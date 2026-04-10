שוב מפולת במניות התוכנה בוול סטריט, ונראה שזו עוד הודעה שיצאה מכיוון חברת אנתרופיק, המפתחת ומפעילה את מנוע הבינה המלאכותית קלוד. אנתרופיק השיקה שלשום "סוכני קלוד מנוהלים" (Claude Managed Agents), מה שהוביל יום לאחר מכן (חמישי) לירידות חדות במניות חברות התוכנה.

מניות חברת וויקס הישראלית שמאפשרת ללקוחותיה לפתח אתרי אינטרנט בעצמם, צללו ב-9% בוול סטריט. לאחר סגירת המסחר נפלה בעוד 3%, והשלימה חיתוך חד של כ-22% משוויה בתוך מאז תום המסחר ביום שני האחרון. שווי השוק הנוכחי של החברה עומד על כ-4 מיליארד דולרים.

גם מניות חברות תוכנה נוספות רשמו ירידות חדות בחמישי, מניות חברת דיינטרייס (Dynatrace) שעוסקת בניטור שירותים בענן נפלו ב-8%, לצידן גם מניות חברת התוכנה בתחום העיצוב פרוקור (Procore) איבדו 7% מערכן, וגם חברות בתחומי הפיננסים כמו אינטואיט (Intuit) וחברת ביל (Bill) נפלו ב-8% ו-7% בהתאמה.

האמירה של גורו ההשקעות שהשפיעה על וול סטריט

ייתכן והמגמה השלילית במניות התוכנה מושפעת גם מאמירה של ד"ר מייקל ברי, מי שנחשב לאחד ממנבאי המשבר הפיננסי הגדול של 2008 וביצע אז הימור גדול ומוצלח נגד אג"ח מגובות משכנתאות. הוא הספיד שלשום את חברת התוכנה פלנטיר, בציוץ שפרסם והופץ ברשתות האמריקאיות. ברי אמר כי "אנתרופיק אוכלת את הארוחה של פלנטיר", ומאחר שאנתרופיק מציעה "פתרונות קלים יותר, זולים יותר ואינטואיטיבים לעסקים". אמירה כה שלילית מגורו השקעות, הבהילה את המשקיעים ששלחו את מניות פלנטיר אתמול לירידה של 7.3%. מתחילת השנה איבדה החברה 26% משוויה שעומד כיום על 312 מיליארד דולר.

הירידה במניות התוכנה הגיעה גם לתל אביב

גם בארץ, בזמן שהבורסה בתל אביב עלתה אתמול בשיעור חד ומדד ת"א-35 סיכם את היום בעליה של 2.6%, ההשפעה השלילית של וול סטריט ייתכן וחלחלה למניות בתי התוכנה הגדולים כאן. כך מניית מטריקס נפלה באותו יום ב-5.6%, והיא נחתכה ב-40% מתחילת השנה. מניית וואן ירדה בשיעור של 1% אתמול נחלשת קלות גם במסחר ביום שישי, ומתחילת השנה איבדה שליש משוויה. ואילו מניית מלם-תים ירדה ב-2.2%, וביום שישי נחלשת בעוד 1%. מתחילת השנה איבדה כבר כ-44% מערכה.

בתי התוכנה בארץ, אמנם רחוקים מאוד מוול סטריט, אך בסופו של דבר הם גופים פרוייקטלים שמפתחים תוכנות לחברות עסקים ורשויות המדינה. עדיין לא ברור כיצד ואם תשפיע מהפיכת הבינה המלאכותית על פיתוחי התוכנה שלהם בטווח הארוך.