6:53

רוחות המלחמה חוזרות לנשב ושולחות את השווקים לירידות שערים מאסיה ועד וול סטריט.

מחירי הנפט הגולמי מזנקים לאחר כישלון שיחות המו״מ ולאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי יחסום את התנועה במצרי הורמוז החל מהשעה 10 בשעון החוף המזרחי (17:00 שעון ישראל).

מחיר הנפט האמריקאי מזנק ב-8.7% ל-104 דולר לחבית, נפט גולמי מסוג ברנט עולה ב7.3% ל-102 דולר לחבית.

באסיה הבוקר, מדד הניקיי ביפן בירידה של כ-1%, הקוספי בדרום קוריאה וההנג סנג בהונג קונג יורדים ב-1.2% כל אחד, ובאוסטרליה ירידות של כ-0.5%.

בארה״ב צפי לירידות שערים. החוזים על וול סטריט מאותתים על ירידות של עד 0.8% בכל המדדים.

גם בקריפטו ירידות שערים, הביטקוין מאבד 0.8% ונסחר סביב 70 אלף דולר, מחירו נמוך בכ-40% מהשיא שרשם באוקטובר.

כישלון המשא ומתן בסוף השבוע באיסלאמאבאד והאיומים בחידוש התקיפות מציתים מחדש את החששות כי המלחמה תימשך זמן רב, ותוביל למחירי נפט גבוהים יותר שימשיכו להטיל לחץ על הכלכלות ברחבי העולם. על פי הוול סטריט ג'ורנל טרמאפ שוקל גם חידוש מוגבל של התקיפות באיראן שמצידה מאיימת גם היא בהסלמה מחודשת.

בשישי זכתה גם וול סטריט לרוח גבית מהפסקת האש הזמנית וסיכמה שבוע ירוק. מדד ה־S&P 500 עלה בכ־3.6%, הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ־3% והנאסד"ק התחזק בכ־4.7%.

המשקיעים רק מתחילים להתאושש מירידה שנמשכה שבועות, שנגרמה בעקבות הסכסוך במזרח התיכון ועליית מחירי הנפט. אך המבחן הבא לשוקי המניות כבר כאן - עונת הדוחות בוול סטריט נפתחת ועשויה להציע שינוי בקצב ובטון.

"דוחות הרווח הם ההזדמנות של השוק להעביר את השיחה מהגיאופוליטיקה חזרה לפונדמנטלים," אמר ברט קנוול, אנליסט השקעות בארה״ב בחברת eToro. "הסיכון הוא שהדוחות לא יספקו באמת את תחושת הביטחון הזו."

הציפיות גבוהות: קצב הצמיחה המשוער לרווחי הרבעון הראשון של מדד S&P 500 עומד על 12.6%, לפי נתוני FactSet. אם יתממש, יהיה זה הרבעון השישי ברציפות של צמיחה דו־ספרתית. מספר החברות שמפרסמות תחזיות רווח חיוביות לרבעון הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז 2021.

בין המדווחות השבוע, ג'יי. פי. מורגן, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי . עוד ידווחו ענקיות השבבים ASML ו-TSMC , כמו גם ענקית הסטרימינג נטפליקס .