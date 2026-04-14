המושג סטגפלציה חזר לחיינו ומעורר דאגה בשווקים. מה זה בעצם אומר?

מדי שבוע נבאר מושגים מקצועיים מעולמות הממשל והמדיניות, המופיעים בהקשרים אקטואליים, במטרה להעמיק את הידע וההיכרות של הקוראים עם המערכת הציבורית והאופן שבו היא משפיעה על חייהם. המוניטור הוא שיתוף פעולה של גלובס והמרכז להעצמת האזרח.

המושג

סטגפלציה: מצב כלכלי שבו מתקיימים בו־זמנית אינפלציה גבוהה, האטה בצמיחה הכלכלית ואבטלה גבוהה.

ההקשר האקטואלי

הירידות החדות בבורסות בעולם והזינוק במחיר הנפט בעקבות המלחמה עם איראן הציפו את החשש הגדול מסטגפלציה - תרחיש האימים הכלכלי שמפחיד את השווקים. למעשה, המושג הזה ליווה אותנו לא מעט בתקופה האחרונה, לאחר שחששות דומים עלו בעקבות הכרזת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על תוכנית המכסים שלו באפריל בשנה שעברה.

מהי סטגפלציה?

סטגפלציה היא מצב כלכלי שבו מתקיימים בו־זמנית אינפלציה גבוהה, האטה בצמיחה הכלכלית ואבטלה גבוהה. זהו שילוב של שני מושגים מוכרים יותר - אינפלציה וסטגנציה. זהו מצב בעייתי במיוחד משום שפעולות שעשויות לרסן אינפלציה עלולות להחמיר מיתון כלכלי.

מי שטבע לראשונה את הביטוי הוא השר הבריטי איאן מקלאוד, בנאום שנשא לפרלמנט בשנת 1965. הדבר היה חידוש משמעותי, שכן התפיסה ההיסטורית הייתה שאינפלציה ואבטלה הן תופעות סותרות, שאף לעתים עשויות לשמש כפתרון אחת לשנייה.

אולם משבר הנפט של שנות ה־70, שהוביל לכך שהצמיחה האטה והאבטלה גברה, הוכיח את רעיון זה כשגוי והכניס את המושג ללקסיקון. בעקבות מלחמת יום הכיפורים הטילו מדינות אופ"ק אמברגו נפט על מדינות המערב, מה שהוביל לעלייה של כ־400% במחירי הנפט.

תוך תקופה קצרה חוו רוב הכלכלות המערביות אינפלציה חדה בשילוב עם מיתון. הסטגפלציה הידועה ביותר בהיסטוריה המודרנית היא זו שחוותה ארה"ב באותה תקופה - האינפלציה הגיעה לשיא של כ־14% בשנה, בעוד שהכלכלה קפאה, והאבטלה הגיעה ל־10%.

בעקבות סגרי הקורונה הממושכים, ששיבשו את שרשראות האספקה העולמיות וגרמו למחסור בחומרי גלם, ועם פרוץ מלחמת רוסיה־אוקראינה, התעורר בעולם חשש מעוד תקופה של סטגפלציה. בשנת 2022 הזהיר נשיא הבנק העולמי כי הצמיחה העולמית צפויה להאט בעוד שהמחירים עולים, ובכך מגבירה את הסיכון לסטגפלציה. אולם בדוח של קרן המטבע הבינלאומית מאפריל 2024 נכתב כי הפעילות הכלכלית הפגינה עמידות מפתיעה אל מול האזהרות.

ממה היא נגרמת?

הגורם השכיח ביותר לסטגפלציה הוא זעזוע בצד ההיצע, כלומר התרחשותו של אירוע שמייקר בבת אחת חומרי גלם חיוניים והופך את הייצור ליקר ולא משתלם (המקרה של עליית מחיר הנפט שהזכרנו הוא דוגמה לכך). גורמים נוספים שיכולים לייצר סטגפלציה הם מדיניות מוניטרית לא אחראית, שיבושי שרשרת אספקה גלובלית, או עלייה חדה בעלויות אנרגיה ומזון מסיבות גאו־פוליטיות.

לסטגפלציה עלולות להיות השפעות בכמה אפיקים מקבילים. מבחינת שכר והכנסה, כוח הקנייה נשחק, והמחירים עולים מהר מהשכר, שלעתים אף יורד כתוצאה מהצטמצמות שוק העבודה. הסיכון לאבטלה גדל כתוצאה מהעלויות הגבוהות שסופגות החברות, והריבית הגבוהה מייקרת משכנתאות והלוואות.