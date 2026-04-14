באירופה וארה"ב כבר נערכים לאיומי הסייבר החדשים שמציגה אנתרופיק

מודל הבינה המלאכותית החדש של חברת אנתרופיק, מיתוס (Mythos), מעורר חששות כבדים בקרב רגולטורים בארה"ב ובבריטניה.

המודל החדש הוא מנוע שמסוגל לאתר פרצות אבטחה ברמה שעולה על רוב המומחים האנושיים, עם רשימת הישגים מרשימים. אחת ההצלחות הגדולות שיוחסו למודל הוא מציאת חולשות אבטחה מסוג Zero־Day (חולשות אבטחה מהותיות וקשות לפיצוח), בכל מערכת הפעלה ודפדפן אינטרנט מרכזיים, באופן אוטונומי וללא צורך בהדרכה אנושית.

בזמן שבחברה החליטו שלא לשחרר את המודל באופן ציבורי מחשש לשימוש זדוני, הוחלט לתת גישה ל־40 שותפים כדי לבחון את המודל החדש במסגרת פרויקט Glasswing. ברשימת השותפים של אנתרופיק נמצאת ג'יי.פי מורגן צ'ייס, מה שמקנה לו גישה למודל, וגם גולדמן זאקס, סיטיגרופ, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי דיווחו שהם בודקים את המודל.

ההחלטה הדליקה נורות אדומות אצל רגולטורים פיננסיים בעולם, שבוחנים בימים האחרונים איך להתמודד עם האיומים שעלול להציב המודל החדש. בבלומברג דווח כי שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט ויו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול נפגשו עם ראשי הבנקים האמריקאים בוול סטריט כדי להיערך לסיכוני הסייבר.

הסיבה לחששות הכבדים היא שהרגולטורים מאמינים כי שימוש זדוני במודל עלול לשבש משמעותית את פעילותם או לגרום לקריסה פוטנציאלית של הבנקים - מה שעלול לסכן את היציבות הפיננסית העולמית.

בדיווח צוין כי הבכירים עודדו את המערכת הפיננסית להשתמש במודל החדש כדי לזהות חולשות. הדיווח הזה משמעותי כי אנתרופיק מנהלת בימים אלה מאבק משפטי מול ממשל טראמפ, על כך שהממשל הגדיר את החברה כסיכון לשרשרת האספקה על־ידי משרד ההגנה, הגדרה שהגיעה לאחר משא־ומתן שהתפרק בין החברה למשרד ההגנה.

במקביל לכך, על־פי פרסום ב־CNBC, סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די ואנס ושר האוצר סקוט בסנט קיימו פגישה טלפונית עם בכירי תעשיית ההייטק בסיליקון ואלי כדי לדון על מיתוס רגע לפני השקתו.

על־פי הדיווח, המנכ"לים שהשתתפו הם דריו אמודיי מנכ"ל אנתרופיק, אילון מאסק מייסד xAI, סונדר פיצ'אי מנכ"ל גוגל, סם אלטמן מנכ"ל OpenAI, סאטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופט, ג'ורג' קורץ מנכ"ל קראודסטרייק וניקש ארורה מנכ"ל פאלו אלטו נטוורקס.

באנתרופיק אמרו ל־CNBC כי החברה בקשר עם בכירים בנושא אבטחת סייבר בשבועות האחרונים ומסייעת ב"בדיקות והערכה של הטכנולוגיה על־ידי הממשלה עצמה".

בריטניה: חולשות אבטחה

גם בבריטניה הנורות האדומות נדלקו: לפי דיווח ב"פייננשל טיימס", רגולטורים בריטיים מקיימים בימים האחרונים שיחות דחופות עם סוכנות אבטחת הסייבר הממשלתית ועם בנקים גדולים כדי להעריך את הסיכונים שמציב מיתוס של אנתרופיק.

על־פי הדיווח, בנק אנגליה, רשות ההתנהלות הפיננסית ופקידים בכירים מנהלים שיחות עם המרכז הלאומי לאבטחת סייבר באנגליה כדי לבחון חולשות אבטחה פוטנציאליות במערכות קריטיות שנמצאו על־ידי המודל של אנתרופיק. יתרה מכך, דווח כי נציגים מבנקים, חברות ביטוח ובורסות בריטיים גדולים צפויים לקבל תדרוך על סיכוני אבטחת המידע בשבועיים הקרובים.

מה קורה בישראל?

בינתיים, בנק ישראל לא הוציא התייחסות לנושא ועדיין לא פורסמו צעדים ממשיים שנעשו. במערך הסייבר הלאומי לומדים את המודל החדש והיכולות ונמצאים בשיח עם החברות שקיבלו גישה למודל כדי לבחון את השימוש לשם הגנה לאומית. בנוסף, במערך עומלים על פרסום הנחיות שכוללות הקטנת זמן ביצוע תיקוני אבטחה ואף בוחנים את הסיכונים וההזדמנויות. יש לציין כי עד כה לא התקיימה פגישה דומה לזו שהתקיימה בארה"ב או בבריטניה, ובשוק גורמים רבים מנסים להיערך לאיומים.

בן פסטרנק, מנכ"ל ובעלים של קבוצת Aman, נציגה של חברות סיילספורס ופאלו אלטו בישראל, מסביר לגלובס כי "כל הלקוחות שלנו מדברים על זה כבר חצי שנה. אין לקוח אחד בישראל שלא חושב מה לעשות מול האיומים האלה. אנחנו עובדים מול הגופים הגדולים כמו הבנקים, חברות הביטוח, הרפואה - ואין אחד שלא חושב איך למצוא פתרונות מותאמים לעידן ה־AI. עכשיו, בצל החדשות האחרונות זה מתעצם ויתעצם אפילו יותר, גם בקרב ארגונים בינויים וקטנים".

יתרה מכך, הוא מסביר כי "אנחנו שומעים מהרבה ספקים שלנו הכנה מאוד גדולה לעידן ה־AI, ואיך אפשר לספק פתרונות לבעיות שיכולות לעלות. הרבה מהספקים אף פועלים לספק פתרונות גם לאתגרים שיעלו מהתפתחות המחשוב הקוונטי. החשש הגדול הוא שיכולות פריצה והצפנה ישתנו ויהפכו ללא רלוונטית".

בצל יכולות מחשוב מתקדמות מאוד, הצפנות שונות ייפתרו בקלות רבה יותר, הוא אומר. "כל עולם הסייבר ייראה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים היום". לצד זאת, לדבריו, הרבה פתרונות סייבר ניסו לנטר את המערכת כדי לבלום את התוקף. "כעת ניתן להעריך שנראה יותר פתרונות של זיהוי התוקף, זאת אומרת יותר מערכות יפותחו כדי לזהות את הפורץ".