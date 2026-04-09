השקל שובר שיא חדש ומציג נתון מדהים

הפסקת האש באיראן לצד הדיווחים על כך שישראל פותחת משא ומתן ישיר מול לבנון מפזרים אופטימיות בקרב המשקיעים ודוחפים מעלה את המטבע המקומי. השקל בשיא של ארבע שנים מול הדולר וירד מתחת לרף ה-3.05 שקלים לדולר. אם הנתון הזה יישמר עד קביעת השער היציג ביום שישי, זה יהפוך לנתון שלא ראינו כמותו מעל 30 שנה.

"פרמיית הסיכון של מדינת ישראל יורדת אף היא", אומרת אידית מוסקוביץ, מנהלת חדרי מסחר בבנק הבינלאומי. "גם מול סל המטבעות העולמי הדולר נחלש, אך בעוצמה נמוכה יותר למול המגמה בשוק המקומי", היא מוסיפה.

לדבריה, "ההערכה כי התקדמות בשיחות והגעה להבנות מול ממשלת לבנון תגרור המשך החלשות הדולר מול השקל ואף חציית רף שלושה שקלים לדולר. עם זאת יש להביא בחשבון כי לא תם הפרק במלחמת איראן וההתלקחות נוספת בגזרה, בעיקר על רקע סלע המחלוקת העיקרי - פירוק הגרעין - יכולה לגרור המשך תנודתיות בשווקים".

המרוויחים והמפסידים

השקל לא לבד. הדולר האמריקאי איבד גובה בצורה משמעותית בשנה החולפת מול המטבעות המרכזיים, חרף מהלך ההתחזקות שחווה בשבועות האחרונים על רקע המלחמה באיראן. שוק המט"ח הוא שוק עמוק במיוחד המושפע משורת גורמים ארוכה, לרבות תנועות הון, מדיניות מוניטרית ונתוני המאקרו של כל מדינה. במקרה האמריקאי, כל אלו פגשו אינטרס של הממשל הנוכחי להחלשת הדולר כדי לשפר את מצב היצואנים והתעשייה המקומית.

הצטברות התנאים הובילו מספר מטבעות מרכזיים להתחזקות דו-ספרתית מול הדולר, ובראשם, כאמור, השקל שלנו. עם עלייה של כ-20% בחישוב שנתי, הוא מותיר מאחור את הפסו הקולומביאני, הראנד הדרום אפריקאי, הריאל הברזילאי, הקרונה הנורווגית והדולר האוסטרלי. למעשה, מבין המטבעות של הכלכלות הגדולות, אלו שהתוצר (תמ"ג) שלהן גבוה מ-250 מיליארד דולר, השקל מציג את התשואה הגבוהה ביותר מול הדולר.

לחוזקו של המטבע המקומי יש מרוויחים ומפסידים. היבט חיובי הוא השפעתו למיתון האינפלציה שירדה אל תוך יעד היציבות של בנק ישראל (מתחת ל-3%). בבנק ישראל מייחסים זאת בין השאר לירידה בפרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת ב-CDS, ביטוח מפני חדלות פירעון. זאת אמנם עלתה בשבועות האחרונים בשל המלחמה באיראן, אך כאמור היא רחוקה מאוד מהמצב אחרי 7 באוקטובר ואף מאשר מהסבבים הקודמים מול איראן. הסבר אפשרי נוסף לביצועים החזקים של השקל נעוץ בפעילות הגופים המוסדיים.

על פי בדיקת בית ההשקעות מיטב, החשיפה הממוצעת של עשרת הגופים המוסדיים הגדולים במסלולים כלליים ירדה בדצמבר מתחת ל-19%. רמה זו נמוכה יותר מאשר בסוף 2022 - ערב הרפורמה המשפטית והמאבק סביבה שטלטל את הכלכלה. בנוסף, ברבעון האחרון של 2025 הגופים המוסדיים מכרו מט"ח בסכום של 13.3 מיליארד דולר, הגבוה אי פעם.

כוח נוסף שמשפיע על השקל הוא היקף ההשקעות הזרות בישראל. לפי נתוני בנק ישראל, ב-2025 היקף ההשקעות נטו של תושבי חוץ בישראל עמד על 39 מיליארד דולר, זאת בהשוואה ל-25 מיליארד דולר בשנת 2024.

בשורה התחתונה, השקל שבר שיאים, אך בנקודה זו ישנם גם נפגעים - ובראשם היצואנים הישראלים. מי שעוד ספג חבטה "חשבונאית" הוא בנק ישראל, המחזיק ביתרות מט"ח אדירות של כ-234 מיליארד דולר. התחזקות השקל חתכה את שווי היתרות הללו במונחים מקומיים, מה שהוביל להפסד שערוך "על הנייר" של מעל 66 מיליארד שקל.

עם זאת, במישור הריאלי התמונה הפוכה: בנק ישראל רשם הכנסות ממומשות של כ-2 מיליארד שקל - רווחים אמיתיים שנבעו מעסקאות שנסגרו ומריביות, המנותקים מהתנודתיות התיאורטית של שער החליפין.