שיגורים מאיראן לאזור הצפון, יורט כטב"ם שחדר מלבנון

עדכונים שוטפים

22:58 - אזעקות בגליל, ואדי עארה והעמקים בשל שיגור מלבנון

22:37 - טראמפ בשיחה עם NBC News: הפלת המטוס באיראן לא תשפיע על הניסיונות לנהל משא ומתן עם איראן - "זאת מלחמה. אנחנו במלחמה״



22:27 - צה"ל זיהה שיגור שבוצע על ידי חיזבאללה שנפל בתוך מוצב של כוח יוניפי"ל באל-עדייסה שבדרום לבנון. כתוצאה מהשיגור נפגעו שלושה אנשי או"ם, מהם שניים באורח קשה



21:29 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: קטאר מסתייגת מלהיות מתווכת במגעים להפסקת אש בין ארה"ב לאיראן

21:26 - בגליל העליון ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

21:24 - סוכנות הידיעות האיראנית פארס: איראן דחתה הצעה אמריקנית להפסקת אש של 48 שעות

21:16 - אזעקות בגליל העליון

20:59 - הטיל שנורה לישראל לא יגיע לישראל, לא יופעלו אזעקות. ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

20:54 - זוהה שיגור נוסף מאיראן לאזור הצפון. אזעקות צפויות בדרום הגולן, צפון הגולן, קו העימות, העמקים, מרכז הגליל, גליל תחתון, גליל עליון

20:21 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: איראן הודיעה כי אינה מוכנה להיפגש עם גורמים אמריקאים - וטענה ל"דרישות לא מקובלות". עוד לפי הדיווח, טורקיה ומצרים ממשיכות לפעול למציאת דרך להתקדמות, ובוחנות מקומות חלופיים לשיחות - כולל דוחא, בירת קטאר, או איסטנבול - לצד הצעות חדשות שנועדו להתגבר על המבוי הסתום. אך נכון לעכשיו - המגעים להפסקת אש הגיעו למבוי סתום

19:44 - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בצפון

19:42 - מד"א על הירי מאיראן - לא התקבלו דיווחים במוקד 101

19:42 - השיגור מאיראן ככל הנראה יורט

19:35 - אזעקות גם בקריית שמונה בשל חשד לחדירת כטב"ם

19:34 - הדי פיצוצים נשמעים במרחב חיפה

19:34 - במקביל לירי מאיראן - אזעקות ביישובי הגליל העליון בשל חשד לחדירת כטב"ם

19:33 - ככל הנראה בוצע יירוט אחד

19:32 - אזעקות בכל רחבי הצפון

19:28 - כבאות והצלה: כטב"ם פגע במבנה ביערה שבגליל המערבי - לא היו נפגעים

19:26 - בפעם השלישית בפחות משעה - שיגורים לעבר הצפון

19:22 - כוחות צה"ל תקפו מחבלי חמאס חמושים, שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה באופן שהיווה איום מיידי על הכוחות

19:10 - מקורות אופוזיציה באיראן: שיגור כושל של טיל פגע במערב טהראן

19:08 - אישה בת 73 מנהריה נחבלה בדרכה למרחב המוגן ומטופלת כעת בידי צוות מד"א, מצבה קל

19:01 - מד"א על הירי מאיראן: בשלב זה לא דווח על נפגעים. ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בצפון

18:57 - צוותי מד"א יצאו לסרוק בכפר עכברה ליד צפת בעקבות דיווח על שברי ירוט שפגעו במחסן, לא דווח על נפגעים

18:53 - במקביל לאזעקות בשל ירי מאיראן - אזעקות בנהריה בשל ירי מלבנון

18:52 - צוותי מד"א יוצאים לסרוק בעיר בקרית ביאליק, ככל הנראה בעקבות פגיעה של שברי יירוט במבנה. לא דווח על נפגעים

18:49 - אזעקות נוספות באזור הצפון בשל ירי מאיראן - יש להישאר במרחבים המוגנים

18:46 - שיגורים נוספים - אזעקות צפויות בוואדי ערה, מנשה, המפרץ, הכרמל, העמקים, מרכז הגליל, גליל תחתון, גליל עליון, דרום הגולן

