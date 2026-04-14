האוצר מאפשר הלוואות בערבות מדינה לעסקים שנפגעו במלחמה

ברקע הדיון הצפוי היום (ג') בוועדת הכספים של הכנסת על מתווה הסיוע לעסקים, ולאחר ביקורת מצד גורמים במגזר העסקי על היקף המענה הממשלתי, משרד האוצר הודיע כי ייפתח בשבוע הבא מסלול ייעודי בקרן להלוואות בערבות המדינה עבור עסקים קטנים ובינוניים שנפגעו ממבצע "שאגת הארי".

לפי הודעת האוצר, אגף החשבת הכללית יפתח ב-19 באפריל מסלול ייעודי בקרן המיועד לעסקים שמחזורם עד 25 מיליון שקל. המסלול יהיה פתוח להגשות עד 30 ביוני השנה.

על-פי הודעת משרד האוצר, תנאי המסלול כוללים ריבית ממוצעת של פריים בתוספת 1.7%, הפחתה בדרישות הביטחונות והגדלת שיעור הערבות מצד המדינה. בנוסף, תינתן אפשרות לדחיית תשלומים לתקופה של עד שישה חודשים - מהם שלושה חודשים גרייס מלא על קרן וריבית ושלושה חודשים נוספים של דחיית קרן בלבד.

לעסקים בינוניים נקבעה אפשרות לדחיית תשלומים בהיקף דומה במסגרת המסלולים הקיימים. במקביל, מסלול נפרד לעסקים באזור הצפון ממשיך לפעול בתנאים מועדפים יותר, הכוללים ריבית של פריים בתוספת 0.25%, והוארך עד סוף יוני.

נשיא להב: "כשל מתמשך"

המהלך מתפרסם כאמור על רקע ביקורת מצד ארגוני עסקים, שדורשים שהמדינה תכניס את היד לכיס ותתערב לטובתם במתן מתווה סיוע שיחזיר לעובדיהם שכר כבר מיום ההיעדרות הראשון, ולא רק אחרי 5 ימים רצופים כפי שסוכם במתווה הנוכחי.

לקראת הדיון, נשיא ארגון העצמאים להב, עו"ד רועי כהן, אמר כי "אנחנו נמצאים שבעה שבועות מתחילת המלחמה, ועדיין שקל אחד של פיצוי לא הגיע לבעלי העסקים ולעצמאים".

כהן טען כי מדובר בכשל מתמשך של המדינה בטיפול בפיצויים בזמן חירום, והוסיף כי בכוונתו לדרוש עיגון של מתווה קבוע שייכנס לתוקף אוטומטית בעת הכרזה על מצב חירום, לצד הרחבת הפיצויים לעצמאים קטנים ולענפים שנפגעו במיוחד, כמו תיירות, תרבות ואירועים.

כהן תקף את אופן ניהול הסיוע ואמר כי "לא ייתכן שמאות אלפי עצמאים חיים באי-ודאות כלכלית לגבי היכולת לשלם שכירות, ארנונה ושכר עובדים", והוסיף כי יפעל לשינויים במתווה במהלך הדיונים. הדיון בוועדת הכספים צפוי לעסוק בין היתר בפערים הללו, אם כי בשלב זה לא ברור אם יתקבלו בו החלטות אופרטיביות.

סמוטריץ': "חשיבות עליונה"

"אנחנו רואים חשיבות עליונה לסייע להתמודדות בעלי העסקים עם התקופה הזו", מסר שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. "המשק נשען על הפעילות העסקית של העצמאים, וההקלות האלה מצטרפות לרשת הביטחון שאנו פורסים מתחילת המלחמה ומסייעת לעסקים רבים לכל אורך התקופה להמשיך ולייצר פעילות עיסקית. ההקלות האלה הן זריקת עידוד נוספת עבורם".

"פתיחת המסלול החדש נועדה להעניק לעסקים ודאות וכלים פיננסיים משמעותיים להתמודדות עם האתגרים הניצבים בפניהם", הוסיפה החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו. "אנו מבינים את הקשיים התזרימיים של העסקים הקטנים ופועלים באופן שוטף להתאים את המענה, כך שתתאפשר המשך פעילות, שמירה על מקומות עבודה וחיזוק החוסן הכלכלי של המשק. שיתוף-הפעולה עם המערכת הפיננסית מאפשר לנו להעמיד פתרונות מהירים, נגישים ואחראיים".