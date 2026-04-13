המומחים טוענים: אלה הסיבות שלא ניכרת פאניקה בשווקים

המהלך האמריקאי לחסום את מצר הורמוז הקריטי הוביל לתגובת שוק מוכרת: מחירי הנפט הגולמי מזנקים וגם תשואות האג"ח, אבל בכל הנוגע לשוק המניות התגובה הפעם היתה מאופקת יותר והתאפיינה בירידות מתונות. הדבר עשוי לסמן כי המשקיעים תמחרו חלק ניכר מהסיכונים הגיאופוליטיים ולכן נעשו פחות תגובתיים לכותרות.

על הרקע הזה שואלים ב- CNBC האם השווקים עברו את "שיא הפחד והמכירות" למרות הזינוק במחירי הנפט?

"ישנה אמונה שחלק גדול מזה הוא טקטיקות משא ומתן", אמר בילי ליונג, אסטרטג השקעות ב-Global X ETFs, בהתייחסו להכרזתו של טראמפ. "השווקים הגיעו לשיא אי הוודאות. פונקציית התגובה כבר אינה קיצונית כמו בעבר."

ליונג אמר כי תנועות השוק האחרונות מצביעות על כך שמשקיעים מתרגלים יותר לזעזועים גיאופוליטיים, כאשר התנודתיות יורדת בהשוואה לשבועות קודמים. "אז אני חושב שלשוק יש כעת מחיר טוב יותר והבנה טובה יותר של המניע של טראמפ", אמר.

באופן דומה, מנהל התיקים הראשי של טן קאפ, ג'ון ביי ליו, אמר כי מדדי התנודתיות מצביעים על כך שהגרוע מכל חלף. "ראינו את מדד ה-VIX מתרומם לפני מספר שבועות, וזה כנראה שיא הפחד והמכירה... מכאן ואילך, זה באמת השוק שמנסה לפתור את עצמו."

עם זאת, סיכון מרכזי לטווח הקרוב טמון בציר הזמן הפוליטי סביב הפעולה הצבאית של ארה"ב. ליונג הצביע על חלון הזמן המוגבל שקיים לטראמפ כדי לקבלת אישור הקונגרס. "בשבועות הקרובים נראה ייאוש גובר מצד ממשל טראמפ", אמר, והוסיף כי ייתכן שהשווקים עדיין לא מבינים במלואם את המגבלה הזו.

על פי הדיווחים, מחוקקים אמריקאים שוב מבקשים להעביר החלטה שתעצור את מלחמת איראן ולאלץ את טראמפ לבקש את אישור הקונגרס לפני כל התקפות נוספות.

"תופעות זמניות"

"אני די בטוח שהנפט ירד מכאן... נראה שוב את מחיר הנפט ב-80 דולר לחבית", אמר מייקל יושיקאמי מחברת Destination Wealth Management, וציין ציפיות שארה"ב ואיראן יגיעו בסופו של דבר לפתרון מוסכם, שעשוי להקל במהירות את פרמיית הסיכון הנוכחית.

סטיב ברייס מ-Standard Chartered אמר שמחירי הנפט הגבוהים דוחים כל סיכוי למדיניות מוניטרית מקלה, ומפעילים לחץ כלפי מעלה על תשואות האג"ח והדולר האמריקאי. "עם זאת, אנו רואים באלה תופעות זמניות מכיוון שאנו מאמינים שארה"ב מחפשת דרכים להרגיע את ההסלמה".

"אנו מאמינים כי מיקום שוק המניות תומך בעלייה, ולכן, כל עוד המצב לא יחמיר באופן מהותי, המניות צריכות להמשיך לעלות בטווח הקרוב", אמר ברייס. המשקיעים עדיין ממוקמים בצורה הגנתית גם כאשר הרקע המקרו-כלכלי נותר יחסית בונה, מה שמותיר מקום למניות להתאושש אם הסכסוך יתחיל להחמיר, הוסיף.