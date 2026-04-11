"מתחת למחיר השוק": בכמה רכש משקיע דירת 3.5 חדרים באשקלון?

ברחוב ש"י עגנון בשכונת שמשון באשקלון נמכרה דירת 3.5 חדרים בשטח של כ־80 מ"ר בקומה 7 מתוך 8 תמורת 950 אלף שקל. הדירה לא כוללת חניה ומרפסת ואין לה ממ"ד.

מחיר השיווק של הדירה עמד על מיליון שקל והיא עמדה על המדף כארבעה חודשים.

המוכר התגורר בדירה, אך החליט למכור אותה ולעבור למקום אחר. הקונה הוא משקיע מאזור המרכז.

נכסים בפחות ממיליון שקל

ירון רוזנהק, בעלים של סוכנות רי/מקס לכולם אשקלון, מספר כי "שכונת שמשון היא שכונה ותיקה בעיר והבניינים בה די ישנים ולכן גם ברובם לא ממוגנים. יש בה אוכלוסייה מבוגרת והיא מושכת את תשומת ליבם של משקיעים.

"הקונה חיפש תקופה נכס להשקעה, זיהה את הפוטנציאל של הדירה - מדובר בדירה שנמכרה מתחת למחיר השוק - ורכש אותה די מהר. אני מעריך שהוא יכול להשכיר אותה תמורת כ־3,300 שקל בחודש, אבל זאת לא הסיבה שהוא החליט לרכוש אותה, אלא הפוטנציאל לעליית ערך.

"לפני המלחמה, דירות דומות נמכרו בתמורת 1.1 מיליון שקל והוא העריך שהשוק יחזור לעלות בשנים הקרובות.

רחוב ש''י עגנון בשכונת שמשון באשקלון / צילום: מיכאל מסטר

"יש כרגע לא מעט משקיעים שמחפשים הזדמנויות בעיר - מדובר בעיר חוף עם נכסים בפחות ממיליון שקל ואפילו דירה עם ממ"ד אפשר לקנות היום בכ־1.3 מיליון שקל.

"כמו בכל המדינה כרגע השוק באשקלון קצת קשה יותר, אבל הקונים שנמצאים כרגע בשוק הם רציניים ומי שרוצה למכור - צריך להתאים את הציפיות שלו למצב הנוכחי והוא ימכור.

"אשקלון רגילה להתנהל במלחמה, אז קשה לראות את ההשפעה שיש למצב כרגע על השוק".

המתווך מיכאל מסטר מהסוכנות ייצג את הקונה ואת המוכר.

נמכרו

רמת גן

ברחוב הירדן, דירת 2 חדרים, 41 מ"ר, בקומה 2 מתוך 5, ב־1.76 מיליון שקל.

ברחוב אמיר במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חניה, ב־2.12 מיליון שקל.

ברחוב הירדן, דירת 4 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9, עם שתי חניות, ב־2.47 מיליון שקל.

ברחוב יואב בשיכון עלית, דירת 4.5 חדרים, 102 מ"ר, בקומה 7 מתוך 9, עם חניה, ב־4.5 מיליון שקל.

קרית ביאליק

ברחוב קרן היסוד, דירת 4 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, ב־1.09 מיליון שקל.

ברחוב כנרת, דירת 6 חדרים, 140 מ"ר, עם חצר בשטח 64 מ"ר, עם חניה, ב־2.35 מיליון שקל.

ברחוב אילון, דירת 4 חדרים, 152 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, עם חניה, ב־1.85 מיליון שקל.

אשדוד

ברחוב הפלמ"ח ברובע ג', דירת 4 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 1 מתוך 5, ב־2.33 מיליון שקל.

ברחוב הפלמ"ח ברובע ג', דירת 3 חדרים, 75 מ"ר, בקומה 7 מתוך 8, ב־1.5 מיליון שקל.

ברחוב הרב ריינס ברובע ט', בית בן 6 חדרים, 242 מ"ר, ב־5.3 מיליון שקל.

קצרין

ברחוב ישפה, בית בן 5 חדרים, 129 מ"ר, עם שתי חניות, ב־2.4 מיליון שקל.

ברחוב צמח, בית בן 5 חדרים, 170 מ"ר, ב־1.72 מיליון שקל.

ברחוב גביש, בית בן 7 חדרים, 187 מ"ר, ב־2.4 מיליון שקל.

כפר סבא

ברחוב דינור במזרח העיר, דירת 5 חדרים, 161 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, עם חניה, ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב נלקין בכפר סבא הירוקה, דירת 4 חדרים, 142 מ"ר, בקומה 8 מתוך 14, עם חניה כפולה, מעלית, ב־3.5 מיליון שקל.

ברחוב אוסטשינסקי במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 1 מתוך 6, ב־2.4 מיליון שקל.

ברחוב תור בכפר סבא הצעירה, דירת 6 חדרים, 165 מ"ר, בקומה 5 מתוך 5, עם חניה כפולה, ב־4.8 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה