טראמפ מול השורטיסט: הקרב על המניה החמה והקשר למלחמה

המשקיע המפורסם מייקל ברי הודיע כי הוא דבק בהימור הדובי שלו נגד מניית פלנטיר טכנולוגיות, גם לאחר פוסט התמיכה של הנשיא דונלד טראמפ שדווקא תמך בה.

ברי, אשר התפרסם בזכות חיזוי מדויק של משבר הסאב-פריים ב-2008 והימור נגדו, כפי שתואר בספר ובסרט "מכונת הכסף" סיפר שהוא התחיל להמר נגד החברה בסתיו 2025 ודבק בהימור שלו.

טראמפ מצידו שיבח את פלנטיר בפוסט ב-Truth Social אמש (ו'), מה שהעלה את המניה מהשפל התוך-יומי שלה. ובכל זאת, המניה ספגה ירידה שבועית של 13.7%, מה שהעמיד את ההפסדים שלה ב-2026 על כ-28%.

"פלנטיר טכנולוגיות (PLTR) הוכיחה שיש לה יכולות לוחמה וציוד נהדרים רק תשאלו את אויבינו!!!" כתב טראמפ תוך שהוא רומז למלחמת איראן.

במהלך כהונתו השנייה בבית הלבן, החברה קיבלה חוזים ממשלתיים חדשים רבים והעמיקה את עבודתה עם הפנטגון ועם סוכניות הביון.

ברי מצידו אמר כי המניה נחלשה מאז שהגיעה לשיא של קרוב ל-200 דולר בשנה שעברה ונשארה "מוערכת יתר על המידה".

"הפוסט של טראמפ גייס את המניה לאחר שירדה ב-18% בשלושת הימים האחרונים. ייתכן שהמניה תתפוס כאן רוח …. אני ממשיך להחזיק בפוט, מכיוון שאני מאמין ששווי החברה הבסיסי הזה נמוך בהרבה מ-50 דולר למניה", כתב ברי.

מניות התוכנה ובהן פלנטיר סבלו השבוע ממומנטום שלילי לאחר עדכון של חברת אנתרופיק, המפתחת ומפעילה את מנוע הבינה המלאכותית קלוד על השקת "סוכני קלוד מנוהלים" (Claude Managed Agents).

בהקשר הזה אמר ברי על פלנטיר כי "אנתרופיק אוכלת את הארוחה של פלנטיר", מאחר שהיא מציעה "פתרונות קלים יותר, זולים יותר ואינטואיטיבים לעסקים".

פלנטיר בניהולו של אלכס קארפ שייסד את החברה ביחד עם פיתר ת'יל, מספקת מערכות בינה מלאכותית וניתוח נתונים לצבאות וסוכנויות מודיעין, ביניהם צבא ארה"ב והשוק הביטחוני בישראל. במקביל, היא פועלת גם בשוק האזרחי.