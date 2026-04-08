לאחר כ-40 יום של לחימה במסגרת מבצע ״שאגת הארי״, וסגירה חלקית של המשק על פי הנחיות פיקוד העורף, ההודעה על הפסקת האש בת השבועיים בין ארה״ב, ישראל ואיראן, מביאה לשינויים בהנחיות, ולהקלות משמעותיות על החיים האזרחיים. גלובס עושה סדר.

מה ההקלות שנוספו בהנחיות החדשות?

על פי הנחיות פיקוד העורף החדשות, שייכנסו לתוקף החל ממחר (ה') בשעה 6 בבוקר, חלק מאזורי הארץ יהפכו ל״ירוקים״, משמע לא ייאסרו בהם יותר התקהלויות בכלל, ולא תהיה הגבלה על מספר האנשים שיוכלו להתכנס במקום אחד.

איפה עדיין קיימת הגבלה?

על פי ההנחיות החדשות, קיימת הגבלה של 1,000 איש בכל פעילות באזורים הבאים: גליל תחתון, מרכז הגליל, העמקים, ואדי ערה, מנשה, שומרון, שרון, דן, ירקון והשפלה. כמו כן, ביישובי קו העימות, אזור הגולן הצפוני, גליל עליון, המפרץ, קדמת צבי וקצרין - ההנחיות הקודמות עדיין בתוקף.

המשמעות: פעילויות חינוך רק לצד מרחב מוגן תקני, התקהלויות בשטח פתוח עד 50 איש, במבנה עד 200 איש, החופים סגורים לציבור ומקומות עבודה שאין בהם מרחב מוגן תקני לא יוכלו לפעול.

מה לגבי הלימודים?

במרבית היישובים, למעט באזור קו העימות והגולן, מערכת החינוך נפתחת ללא כל הגבלה.

אילו מקומות עבודה ייפתחו?

כל מקומות העבודה בארץ יוכלו לעבוד כרגיל, למעט ביישובי קו העימות, גולן צפון, גליל עליון, המפרץ וביישובים קצרין וקדמת צבי.

ההקלות פורסמו רשמית באתר פיקוד העורף, וניתן לבדוק פרטנית לגבי האזורים בכניסה ללינק של פורטל החירום הלאומי. נכון לעכשיו, ההנחיות יהיו בתוקף עד לשעה 20:00 מחר.