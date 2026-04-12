הישראלית שצנחה בכ-20% - וצפויה לפי האנליסטים להכפיל את ערכה

המסחר בוול סטריט בשבוע שעבר התנהל בצל חוסר הוודאות בנוגע להפסקת האש השברירית ולמו"מ בין ארה"ב לאיראן (שעל כישלונו דווח הבוקר). בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, המדדים המובילים רשמו במצטבר עליות של עד 1.2%, אם כי ביום שישי המגמה הייתה מעורבת.

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

נובה ממשיכה במגמה החיובית והפכה לישראלית הרביעית בשוויה בוול סטריט

מניית נובה עלתה ב-4.3% בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, וננעלה במחיר קרוב למחיר השיא אליו הגיעה מוקדם יותר השנה. המניה מתקרבת לרף סמלי של 500 דולר ושווי השוק של נובה, שנסחרת במקביל בנאסד"ק ובבורסה בת"א, עומד על כ-15.8 מיליארד דולר. בשבוע שעבר, שוויה של נובה עקף את שוויה של צ'ק פוינט , ובכך נובה הפכה להיות החברה הרביעית בשווי השוק שלה בין הישראליות בוול סטריט.

נובה, בניהולו של גבי ויסמן, מייצרת ציוד לבדיקת תהליכי ייצור שבבים. מתחילת השנה, המניה עלתה ב-51%, אך בתנודתיות מסוימת: אחרי השיא שרשמה בסוף ינואר, היא ירדה בכ-17% עד תחילת מרץ, ומאז עלתה בכ-20%.

על פי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך שמונה אנליסטים שמסקרים את מניית נובה, שבעה ממליצים עליה בהמלצות חיוביות ואנליסט אחד נייטרלי. למרות ההמלצות החיוביות, הפרמיה זניחה: מחיר היעד הממוצע בו הם נוקבים דומה מאוד למחיר בו המניה נסחרת כיום בוול סטריט.

נייס שוב נחלשת על רקע החשש מהשפעות ה-AI; סיטי הוריד המלצה

מניית נייס כבר התחילה להתאושש מהשפל אליו נפלה בחודש פברואר האחרון, אך בשבוע האחרון, נחלשה בשיעור דו־ספרתי וחזרה להיסחר במחיר שנמוך מ-100 דולר. במחיר הנעילה שלה בסוף השבוע, 97 דולר, שווי השוק של נייס הוא 5.9 מיליארד דולר. החברה הדואלית, בניהולו של סקוט ראסל, מספקת פתרונות לניהול קשרי לקוחות ולניהול סיכונים.

החולשה במניה - גם בשנים האחרונות בכלל וגם בשבוע האחרון בפרט - מוסברת בעיקר בחששות המשקיעים מכך שהתפתחות ה-AI תפגע במודל העסקי של נייס. המניה נמצאת במגמה שלילית כבר מספר שנים, ומאז השיא אליו הגיעה ב-2021 היא איבדה 69% מערכה.

בשבוע שעבר, מניות התוכנה בוול סטריט שוב נחלשו על רקע השקה נוספת של חברת ה-AI אנתרופיק. אירוע נוסף שהשפיע על המניה היה הורדת המלצה מצד בנק ההשקעות סיטי: בבנק הורידו את ההמלצה למניית נייס מ"קנייה" ל"נייטרלי" ואת מחיר היעד מ-184 דולר ל-119 דולר (פרמיה של 22.7% על המחיר הנוכחי). זו הייתה אחת מכמה הורדות המלצה של סיטי בתעשיית התוכנה, שם הבנק המליץ להיות יותר סלקטיבי.

נכון להיום, יש 18 אנליסטים שמסקרים את מניית נייס, מתוכם עשרה חיוביים ושמונה נייטרליים. מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 53% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.

סלברייט איבדה 22% מערכה, ללא סיבה ברורה

מניית סלברייט נחלשה ב-22% בארבעה ימי מסחר, ללא סיבה ברורה. המניה נסחרת כעת במחיר של כ-11 דולר, המשקף לחברת המודיעין הדיגיטלי שווי שוק של 2.75 מיליארד דולר. מתחילת השנה, המניה איבדה 38.8% מערכה והיא נסחרת כעת בשפל של שנה.

סלברייט, המנוהלת על־ידי תומאס הוגאן, מספקת פתרונות טכנולוגיים לחקירות דיגיטליות - כגון אפשרות לשלוף מידע מטלפונים ניידים לצורכי חקירה. החברה החלה להיסחר בוול סטריט כשמוזגה לחברת SPAC בשנת 2021, שהייתה שנת שיא למיזוגי SPAC, לפי שווי של כ-1.9 מיליארד דולר. נכון לסוף 2025, סלברייט העסיקה 1,285 עובדים, מתוכם 545 (כ-42%) בישראל.

החולשה במניה לא מגיעה על רקע דיווח מצד החברה או אירוע משמעותי אחר, וייתכן שלפחות חלקה מוסבר בחולשה כללית במניות טכנולוגיה. לפי וול סטריט ג'ורנל, כל האנליסטים (7) שמסקרים את סלברייט ממליצים עליה בהמלצות "קנייה" ומחיר היעד הממוצע שלהם כמעט כפול מהמחיר הנוכחי של המניה בנאסד"ק.