החברה הישראלית שגייסה מאנתרופיק בדרך לאקזיט של כ-300 מיליון דולר

כשנה וחצי אחרי הגיוס האחרון לפי שווי של 192 מיליון דולר - אסטריקס הישראלית במגעים למכירה לסיסקו בעד 350 מיליון דולר • חברת הסייבר מפתחת פתרונות לניהול ואבטחת הגישה של סוכני AI למערכות ארגוניות רגישות • בין הנהנים הפטנציאליים: קרנות השקעה ישראליות כמו F2, ואנתרופיק

אסף גלעד 08:32
מייסדי Astrix / צילום: אסטריקס
מייסדי Astrix / צילום: אסטריקס

חברת הסייבר הישראלית אסטריקס סקיוריטי (Astrix Security) מנהלת משא ומתן עם סיסקו לרכישתה בסכום שצפוי לנוע בין 250 ל-350 מיליון דולר, כך מדווח הלילה (שבת) אתר "דה אינפורמיישן". מדובר בפרמיה שנעה בין כ- 50-150 מיליון דולר על השווי הנוכחי שלה, 192 מיליון דולר, שאותו קיבלה בסבב הגיוס האחרון שלה שנערך בסוף 2024, כך על פי PitchBook. עד היום היא גייסה 91 מיליון דולר.

אם תצא העסקה לפועל, מדובר באקזיט מהיר ומרשים עבור כמה משקיעים ישראלים כמו קרן F2 והסניף הישראלי של בסמר האמריקאית. גם קבוצת אריאלי ואלרון ונצ'רס הצטרפו להשקעה בחברה לפי שווי של 192 מיליון דולר לפני שנה וחצי. משקיעים נוספים הם הקרנות הזרות מילו ו- CRV, אך המשקיעה המיוחדת ביותר היא אנתרופיק, שהשקיעה בחברה באמצעות קרן "אנתולוג'י" המשותפת לה ו-CRV האמריקאית.

אסטריקס, שדורגה בשנה שעברה ברשימת עשרת הסטארט-אפים המבטיחים של גלובס, הוקמה ב-2021 על ידי אלון ג'קסון ועידן גור, בוגרי 8200, שהיו מהראשונים לזהות את מגמת הישויות הדיגיטליות שהיום נקראים סוכני AI. אלה תוכנות מבוססות בינה מלאכותית המסוגלות לבצע סדרת פעולות ולהחליף ידיים אנושיות - במטלות כמו פיתוח תוכנה, מתן שירות לקוחות, ניתוח נתונים או ניהול אדמיניסטרטיבי.

"בארגונים יכולים להיות אלפי סוכנים שלכל אחד מהם יש הרשאות גישה למערכות ארגוניות רגישות", אמר ג'קסון לגלובס בשנה שעברה. אסטריקס מנהלת את כל סוגי הזהויות הלא אנושיות בארגון - סוכני בינה מלאכותית, מכונות וכל ישות לא אנושית שמקבלת גישה למערכות הארגון, ומזהה דפוסי התנהגות חריגים או זדוניים. החברה מעסיקה כ- 130 עובדים ומשרתת לקוחות כגון Workday, מחזיקה משרדים בתל אביב, סן פרנסיסקו, לונדון וטקסס, ומתחרה בחברות ישראליות נוספות דוגמת אואזיס סקיוריטי (Oasis Security).