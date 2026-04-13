קבוצת הרכב לובינסקי חתמה על חוזה שותפות לרכישת 50% מרשת הסופרמרקטים ספאר - כך נודע לגלובס. היקף העסקה מוערך בכ-100 מיליון שקל. על-פי גורמים, ההסכם הוגש לרשות התחרות על-מנת לבדוק את ההיתכנות המשפטית והחוקית למהלך.

ספאר, רשת קמעונאות מזון הולנדית, החלה את דרכה בישראל לפני כשנתיים עם תוכניות להתרחבות משמעותית, שטרם התממשו. הסניפים הקיימים נמצאים באזור התעשייה בכפר סבא, בשדרות דוד המלך בתל אביב ובקיבוץ בית אלפא בצפון.

ההסכם נחתם ביום שלישי, 25 במרץ 2026, ומהווה מהלך אסטרטגי עבור קבוצת לובינסקי שבבעלות משפחת מנור, הפועלת בתחומים מגוונים, בהם תחבורה, נדל"ן והייטק.

במסגרת ההתרחבות מתוכננים סניפים חדשים, בין היתר בקריית אונו ובשוהם, לצד המשך פעילות הסניפים הקיימים בתל אביב, בכפר סבא ובקיבוץ בית אלפא.

"אמונה מלאה במותג"

יצחק מנור, נשיא קבוצת לובינסקי ומנור החזקות, מסר כי "החלטתנו לצאת לדרך משותפת נובעת בראש ובראשונה מאמונה מלאה בשותף ובמותג SPAR, הנהנה מגב בינלאומי משמעותי ומוכח. החיבור בין שתי החברות הוא מהלך אסטרטגי התואם את תמהיל ההשקעות שלנו, ואנו מאמינים כי יחד נוכל למנף את היתרונות היחסיים של כל צד ולחזק את פעילות הרשת בישראל".

עמית זאב, מנכ"ל ובעלי SPAR ישראל, הוסיף כי "השותפות הזו היא אבן-דרך משמעותית עבורנו, ואנו בטוחים כי הניסיון המשותף והאנרגיה החדשה שנוצרה כאן יובילו אותנו לפסגות חדשות בשוק".

רשת SPAR פועלת כיום בכ-48 מדינות ומפעילה כ-14 אלף סניפים ברחבי העולם, עם מחזור מכירות שנתי של כ-45 מיליארד אירו. פעילותה מבוססת על מודל זכיינות ושיתופי-פעולה מקומיים, המשלב בין יזמות מקומית לכוח קנייה גלובלי ומאפשר להציע לצרכנים מגוון רחב של מוצרים, בהם מותג פרטי בינלאומי.