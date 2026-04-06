בעלות של 2 מיליון דולר ליירוט: ישראל מתגברת את ייצור טילי החץ

בשל צורכי המלחמה המתמשכת מול איראן: תוכנית לתגבור מלאי מיירטי החץ של ישראל אושרה היום (ב') על ידי ועדת השרים להצטיידות ביטחונית. הוועדה, שבראשה עומד ראש הממשלה בנימין נתניהו, אישרה את תוכנית משרד הביטחון "להאצה משמעותית נוספת בהיקף נרחב" של המיירטים מתוצרת התעשייה האווירית.

בהמשך לאישור הוועדה, במשרד הביטחון אומרים כי בקרוב תיחתם עסקה מול התעשייה האווירית להגדלת קצב הייצור וכמות המיירטים של מערכת החץ. עלות העסקה טרם התבררה, אך היא עשויה להגיע למיליארדי שקלים שיגבירו את הלחצים לפריצת מסגרות תקציב המדינה לשנת 2026 - רגע לאחר שאושר סופית בכנסת.

כ"ץ: "למדינת ישראל יש מספיק מיירטים כדי להגן על אזרחיה"

מאז תחילת המערכה הגיעו מאיראן לשמי ישראל מאות רבות של טילים בליסטיים. השאיפה היא ליירט אותם מחוץ לאטמוספירה ובאופן כללי לבצע יירוטים גבוהים ככל הניתן, להרחקת האיום מהמדינה. מערכת החץ היא השכבה העליונה של מערך ההגנה האווירי של ישראל, כאשר בגבהים הנמוכים יותר פועלות מערכות כיפת ברזל וקלע דוד מתוצרת רפאל.

העלות המוערכת כיום לייצור מיירט בודד היא כ-1.5 מיליון דולר לחץ 2 וכ-2 מיליון דולר עבור חץ 3. ההבדל בין השניים הוא שחץ 3 מיועד ליירוט מחוץ לאטמוספירה, ואילו חץ 2 בקצה האטמוספירה.

מסמך של הקונגרס האמריקאי שפורסם לפני שבועיים על מערכת יירוט הטילים הבליסטיים THAAD שבשימוש ארה"ב ציין חשש שקצב השימוש במיירטי המערכת "הפחית עוד יותר את מלאי המיירטים המוגבל.

האם ישראל חווה מחסור במלאי מיירטי החץ 3 כפי שהאמריקאים חווים במחסור בטילי ה-THAAD? שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר היום לתקשורת כי "למדינת ישראל יש מספיק מיירטים כדי להגן על אזרחיה, והמהלך הנוכחי נועד להבטיח את המשך חופש הפעולה ואת אורך הנשימה הנדרש".

לדבריו, "האצת ייצור מיירטי החץ בהיקף נרחב מגדילה כבר כעת באופן משמעותי ביותר את כמות המיירטים המיוצרים בכל חודש ומחזקת את שכבת ההגנה העליונה של מדינת ישראל מול האיומים הבליסטיים מאיראן והפרוקסים שלה".

מערכת החץ מפותחת ומיוצרת בשיתוף עם הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים (MDA). התעשייה האווירית היא המפתחת הראשית של מערכת החץ, באמצעות מפעל מל"מ של החברה ובשיתוף עם חברת סטארק שבארה"ב. חטיבת אלתא של התעשייה האווירית ומפעל תמ"מ של החברה, חברת אלביט מערכות, חברת תומר וחברת רפאל משתתפות בייצור המערכת.