18:34 - רצף אזעקות בגל יישובים הצפון, הירי הוא משולב מאיראן ולבנון

18:30 - אזעקות בכל אזור הצפון, דיווחים על הדי פיצוצים

18:27 - אזעקות ביישובים רבים בצפון בשל ירי מאיראן

18:22 - האזעקות צפויות בכל אזור הצפון. זהו השיגור השני היום לאזור הצפון

18:20 - זוהה שיגור מאיראן - אזעקות צפויות באזורים המפרץ, הכרמל, העמקים, מרכז הגליל, גליל תחתון, גליל עליון, דרום הגולן

18:05 - שיגורים בודדים לאזור נהריה יורטו

18:04 - אזעקות גם בגליל העליון

18:00 - אזעקות באזור נהריה

17:57 - במקביל לתקיפות בביירות: צה"ל החל בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של המשטר האיראני בטהראן

17:45 - ראשוני: צה"ל החל לתקוף תשתיות טרור בביירות



16:24 - במרכז ובאזור ירושלים ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

16:23 - אזעקות באזור צפת

16:22 - מד"א: בשלב זה, לא התקבלו דיווחים במוקד 101 של מד"א כלל

16:17 - הטיל יורט. יש נפילת שברים

16:14 - אזעקות נוספות באזור המרכז והשומרון

16:12 - אזעקות בגוש דן, השומרון והשפלה

16:08 - זוהה שיגור מאיראן - בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות בשרון, שומרון, דן, ירקון, אזור ירושלים, השפלה ובקעה

16:01 - פעילות היחידה הרב-ממדית בדרום לבנון: יותר מ-40 חיסולים וכ-75 תקיפות בוצעו לעבר יעדי חיזבאללה

15:58 - דיווח על תקיפות נרחבות בטהראן לפני שעה קלה

15:54 - אזעקות הופעלו בגליל העליון בשל ירי רקטות מלבנון

15:28 - טראמפ: עם עוד קצת זמן, נוכל בקלות לפתוח את מצר הורמוז, להשתלט על הנפט - ולעשות הון עתק

14:28 - אזעקות הופעלו בצפת והסביבה בשל ירי רקטות מלבנון

5 שיגורים נורו מלבנון לעבר צפת. כולם נפלו בשטח פתוח

14:20 - החל ממוצ"ש: הקלה במגבלות הטיסות היוצאות מנתב"ג

מכסת הנוסעים בטיסות היוצאות מישראל תוגדל החל ממוצאי שבת לעד 80 נוסעים לכל טיסה. כך הוחלט היום במשרד התחבורה בעקבות הערכות מצב ביטחוניות. עד כה, במסגרת המגבלות שהוטלו על פעילות נתב"ג הוגבלה המכסה ל-50 נוסעים בלבד בכל טיסה יוצאת.

14:15 - סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מצטטת "דיווחים לא מאומתים" לפי מבא ארה"ב ניסה לחלץ את טייס מטוס ה-F35 שהופל לטענת האיראנים בשטח המדינה - אך הוא "ככל הנראה" נלקח בשבי על ידי הכוחות האיראניים

14:09 - צה"ל באזהרת פינוי בדרום לבנון: בקרוב נתקוף את גשרי סוחמור

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, פרסם הודעת פינוי לתושבי דרום לבנון, בעקבות פעילות חיזבאללה באזור והעברת מחבלים לשטח הדרום תחת חסות האוכלוסייה האזרחית. לדבריו, צה"ל נערך לביצוע תקיפה רחבה ומדויקת נגד תשתיות טרור של הארגון.

בהודעה צוין כי צה"ל מתכוון לתקוף את גשרי סוחמור, במטרה למנוע העברת תגבורת ואמצעי לחימה. אדרעי קרא לתושבים לנוע צפונה, אל מעבר לנהר זהראני, ולהימנע מתנועה דרומה שעלולה לסכן את חייהם.

14:00 - רצף השיגורים מלבנון לצפון נמשך מהבוקר



13:30 - שר הביטחון: "הכפרים בדרום לבנון ייהרסו על פי מודל רפיח"

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בתום הערכת מצב: "מדיניות ישראל בלבנון הייתה ונשארה ברורה: היעד העליון הוא פירוק החיזבאללה מנשקו באמצעים צבאיים ומדיניים - בלי קשר לסוגיית איראן. הבטחנו ביטחון ליישובי הצפון וכך בדיוק נעשה".

שר הביטחון אמר את הדברים הבוקר (שישי) בהערכת מצב שנערכה בבור ביחד עם הרמטכ"ל, בתגובה לפרסום מוקדם לכן היום שלפיה בצבא נאמר כי פירוק חיזבאללה מנשקו אינה מטרה של המלחמה הנוכחית.

"בתי הכפרים סמוכי הגבול בלבנון, המשמשים כמוצבי חיזבאללה לכל דבר, ייהרסו בהתאם למודל רפיח וחאן יונס בעזה", הצהיר שר הביטחון, "כדי להסיר איום מעל היישובים הישראלים. צה"ל משלים את התמרון הקרקעי עד לקו הנ"ט כדי להגן ולמנוע איום ישיר על יישובי הגבול הישראלים. צה"ל ישלוט ביטחונית במרחב הליטני, ולא תתאפשר חזרת 600 אלף תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה אל מדרום לליטני - עד להבטחת ביטחונם של תושבי הצפון".

13:20 - אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה בשל ירי רקטות מלבנון



13:05 - בריטניה תשלח לכווית מערכת הגנה אווירית נגד טילים בליסטיים קצרי טווח



דובר ראש ממשלת בריטניה: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שוחח עם יורש העצר של כווית היום בבוקר, וגינה את מתקפות הכטב"מים על המדינה. סטארמר ויורש העצר הסכימו על שליחת מערכת ההגנה האווירית הבריטית נגד טילים בליסטיים קצרי טווח אל כווית במהרה.

12:30 - ניכרת ירידה בכמות הירי מלבנון: חיזבאללה מבצע כ-50 שיגורים ביום, רובם לעבר כוחות צה"ל

למרות הלחץ הצבאי, חיזבאללה שומר על רצף אש של עשרות רקטות ביום, כאשר מרבית השיגורים (75%) מכוונים נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון ומבוצעים ברובם (70%) מצפון לנהר הליטני. ניכרת ירידה בכמות הירי: מ-100 שיגורים ביום בתקופת "חיצי הצפון" לממוצע של 50 בחודש האחרון.

​מבחינת יכולות, ארסנל הרקטות של הארגון הצטמק משמעותית - מכ-40 אלף לפני מבצע חצי הצפון ל-8,000 עד 10,000 כיום. אף שצה"ל פגע קשות ביכולות הייצור וההברחה והשמיד כ-100 משגרים, בידי חיזבאללה נותרו עדיין מאות משגרים פעילים. בצה"ל מבהירים כי לא קיים פתרון מהיר למיגור מערך האש, וכי לארגון יש מספיק תחמושת להמשך לחימה בקצב הנוכחי למשך חודש עד חודשיים. הקושי המרכזי של הצבא כיום הוא סיכול משגרים בודדים המוסתרים בחצרות בתים אזרחיים.

12:05 - בעקבות המלחמה והמחסור בכוח אדם: צה"ל הודיע על גיוסי המילואים להמשך

היום (ו') הופץ לכלל משרתי המילואים עדכון לגרף המילואים לשנת 2026, זאת בעקבות הערכת המצב הנוכחית בצה"ל לעמידה במשימות בכל הזירות. גרף הלחימה עודכן בהתאם להערכת המצב המבצעית והצורך בכוח אדם לאורך זמן ובכמה זירות. במסגרת העדכון נקבע כי סבב המילואים הקרוב יימשך כ־9 שבועות וכי העדכון נוגע לסבב המילואים הקרוב אשר מחליף את בכוחות שגויסו בתחילת מבצע "שאגת הארי" או לפניו.

