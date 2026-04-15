עליות באסיה; יציבות בחוזים העתידיים בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:40

באסיה הבוקר מגמה חיובית כאמור. מדד קוספי בדרום קוריאה מזנק בכ-3%, מדדי הנג סנג ושנגחאי ב-0.5%, בורסת טוקיו ב-0.7%.

החוזים בוול סטריט נסחרים ביציבות כעת לאחר שאתמול, התקוות המחודשות להסכם הפיחו אופטימיות ונאסד"ק שעלה בכ-1.8% החזיר לעצמו את כל הנסיגה שנרשמה מאז פרוץ המלחמה באיראן - ולפני כן, על רקע החששות מ"אפוקליפסת ה-AI". וכעת הוא שוב מציג תשואה חיובית מתחילת השנה, 1.7%.

המדד רשם יום העליות העשירי ברציפות, רצף העליות הארוך ביותר שלו מאז סוף שנת 2021, במהלך רצף עליות זה, המדד טיפס ביותר מ-12%, העלייה הגבוהה ביותר בנקודות בפרק זמן זה, אי פעם.

גם מדד ה-S&P 500 שעלה ב-1% זינק בחזרה לרמות שקדמו למלחמה, תוך שהוא רושם עליות של יותר מ-7% במהלך רצף של שבעה ימי עליות. כעת נמצא המדד במרחק נגיעה משיאו, כ-0.1%. דאו ג'ונס עלה ב-0.7%.

מניות שריכזו עניין:

המשקיעים קיבלו אתמול תוצאות כספיות של הרבעון הראשון, מניית ג'יי.פי מורגן צ'ייס נחלשה על אף הכנסות שיא רבעוניות מחטיבת המסחר. מניית וולס פארגו נפלה ב-5%, בעוד מניית סיטיגרופ טיפסה.

אנבידיה הודיעה אתמול על משפחת מודלי ה-AI הקוונטיים הפתוחים הראשונה בעולם, בשם NVIDIA Ising, שנועדה לסייע לחוקרים ולארגונים לפתח מעבדים קוונטיים שיכולים להריץ יישומים שימושיים. מניות הקוונטים בראשן איי.און.קיו. זינקו. האחרונה אף הודיעה היום כי השיגה אבן דרך טכנולוגית בכך שחיברה באופן פוטוני שתי מערכות קוונטיות עצמאיות המבוססות על יונים כלואים. גם מניות ריגטי קומפיוטינג ודי-ווייב קוואנטום זינקו.

תעודת הסל על מניות השבבים iShares Semiconductor ETF (SOXX) עלתה לשיא תוך-יומי חדש. העלייה בקרן הובלה על ידי מניות כמו קרדו ומארוול טכנולוג'י

מנגד, מניית אינטל ירדה לאחר ששלשום רשמה את יום המסחר החיובי התשיעי במספר עם עלייה מצטברת של 58% בשבוע וחצי, ולפי CNBC היא בדרך לרצף הטוב ביותר שלה לפחות מאז שנות ה־70.

עם העלייה בביקוש לחשמל הקשור לבינה מלאכותית, חברת בלום אנרג'י מרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם אורקל . ההסכם החדש מאפשר ל-Bloom לספק עד 2.8 גיגה־ואט של קיבולת תאי דלק, כאשר 1.2 גיגה־ואט כבר נמצאים תחת חוזה ונמצאים בתהליך פריסה.

אמזון רוכשת את מפעילת הלוויינים גלובלסטאר בעסקה בשווי של כ־11.6 מיליארד דולר, מהלך שיחזק את מאמציה לבנות מערך לוויינים עצמאי.

בשוק החוב - באג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים נרשמה רגיעה מסוימת. התשואה לפדיון שלהן שכבר עמדה על 4.4%, טרם הפסקת האש מול איראן ב־27 במארס, ירדה מאז ל־4.27%.

בשוק הסחורות - מחירי הנפט בירידה: החוזים על נפט גולמי מסוג WTI למסירה במאי ירדו ב-7% למחיר של 92 דולר לחבית, מחיר הנפט מסוג ברנט (Brent) , המהווה את המדד הבינלאומי, ירד ל-95 דולר לחבית למסירה ביוני.

ענקית ההשקעות הבריטית שרודרס עדכנה את המלצותיה בגזרת הסחורות. אמנם מחירה של אונקיית זהב נחלש בכ־4.8% בחודש החולף, וירד מהמחיר הסימבולי של 5,000 דולר לאונקיה ל־4,785 דולר, אך בשרודרס דווקא מאמינים בזהב, והוא הנכס היחיד מבין הסחורות ששומר על המלצה חיובית. בענקית ההשקעות רואים בו "כלי גידור קריטי נגד סיכונים פיסקליים", שזוכה ל"ביקוש מבני מצד בנקים מרכזיים בשווקים מתעוררים".

