי לנקוט עמדה כשדברים חשובים קורים". גורם אנונימי הקים מטבע וירטואלי בשם $GENE כדי לעזור לזוג, וטאי ציינה שגייסה כך 2 מיליון דולר. "אולי מיהרתי לשפוט את אנשי הקריפטו", צייצה, אך זמן קצר לאחר מכן הכריזו בני הזוג על פרידה.

החזון של עריכת עוברים

לאחר הפרידה יצאה טאי לעשות את מה שג'יאנקוי נכלא בגללו: עריכת עוברים. היא לא גילתה מי היו המשקיעים בחברה. בארה"ב, מימון ציבורי וניסויים קליניים לעריכה גנטית של עוברים הם אסורים. טכנולוגיית ה־CRISPR משמשת לעריכה גנטית באנשים שכבר נולדו, ואפילו מאושרת כתרופה, אך עריכה של עוברים היא סיפור אחר. מדובר בעריכה של כל תאי הגוף, ולא רק אלה שיש בהם בעיה, והשינוי צפוי לעבור הלאה לצאצאים. בקהילה המדעית עדיין יש חשש רב מעריכה לא מדויקת שתפגע גם בפונקציות רצויות.

טאי דיווחה שתשתמש בשיטות CRISPR מתקדמות ולכאורה מדויקות יותר, אבל הניסיון בהן מועט. היא ציינה שלא תסתכן ותפעל רק לפי החוק, אבל במקביל הצהירה כי "רעיונות בתחום העריכה הגנטית לעולם לא יבשילו אם אסור לחקור אותם".

החברה שקמה ברעש גדול נסגרה השבוע עם הקמת החברה החדשה. טאי ציינה שהסגירה היא בשל "חילוקי דעות בקרב המייסדים". השותפה שלה להקמת החברה היא אריאונה היסולי, בעבר מנהלת בחברת Colossal Biosciences, שהתפרסמה כאשר 'השיבה מהכחדה'' את זאב הבלהות.

החברה החדשה אמורה להמשיך את חזון העריכה הגנטית של עוברים ובנוסף לבצע החלפת מיטוכונדריות - האיברון בתא האנושי שאחראי על ייצור אנרגיה. מיטוכונדריות יכולות להכיל פגמים גנטיים וישנה מחשבה כי החלפתן יכולה להאריך חיים, אך אלה מחקרים שנויים במחלוקת.

מדענית רצינית?

עמק הסיליקון נמשך לתחומים שבהם עוסקת טאי, הן משום הפוטנציאל הכלכלי והן משום החלום לשנות תכונות ולהתערב בהזדקנות. חברה נוספת שפועלת בתחום עריכת העוברים, Preventive Bio, קיבלה למשל השקעה ממייסד OpenAI סם אלטמן ובן זוגו, וכן ממיליארדר הקריפטו בריאן ארמסטרונג, שדיבר בעבר בעד "קליניקת ה־IVF של העתיד", שבה יערכו בדיקות ועריכה גנטית של עוברים, לשם מניעת תחלואה ו"שדרוג".

לפי וול סטריט ג'ורנל, אלטמן ובן זוגו ביצעו לתינוק שהביאו לעולם בפונדקאות בדיקות מקיפות לתחלואה ולמגוון תכונות כמו אינטליגנציה וגובה. גם אילון מאסק עשה זאת עבור הילדים שהביא לעולם בהפריית מבחנה.

וכך, למרות הסקפטיות בנוגע לטאי, לא נופתע אם היא תצליח לגייס הון גם למיזם החדש שלה. בינתיים, היא מוזמנת להרצאות במוסדות מדעיים רשמיים, בהם אוניברסיטת הרווארד. לאחרונה היא גם התקבלה כחברת דירקטוריון של קרן הניהול וגיוס המשאבים של Cold Spring Harbor Laboratory, מכון מחקר מוערך מאוד בתחום הגנטיקה.

שינויים שמתרחשים לאחרונה בארה"ב, תחת הנשיא דונלד טראמפ ושר הבריאות שלו רוברט פ. קנדי ג'וניור, מרמזים לכך שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה בתחום העריכה הגנטית. נראה שהגורמים שהגיעו בעקבות טראמפ לרשויות הבריאות מוכנים לנסות חידושים, ואפשר לצפות רק להפתעות בכל הנוגע להם.

עם השנים השתנה המראה של טאי. בתמונות היח"צ שלה היא אכן נראית יותר "ברבית", כפי שהעידה על עצמה, אך בסרטונים שהיא מעלה בערוץ היוטיוב שלה היא עדיין נראית ומדברת כמו מדענית רצינית, בניגוד לתדמית הנוצצת והלעומתית שלה.

כשהיא הגיעה לניו יורק להקים את מנהטן ג'נומיקס, היא התקשרה לכל הביו־אתיקאים בעיר, כדי להצהיר שהיא רוצה לבצע את הניסויים שלה לפי כללי האתיקה והחוק, ולהתתייעץ איתם כיצד לעשות זאת. נראה שטאי רוצה להדגיש שהיא אינה הולכת עד הסוף בדרכו של הא.

בסוף אפריל יערוך מכון הביואטיקה המכובד Hastings אירוע שבו יתנהל דיון בין טאי לפרופ' גלן כהן, ביואתיקאי נחשב ואחד השותפים במכון, בהנחייתה של מנכ"לית ונשיאת המכון פרופ' ורדית רביצקי הישראלית. בשיחה עם גלובס, אמרה רביצקי: "הביואתיקה צריכה לגלות אחריות ולהיכנס לשיח עם עולם המדע והחדשנות גם במקומות הפחות נוחים וברורים מאליהם, כי דווקא שם צריך אותנו ויכול להיות לנו אימפקט".

במקביל, ברשת X היא הולכת ומפתחת אישיות קיצונית יותר. רק לאחרונה פרסמה כמה סרטונים שבהם הפצירה בעוקביה להיות יותר כמוה ("Be Me"), וציינה שוב ושוב את רצף ההצלחות והכיבודים שקיבלה.

האם יש לה חזון בר מימוש? נאלץ לחכות ולראות בשנים הקרובות. ​