במקביל, השירות מתארך גם עבור אנשי המילואים שכבר נמצאים כעת במשימה בכלל היחידות והמפקדות. לחלק מהמשרתים יוקדמו צווי 8 ביחס למועד המקורי, וגם גרף השירות של החיילים בסדיר עודכן בהתאם לצורכי הלחימה.

11:47 - התרעות הופעלו בקריית שמונה והסביבה בשל ירי רקטות מלבנון

11:40 - דיווח בניו ירוק טיימס: מיכלית צרפתית עברה דרך מצר הורמוז בחמישי



דיווח בניו יורק טיימס: ספינת מכולות בבעלות צרפתית חצתה אתמול (חמישי) את מצר הורמוז, לפי נתוני מעקב ספינות של מארין טראפיק, לפי הדיווח מדובר באחת הספינות המערביות הבודדות הידועות שעברו בנתיב המים מאז תחילת המלחמה עם איראן. ספינת המכולות של CMA CGM, אחת מחברות הספנות הגדולות בעולם, הפליגה תחת דגל מלטה וביצעה את המעבר המסוכן במצר במהלך 24 השעות האחרונות.

איראן חסמה המצר, שבו עוברים 20% ממשלוחי הנפט והגז הטבעי הנוזלי בעולם. מאז תחילת המלחמה, אלפי ספינות נתקעו משני צדי נתיב המים, ומספר המעברים במצר הצטמצם מיותר מ-130 כלי שיט ביום - לספינות בודדות ביום.

11:10 - טיל מצרר מאיראן שוגר לצפון; גבר כבן 80 נפצע קל מרסיסים

אזעקות נשמעו באזור חיפה ובעמקים בעקבות שיגור טיל מצרר מאיראן. צוותים יצאו לסריקות באזור חיפה בעקבות דיווחים על שברי יירוט. פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים.

צוותי מגן דוד אדום סרקו ב-6 זירות שמהן התקבלו דיווחים, החובשים והפאראמדיקים העניקו טיפול רפואי לגבר בן 79 במצב קל עם חבלה ביד מאבנים שעפו מההדף ול-4 נפגעי חרדה.

10:57 - אזעקות הופעלו באזורי חיפה והעמקים בשל השיגור מאיראן



החלו ניסיונות יירוט, מסתמן: הטיל - עם ראש קרב מתפזר



10:50 - זוהו שיגורים מאיראן לצפון

10:15 - בצה"ל מבהירים: פירוק חיזבאללה מנשקו - לא במטרות המלחמה

בצה"ל מבהירים הבוקר (ו') כי פירוק חיזבאללה מנשקו אינו אחת ממטרות הלחימה בלבנון בשלב זה. בהסתכלות קדימה, מוצגים בצה"ל שני טווחי זמן. בטווח הקצר, כל עוד נמשכת המערכה באיראן, הדגש הוא על ניתוק בין חיזבאללה לאיראן והימנעות מקישור בין הפסקות אש בזירות. עם סיום הלחימה באיראן, ניתן יהיה להפנות את מלוא היכולות לחיזבאללה. בד בבד, מתגבשת תוכנית למרחב אבטחה בצפון, בהתאם להנחיית הדרג המדיני. מדובר במרחב בעומק של 4-2 קילומטרים, שיהיה נקי מאוכלוסייה ומתשתיות אויב, במטרה להגן על קו המגע ולהקשות על שיקום חיזבאללה. בהקשר זה עולה כי פירוק חיזבאללה מנשקו אינו יעד בשלב זה, שכן מהלך כזה מחייב כיבוש מלא של לבנון ופירוק שיטתי של תשתיות בכל כפר. לקריאת הכתבה המלאה.