הביטקוין טיפס לרמתו הגבוהה ביותר מזה ארבעה שבועות, בעוד נכסי הסיכון רושמים עליות על רקע התקווה כי ארה"ב תצליח להגיע להסכם עם איראן לסיום העימות ביניהן. המטבע הקריפטוגרפי הגדול ביותר עולה ב-3.5% למחיר של 74,900 דולר, רמתו הגבוהה ביותר מאז ה-17 במרץ. גם מטבעות קטנים יותר רשמו עליות, כאשר האת'ר (Ether) מזנק ב- 5.5%, 2,340 דולר.

מאקרו בארה"ב, נתונים שפרסמה הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה האמריקאי (BLS) אתמול הראו כי המחירים הסיטונאיים בארה"ב עלו במרץ פחות מהצפוי, וזאת למרות הזינוק בעלויות האנרגיה הקשור למלחמה באיראן. מדד המחירים ליצרן (PPI) עלה ב-0.5%, בעוד שמדד הליבה (המוציא מכלל חשבון מזון ואנרגיה) עלה ב-0.1% בלבד. כלכלנים חזו עלייה של 1.1% במדד הליבה ביחס לחודש הקודם.

נתונים אלו מגיעים בהמשך לנתוני השבוע שעבר, שהראו כי המחירים לצרכן בארה"ב זינקו במרץ עקב הנסיקה במחירי הבנזין, גם כאשר אינפלציית הליבה נותרה מתחת להערכות.

קרן המטבע הבינלאומית הורידה את תחזיות הצמיחה לשנה הנוכחית, תוך שהיא מזהירה כי פרוץ המלחמה במזרח התיכון עלול להוציא את הכלכלה הגלובלית ממסלולה. לפי הקרן, הכלכלה העולמית צפויה לצמוח ב־3.1% השנה וב־3.2% בשנה הבאה, מדובר בקצב איטי יותר מהצמיחה העולמית בשנים האחרונות ובהפחתה של 0.2 נקודת אחוז בתחזית לשנת 2026.

במקביל, האינפלציה העולמית הכוללת צפויה לעלות ל־4.4% השנה, על רקע עליות במחירי האנרגיה והמזון. קרן המטבע מעריכה כי אם המלחמה תסתיים במהרה תיתכן רק הורדה מתונה בתחזיות, אך בתרחישים שליליים יותר צפויים קצב צמיחה חלש משמעותית ואינפלציה גבוהה יותר.

שניים מהאנשים הבכירים ביותר בוול סטריט שיגרו אתמול אזהרות בוטות לשווקים.

מנכ"ל ג'יי.פי.מורגן, הבנק הגדול בארה"ב, ג'יימי דיימון, אמר בהצהרה אתמול כי הכלכלה האמריקאית הייתה עמידה בתקופה האחרונה, בזכות הוצאות של צרכנים ועסקים וכן פירעון חובות, אך ציין כי חוסר הוודאות הולך וגובר.

"ישנו מערך סיכונים מורכב והולך, כמו מתחים גיאופוליטיים ומלחמות, תנודתיות במחירי האנרגיה, אי־ודאות במסחר, גירעונות פיסקליים גלובליים גדולים ורמות מחירים גבוהות של נכסים," אמר דיימון. "אמנם איננו יכולים לחזות כיצד הסיכונים והאי־ודאות הללו יתפתחו בסופו של דבר, אך הם משמעותיים ומדגישים מדוע אנו נערכים למגוון רחב של תרחישים," הוסיף. הבנק הוריד את תחזית ההכנסה מריבית נטו לשנת 2026 כולה, מנוע מרכזי לרווחי הבנקים, מ־104.5 מיליארד דולר לכ־103 מיליארד דולר.

מנכ"ל סיטאדל, קן גריפין, צופה שהכלכלה העולמית צועדת לקראת מיתון במידה ומצר הורמוז יישאר סגור לזמן ממושך. "בואו נניח שהמצר יהיה סגור במהלך ששת עד 12 החודשים הבאים - העולם יסיים במיתון", אמר גריפין מעל הבמה בוועידת הכלכלה העולמית של Semafor בוושינגטון הבירה. "אין שום דרך להימנע מכך".

"עולם עומד לראות מעבר מאסיבי לעבר מקורות דלק חלופיים, כולל אנרגיית רוח, שמש וגרעין", הוא הוסיף. יחד עם זאת, מנהל קרן הגידור סבור כי השלכות המלחמה היו גרועות יותר אילו ארה"ב הייתה מעכבת את תקיפותיה עד שהיכולות הצבאיות של איראן היו גדלות.

"הבורסות הצליחו להתאושש חזרה לרמות בהן היו לפני המתקפה הראשונה של ארה"ב על איראן בפברואר, אך הסנטימנט האופטימי בקרב המשקיעים מותנה במשך המלחמה במזרח התיכון. רבים מצפים כי הסיכונים להסלמה במתיחות בין שתי המדינות אינם מגולמים כלל במחירי השוק", אמר.

גריפין הוסיף ש"כלכלות העולם, ובמיוחד אלו באסיה, נותרות פגיעות לזינוקים במחירי הנפט, שנותרו גבוהים סביב רמה של 100 דולר לחבית".