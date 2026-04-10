עד הרגע האחרון של הדדליין שהציב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המשקיעים חיכו במתח לראות איזה מבין התרחישים יתממש: הסלמה שכוללת תקיפת מתקנים אסטרטגיים באיראן, הארכת האולטימטום או הפסקת אש. התממשות האפשרות השלישית נתנה את האות לראלי במדדי המניות ואיגרות החוב מסביב לעולם, לצניחה יומית היסטורית במחירי הנפט ולירידת מפלס החששות בשווקים הגלובליים.

ביום רביעי טיפס מדד S&P 500 האמריקאי ב־2.5%, הנאסד"ק הוסיף 2.8% ומדדי אירופה זינקו ב־4%־5%. כעבור יממה הצטרפה גם הבורסה בת"א, ששבה מחופשת חג, למגמה החיובית עם עליות שערים של כ־2% במדדים המובילים (ומתחילת חודש אפריל עלתה במעל 6% בשלושה ימי מסחר - מתקרבת לרמת השיא). גם השקל התחזק ביותר מ־1% מול הדולר מאז הכרזת טראמפ על הפסקת האש.

בתוך האופוריה שאופפת את השווקים, מהר מאוד הופיעו סדקים שהזכירו עד כמה הפסקת האש עלולה להיות שברירית. האיראנים טענו להפרות מהותיות ואיימו להיעדר משיחות המו"מ המתוכננות, וטראמפ מצידו הבהיר כי 'מכונת המלחמה' הגדולה שנמצאת במפרץ תישאר שם לעת עתה, ותהיה מוכנה לחדש את האש במידת הצורך. סדקים אלו אף הביאו למפנה במחיר הנפט, שחזר לעלות מעט לאחר הצניחה.

רמי דרור, מנכ"ל וואליו השקעות מתקדמות, ציין על כך כי "מחיר הנפט הוא כרגע המשתנה המרכזי שמכתיב את כיוון השווקים לאחר הפסקת האש. הירידה החדה שראינו היא למעשה פריקה של פרמיית הסיכון הגיאו־פוליטי, אבל חשוב להבין שזו אינה בהכרח מגמה לינארית. כל חזרה להסלמה תשיב את התנודתיות למחירי האנרגיה במהירות".

סקטורים: ביטחוני כן, נדל"ן לא, והיכן צפוי ראלי קצר?

עמית עטר, מנכ"ל משותף במור קרנות נאמנות, סבור כי העובדה שהזירה הלבנונית נותרת פתוחה תגרור, גם בהיעדר הסלמה מחודשת מול איראן, דחייה בהורדת ריבית בנק ישראל. ענף הנדל"ן יושפע מכך במיוחד. "סקטור המגורים בבורסה לא נראה טוב לאחרונה, ובצדק", אמר. "הוא אינו צפוי להתאושש בתקופה הקרובה, שכן התרחקנו מצפי השוק להפחתות ריבית נוספות, ורוכשי הדירות טרם חוזרים". גם הנדל"ן המניב בארץ פחות אטרקטיבי לדעתו.

בצד המרוויח, מסמן עטר את המניות הביטחוניות, שכבר עלו בחדות מתחילת השנה. "איראן נשארת אויב מוחלש ־ אבל הזירה פתוחה. האירופים נדרשים להתחמש כדי להתמודד עם רוסיה. אולם צריך לבחור את ההשקעות בענף הביטחוני בפינצטה, שכן מדובר בסקטור מפולג מאוד מבחינת התמחור (חלק מהמניות במכפילים דו־ספרתיים גבוהים), אבל הוא צפוי להמשיך לתפקד היטב, ולכן אנו עדיין אוהבים אותו", הוא אומר.

דרור מ־וואליו מצטרף לעמדה זו. "הסקטור הביטחוני צפוי להמשיך ליהנות מביקושים מבניים, בעוד שסקטורים רגישי־ריבית כמו נדל"ן יקבלו תמיכה עקיפה אם נראה המשך התמתנות בלחצי האינפלציה. למרות שהטריגר הוא גיאו־פוליטי, ההשפעה רחבה ומייצרת הבחנה ברורה בין סקטורים מנצחים למפסידים". הוא מוסיף כי הזעזועים בשוק הנפט עשויים להגביר את האטרקטיביות של האנרגיה המתחדשת ותחום התשתיות: "מתחזקת תזת ביטחון האנרגיה, מה שמגביר את כדאיות ההשקעה באנרגיה מתחדשת ובתשתיות - מגמה שאינה נחלשת גם לאחר ירידת מחירי הנפט".

וול סטריט: תיהנה יותר?