9:45 - כ-5 שיגורים נורו מלבנון במטח האחרון, רובם יורטו וחלקם נפלו בשטחים פתוחים. פיקוד העורף: האירוע הסתיים, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים



9:35 - מתורגמן לשעבר של המשטרה נאשם בריגול - גם במלחמה: "ביצע משימות בתיווך ערוץ אל-ג'זירה"

הוגש כתב אישום נגד אזרח ישראלי, תושב קלנווסה, שביצע משימות עבור גורם עוין בתיווך ערוץ אלג'זירה. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום נגד מקדאד נאטור (47) מקלנסווה, בגין עבירות ביטחוניות של מגע עם סוכן חוץ, ריגול והשמדת ראיות.

על פי כתב האישום נאטור עבד במשך שנים רבות כמתורגמן לשפת הסימנים עבור רשויות ומוסדות המדינה, בין היתר סיפק שירותים למשטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הרשות השופטת והביטוח הלאומי. במהלך שנת 2025, נקשר עם גורם שהציג עצמו בכינוי "אבו עלי", אשר הציע לו תשלום חודשי בתמורה לפרסום בערוץ הטלגרם ידיעות חדשותיות. על אף שחשד כי מדובר בגורם עוין או כזה הפועל מטעם מדינת אויב, בחר נאטור להמשיך ולשתף עמו פעולה, גם במהלך מבצע "שאגת הארי". לקריאת הידיעה המלאה.

9:12 - אזעקות בלתי פוסקות בקריית שמונה והסביבה



9:10 - בהתקפה ממוקדת בדרום לבנון: כ-15 מחבלים חוסלו מהאוויר



בהתקפה ממוקדת של אוגדה 146, כוחות חטיבת האש 213 וחטיבה 226 זיהו כ-15 מחבלים במרחב פעילותם בדרום לבנון. לאחר הזיהוי המהיר - חיל האוויר חיסל את המחבלים בהכוונת האוגדה.

הכוחות זיהו חוליה של חיזבאללה בדרום לבנון שתכננו לשגר נ"ט לעבר שטח ישראל. בסגירת מעגל מהירה, מטוסי קרב של חיל האוויר חיסלו את המחבלים. בנוסף, איתרו הכוחות אמצעי לחימה בהם נשקים, וסטים ורימונים .

8:20 - אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה בשל ירי רקטות מלבנון

כ-10 שיגורים נורו מלבנון, חלקם יורטו. בודדים נפלו על פי מדיניות בשטח פתוח.

8:11 - איראן טוענת שהפילה מטוס F35 אמריקני מעל מרכז המדינה

איראן הפיצה תיעוד של תמונות, שלטענתה מגיעות מהמטוס שהופל.

BREAKING: IRGC releases images of wreckage claimed to be from a second F-35 stealth fighter jet it says was destroyed over central Iran. - April 3, 2026

6:20 - כמחצית מהמשגרים לא ניזוקו, גם אלפי כטב"מים נשארו לאיראן

הערכות מודיעין עדכניות בארה"ב מעלות תמונה מורכבת בנוגע ליכולותיה הצבאיות של איראן, לאחר חמישה שבועות של תקיפות יומיומיות מצד ארה"ב וישראל. לפי שלושה מקורות המעורים בפרטי המודיעין ששוחחו הלילה (בין חמישי לשישי) עם CNN, כמחצית ממשגרי הטילים של איראן נותרו תקינים, ובארסנל המדינה נותרו אלפי כטב"מים מתאבדים. "הם עדיין יכולים לזרוע הרס מוחלט בכל האזור", אמר אחד המקורות.

המקורות ששוחחו עם CNN אמרו כי כמחצית מהמשגרים באיראן ניתנים לשימוש. עם זאת, הערכות המודיעין בנושא התייחסו גם למשגרים שלא ניתן להגיע אליהם. מדובר על משגרים, למשל, שנקברו מתחת לאדמה - אך לא הושמדו בתקיפות.

שני מקורות תיארו כי 50% מהכטב"מים של איראן לא נפגעו, ומדובר באלפי כלי טיס. כמו כן, המודיעין שנאסף בימים האחרונים מצביע על כך שאחוז גדול מטילי השיוט ששייכים לצי הימי באיראן עדיין שלמים. זאת, בין היתר משום שארה"ב לא מיקדה את תקיפותי בנכסים צבאיים חופיים. אותם טילים, שלא נפגעו, מאיימים על תנועת ספינות במצר הורמוז. לקריאת הכתבה המלאה.

