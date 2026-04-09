למרות ההכחשות של החברה, AI21 בדרך לאקזיט במוקדם או במאוחר. חברת הבינה המלאכותית הישראלית, שהוקמה על ידי מייסד מובילאיי פרופ' אמנון שעשוע, מקיימת מגעים למכירתה עם ספקית הענן נביוס (Nebius) ההולנדית של הישראלים יוצאי יאנדקס ארקדי וולוז' ורומן צ'רנין, כך מדווח הלילה (חמישי) אתר "דה אינפורמיישן".

נביוס הוקמה בהולנד, אך היא מחזיקה מרכז פיתוח משמעותי במגדלי אלון בתל אביב ובכיריה - בהם וולוז', צ'רנין ובכירים נוספים כמו אופיר נווה ואלנה בונינה, מתגוררים בישראל. יזמת הבינה המלאכותית ד"ר קירה רדינסקי משמשת כחברת דירקטוריון בחברה.

נביוס הוקמה לאחר שבכירי יאנדקס, מנוע החיפוש הרוסי, מכרו את רוב פעילות החברה לקבוצת בכירים המקורבים לקרמלין. בכירים אלה, רובם עולים חדשים שהגיעו לישראל מאז הפלישה הרוסית לחצי האי קרים ב-2014, ניצלו את הידע שלהם בתחום הענן שרכשו מיאנדקס כדי להקים פעילות חדשה - תוך התבססות על מניית יאנדקס שהמסחר בה הופסק עם הפלישה הרוסית לאוקראינה ב-2022. כיום נביוס היא ספקית שירותי ענן ובינה מלאכותית ומשכירה חוות שרתים שהיא בונה או חוכרת. אחת מפעילויותיה המוכרות בישראל היא הפעלת מחשב העל הלאומי במודיעין המתארח בחוות השרתים של מגה די סי במודיעין.

נביוס שווה כיום 32 מיליארד דולר, לאחר שחתמה על שורת הסכמי ענק לאספקת חוות שרתים מבוססי מעבדים גרפיים למטא ומיקרוסופט . החברה גייסה מאות מיליוני דולרים מאנבידיה ומתחזקת עמה קשרים קרובים. היא מתחרה בקורוויב (CoreWeave) ובקרוסו (Crusoe) שגם הגיעה לאחרונה לישראל. לאחר שחתמה על הסכם בן 27 מיליארד דולר לאספקת שירותי AI למטא, אנבידיה אמרה כי תשקיע בחברה ההולנדית 2 מיליארד דולר.

AI21, למרות שהכחישה בעבר את מכירתה לאנבידיה, מחפשת דרך לאקזיט לאחר שלא הצליחה לחדור לשוק עם מודלי השפה שלה. לאחרונה היא צוברת הצלחה יחסית עם מוצר ניהול סוכני ה-AI שלה, "מאסטרו". ב-2023 קיבלה AI21 תג מחיר של 1.4 מיליארד דולר, ולפי ההערכת המשקיעים בחברה, בהם פיטנגו, אינטל קפיטל, בי טו ונצ'רס, קוטו, גוגל ואנבידיה מחפשים פרמייה על ההשקעה ומקווים למכור אותה בכמה מיליארדי דולרים. מניית נביוס צמחה ב-49% מאז תחילת השנה וב-523% בשנה האחרונה, כשהיא רוכבת על גל השקעות העתק בציוד הוני הקשור ב-AI.