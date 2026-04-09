35% ביום: הזינוק החריג של מניית התחבורה החכמה

מניית אקסיליון זינקה באופן חריג ביום חמישי בשיעור של 35% לשווי שוק של 32 מיליון שקל, במחזור חריג של 4 מיליון שקל, לאחר שנודע על עסקת מיזוג שתכניס לתוכה פעילות חדשה. אקסיליון תתמזג עם חברת שירותי התשלומים לחתונות easy2give.

את החברה ששמה הרשמי הוא גואינג דאץ, ייסד היזם ואיש העסקים גיא גיאור, שמוכר לציבור כמשתתף בעבר בסדרות הטלוויזיה "הישרדות" ו"הרווק" ונשוי לדוגמנית לירן כוהנר. גיאור ישמש בתור מנכ"ל החברה הציבורית, ככל שעסקת המיזוג תושלם בהצלחה.

בעסקה רוכשת אקסיליון את גואינג דאץ (מוגדרת בתור חברת המטרה) בדרך של החלפת מניות. האחרונה מוחזקת כיום על ידי חברה בת של ישראל קנדה (96%), שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר שלא תוגדר כבעלת שליטה באקסיליון.

כמו כן, בעלי מניות נוספים בגואינג דאץ הם חברת כרטיסי האשראי ישראכרט (2.5%) ו-23 בעלי מניות נוספים. בעלי המניות בגואינג דאץ אמורים כחלק מהעסקה למכור לאקסיליון את מניותיהם, חופשיות וללא תמורה, כך שאקסיליון תחזיק בכל ההון המונפק והנפרע של חברת המטרה.

היזם שמאחורי העסקה - הורשע בעוון רצח

במקביל יוקצו לבעלי המניות של גואינג דאץ 49% ממניות אקסיליון הציבורית. כיום האחרונה מנוהלת על ידי ממלא מקום מנכ"ל, הראל הרשטיק, מי שבעברו הורשע ונידון למאסר ממושך בכלא על רצח לוכד הנחשים יעקב סלע. הרשטיק סיים את ריצוי עונשו לפני חמש שנים, ולפי הדיווח של אקסיליון, הוא שימש כעת בתור "היזם מאחורי העסקה ובכפוף לאישור וועדת התגמול יקבל תמורה במניות". מדובר בנתח של 4.9% מאקסיליון לאחר ההקצאה.

בפועל המשמעות היא שגואינג דאץ (easy2give) של גיאור תהפוך לחברה ציבורית, ככל שתושלם העסקה המדוברת. בדיווח של אקסיליון מצוין עוד כי הרשטיק יתפטר מתפקידיו כמ"מ מנכ"ל ודירקטור, וגיא גיאור יהפוך למנכ"ל החברה ודירקטור.

בנוסף אקסיליון גם תעמיד לחברת לגואינג דאץ קו אשראי בסכום של 3 מיליון שקל, למימון הפעילות השוטפת והוצאות העסקה של האחרונה, לפי תנאים שונים. בחברת המטרה של גיאור יש התחייבות בסך של מיליון שקל לצד שלישי, שאקסיליון מתכוונת למכור. כמו כן, את פעילותה המקורית של אקסיליון שעוסקת בתחום בינה מלאכותית לתחבורה, היא מתכננת למכור לאחר השלמת העסקה הזו.

לעסקה תנאי מתלים רבים והם כוללים בין היתר קבלת הערכת שווי לחברה של גיאור שהיא בסכום שאינו פחות מ-10 מיליון שקל, אישור מיסוי (פרה-רולינג) מרשות המיסים, אישורי האורגנים השונים בחברה הציבורית, מסחר תקין בבורסה, אישורי רגולציה ועוד.

גואינג דאץ הוקמה על ידי גיאור בעשור הקודם, היא מספקת כאמור שירותים של תשלום בכרטיס אשראי בחתונות (במקום להעניק צ'ק לחתן והכלה באירוע), וכן אישורי הגעה ומערכת הושבה ממוחשבת באירועים. לפני כשנה החלה החברה לאפשר לזוגות מתחתנים מימון חוץ-בנקאי מיידי, מעין מסגרת אשראי דיגיטלית (בסכום של עד 150 אלף שקל) שהופכת לכסף זמין לרשותם.