6:10 - אחרי הכטב"ם בגליל המערבי: אזעקות בקריית שמונה ובמטולה

אזעקות הופעלו בקריית שמונה ובמטולה בשל שיגורים מלבנון. האזעקות מגיעות לאחר שקודם לכן בפיקוד העורף התריעו על חשש לחדירת כלי טיס עוין ביישובי הגליל המערבי. בסך הכול, במהלך הלילה הופעלו חמש פעמים אזעקות באזורים שונים לאורך קו הגבול הצפוני.

5:51 - אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין

5:49 - טראמפ: אפילו לא התחלנו להשמיד את מה שנשאר מאיראן

במהלך הלילה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו Truth Social: "הצבא שלנו, החזק ביותר בעולם, אפילו לא התחיל להשמיד את מה שנשאר מאיראן. הגשרים הם הבאים בתור, אחר כך תחנות החשמל! ההנהגה החדשה יודעת מה צריך להיעשות, ומה צריך להיעשות במהרה!".

3:16 - שיגורים מאיראן לעבר מרכז הארץ: שברי יירוט נפלו בכמה מוקדים, אדם אחד נפצע קל

אזעקות הופעלו בשורת יישובים בגוש דן, בשרון, בשומרון ובשפלה בשל ירי מאיראן. ההערכה היא כי לפחות אחד הטילים ששוגרו הוא בעל ראש קרב מתפזר. ברמת גן, בפתח תקווה, בגבעת שמואל ובבני ברק נפלו כמה שברי יירוט וגרמו לנזק. בזירה ברמת גן דווח כי ישנו פצוע קל אחד.

דירה שנפגעה ברמת גן / צילום: מד''א

0:40 - בשיא המלחמה: רמטכ"ל צבא היבשה האמריקאי עוזב את תפקידו באופן מיידי

רנדי ג'ורג', ראש המטה של צבא היבשה האמריקאי, עוזב את תפקידו - בעיצומה של המלחמה באיראן. דובר הפנטגון אישר הלילה (בין חמישי לשישי) כי ג'ורג' יסיים את תפקידו באופן מיידי. לפני העזיבה דווח ב-CBS News כי שר המלחמה האמריקאי, פיט הגסת', ביקש מהרמטכ"ל לפרוש מיד.

אחד המקורות ששוחח עם CBS News אמר כי הגסת' מעוניין באדם "שיישם את חזונו ואת חזון הנשיא טראמפ". בכיר במשרד ההגנה טען: "אנחנו אסירי תודה על שירותו, אך הגיע הזמן לשינוי מנהיגותי בצבא".

0:04 - יוזמה לפעולה צבאית נגד איראן לפתיחת מצר הורמוז סוכלה במועצת הביטחון

רוסיה, סין וצרפת סיכלו יוזמה של מדינות ערב להביא את מועצת הביטחון של האו"ם לאשר פעולה צבאית נגד איראן כדי לפתוח מחדש את מצר הורמוז, כך אמרו דיפלומט ובכיר באו"ם לניו יורק טיימס. ההסבר של שלוש המדינות המחזיקות בזכות הווטו במועצה, על פי הדיווח: התנגדות לכל ניסוח שיאשר שימוש בכוח.

נשיא צרפת עמנואל מקרון התייחס לפעולה שכזו: "מבצע צבאי לפתיחה בכוח של מצר הורמוז הוא לא מציאותי, מעולם לא תמכנו בזה. זה יימשך נצח ויציב את כולם באזור בסכנה".

23:00 - איראן עונה לארה"ב: "מצר הורמוז יישאר סגור לזמן רב"

על רקע הדרישה האמריקנית לפתיחה מיידית של מצר הורמוז, דובר צבא איראן הצהיר שהמצר יישאר סגור לטווח ארוך עבור ארה"ב וישראל.

