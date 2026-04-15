לפחות לפי המסכים הירוקים בוול סטריט, המשקעים מתמחרים כבר את סיום המלחמה הקרב.

המדדים בניו יורק חזרו לרמות של לפני איראן. אתמול נאסד"ק שעלה ב-1.8% אף החזיר לעצמו את כל הנסיגה שנרשמה מאז פרוץ המלחמה באיראן - ולפני כן, על רקע החששות מ"אפוקליפסת ה-AI".

המדד רשם יום העליות העשירי ברציפות, הרצף הארוך ביותר מאז סוף שנת 2021, תוך כדי גם טיפס ביותר מ-12%, העלייה הגבוהה ביותר בנקודות בפרק זמן זה, אי פעם. בהראל מציינים שהירידה של 38% במדד ה-VIX בשבועיים האחרונים היא קריסת התנודתיות השביעית בגודלה בהיסטוריה.

● פי 8 מהסבב הקודם: כמה עלתה מלחמת שאגת הארי לארה"ב?

● התיש אפילו את המנוסים שבמשקיעים: התפניות של טראמפ והשתקפותן בשווקים

אבל שניים מהאנשים החזקים ביותר בוול סטריט שפכו אתמול מעט מים קרים על הראלי.

ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, וקן גריפין, האיש מאחורי אימפריית סיטאדל, שיגרו אזהרות בוטות שמבהירות: השוק חי באופטימיות מותנית, והמציאות בשטח מורכבת.

ג'יימי דיימון, מנכ''ל ג'יי.פי מורגן / צילום: Reuters

"נערכים למגוון רחב של תרחישים"

מנכ"ל ג'יי.פי.מורגן, הבנק הגדול בארה"ב, ג'יימי דיימון, אמר בהצהרה אתמול כי הכלכלה האמריקאית הייתה עמידה בתקופה האחרונה, בזכות הוצאות של צרכנים ועסקים וכן פירעון חובות, אך ציין כי חוסר הוודאות הולך וגובר.

"ישנו מערך סיכונים מורכב והולך, כמו מתחים גיאופוליטיים ומלחמות, תנודתיות במחירי האנרגיה, אי־ודאות במסחר, גירעונות פיסקליים גלובליים גדולים ורמות מחירים גבוהות של נכסים," אמר דיימון. "אמנם איננו יכולים לחזות כיצד הסיכונים והאי־ודאות הללו יתפתחו בסופו של דבר, אך הם משמעותיים ומדגישים מדוע אנו נערכים למגוון רחב של תרחישים," הוסיף.

כדי להמחיש את הרצינות, הבנק הגדול בארה"ב לא הסתפק במילים והוריד את תחזית הכנסות הריבית שלו ל-2026 בכמיליארד וחצי דולר - איתות ברור לכך שהמנוע המרכזי של רווחי הבנקים מתחיל לגמגם תחת עומס חוסר הוודאות.

"מיתון הוא בלתי נמנע אם המצור יימשך"

מנכ"ל סיטאדל, קן גריפין, מזהה את ההתנגשות חזיתית. הוא צופה שהכלכלה העולמית צועדת לקראת מיתון במידה ומצר הורמוז יישאר סגור לזמן ממושך. "בואו נניח שהמצר יהיה סגור במהלך ששת עד 12 החודשים הבאים - העולם יסיים במיתון", אמר גריפין מעל הבמה בוועידת הכלכלה העולמית של Semafor בוושינגטון הבירה. "אין שום דרך להימנע מכך".

"עולם עומד לראות מעבר מאסיבי לעבר מקורות דלק חלופיים, כולל אנרגיית רוח, שמש וגרעין", הוא הוסיף. יחד עם זאת, מנהל קרן הגידור סבור כי השלכות המלחמה היו גרועות יותר אילו ארה"ב הייתה מעכבת את תקיפותיה עד שהיכולות הצבאיות של איראן היו גדלות.

"הבורסות הצליחו להתאושש חזרה לרמות בהן היו לפני המתקפה הראשונה של ארה"ב על איראן בפברואר, אך הסנטימנט האופטימי בקרב המשקיעים מותנה במשך המלחמה במזרח התיכון. רבים מצפים כי הסיכונים להסלמה במתיחות בין שתי המדינות אינם מגולמים כלל במחירי השוק", אמר.

גריפין הדגיש כי הסנטימנט החיובי בבורסות שברירי לחלוטין ומתעלם מכך שסיכוני ההסלמה "אינם מגולמים כלל במחירים". מבחינתו, כל עוד הנפט מרחף סביב ה-100 דולר והנמלים נצורים, הכלכלות בעולם - ובמיוחד באסיה - נמצאות על זמן שאול.