אמנם מתחילת אפריל הבורסה בת"א מציגה ביצועים עודפים על פני וול סטריט, אך להערכתו של עטר ממור הפסקת האש עשויה לשנות את התמונה, לפחות בטווח הקצר. "ברור שהפסקת האש בנוסחה הנוכחית טובה יותר לשווקים האמריקאיים מאשר לישראלי", הוא אומר, ומוסיף כי שם חששו ממחירי הנפט, שעלינו השפיעו פחות בשל יציבות עלות הגז הטבעי למשק. "לארה"ב הפסקת האש מיטיבה יותר, ועוד בלי שנחשב את הזירה הלבנונית שנותרת פתוחה".

עטר מזכיר כי על הפרק בוול סטריט גל הנפקות טכנולוגיות ־ ובהן חברת הלוויינים SpaceX של אילון מאסק, חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק, ואולי גם OpenAI, מפעילת צ'אט GPT. "יש מקום לאופטימיות קצרת־טווח בארה"ב. אם המלחמה תיסגר באמת, השווקים ירגישו שביכולתם לצאת לראלי", אמר. נזכיר כי מתחילת השנה ירד ה־S&P 500 בכ־1%, כאשר מדד ת"א־35 עלה ב־19%, וזאת לפני שקלול התחזקות השקל מול הדולר באותה תקופה.

הפחתות הריבית: חזרו לשולחן - גם בישראל

המלחמה העלתה את החשש מפני גל אינפלציוני עולמי חדש, מה שדחק את השווקים להעריך כי הפחתות הריביות בעולם יירדו מהשולחן ואף יתחלפו בהעלאות. בארה"ב, החוזים העתידיים על שיעורי הריבית משקפים כעת סיכוי של כ־25% להורדת ריבית בארה"ב עד סוף השנה. מדובר בירידה לעומת סיכוי של כ־65% להורדה שתומחר מיד עם כניסת הפסקת האש, אך זהו גם שינוי משמעותי לעומת המצב שלפני הפסקת האש - אז הסוחרים אף תמחרו סבירות מסוימת להעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי (פד).

עם זאת, גם אם הפסקת האש תישמר, המלחמה תשפיע גם בטווח הבינוני על תוואי האינפלציה והריבית בישראל ובעולם. מודי שפריר, כלכלן ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מסביר כי "ציפיות האינפלציה בעולם עלו בחדות לנוכח המלחמה. באירופה הציפיות לחמש השנים הקרובות עלו בכ־40 נקודות בסיס לשנה. בארץ, הן היו נמוכות מאוד לפני המלחמה ולא עלו משמעותית בתחילתה. לכן, אחת ההמלצות שנתנו למשקיעים בתחילת מרץ הייתה לנצל את תמחור האינפלציה הנמוך ולרכוש מכשירים צמודי מדד ־ אג"ח ממשלתיות צמודות לטווחים קצרים ובינוניים, וכן חוזי אינפלציה".

כך, אף על פי שהאינפלציה בישראל צפויה לעלות, שפריר סבור כי היא תישאר בגבולות יעד בנק ישראל - 1%־3% במונחים שנתיים. "הריבית בישראל תרד השנה. אני ממליץ לנצל את עליית התשואות ולרכוש אג"ח בטווחים הבינוניים", אומר שפריר. "אמנם יש גידול בתקציב הביטחון, אבל לאחר הודעת הריבית האחרונה הנגיד הבהיר שגם אם בעולם יעלו ריבית - אנחנו נמצאים במחזור שונה, שכן בעולם הורידו ריבית ובישראל לא".

בתרחיש קריסת הפסקת האש: היפוך מגמה בשווקים?

בשוק מעריכים כי קריסת הפסקת האש וחזרה ללחימה מול איראן תהווה אירוע שלילי שיהפוך את כל המגמות שתוארו. "צריך לזכור שהשוק מסתכל קדימה ולא על האירוע עצמו: כל עוד מדובר בהפסקת אש זמנית ושברירית, התנודתיות תישאר גבוהה", אומר יוסי ברק, יו"ר קבוצת ברק פיננסים. "יש כאן פוטנציאל לראלי, אבל הוא נשען על ההנחה שהסיכון הגיאו־פוליטי אכן בירידה ואינו עתיד לחזור בעוצמה".

ברק מסביר כי "הפסקת האש היא בראש ובראשונה אירוע מאקרו של ירידת פרמיית סיכון, וזה מתגלגל במהירות לכל המשתנים הכלכליים. ירידת מחירי האנרגיה מפחיתה לחצים אינפלציוניים, השקל מתחזק, והשווקים מתחילים לתמחר מחדש תרחיש של הקלה מוניטרית, או לפחות עצירה בהידוק. המשמעות היא מעבר מסביבת 'ניהול משבר' לסביבה שבה המשקיעים חוזרים לקחת סיכון".

עטר מסכם כי מצב של קריסת הפסקת האש יחזיר את מחירי הנפט למעלה ויגרור ירידות רוחביות בשוקי המניות: "תרחיש של כניסה קרקעית אמריקאית לאיראן הוא חשש כבד נוסף עבור השווקים".