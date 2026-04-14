דונלד טראמפ

התיש אפילו את המנוסים שבמשקיעים: התפניות של טראמפ והשתקפותן בשווקים

התהפוכות במלחמה מול איראן בשבועות האחרונים טלטלו את המחירים של מגוון השקעות, לא רק מתחום האנרגיה • אבל לא פחות מהאירועים עצמם, למוצא פיו ומקלדתו של נשיא ארה"ב היה תפקיד מכריע בתנודות הללו

ג'ארד מיטוביץ'The Wall Street Journal 19:54
צילומים: Shutterstock, AP-Alex Brandon
צילומים: Shutterstock, AP-Alex Brandon

הנשיא טראמפ גורם טלטלות חוזרות ונשנות בשווקים עם הכרזותיו במהלך המלחמה מול איראן, כמו הההכרזה לאחרונה על הפסקת אש, שהקדימה רק בימים ספורים הכרזה בדבר מצור על מצר הורמוז.

הצהרותיו של הנשיא בנושאים שונים מעוררות תנודתיות בשוק כבר מאז ימי כהונתו הראשונה. ישנם סימנים לכך שהתנודות בשוק אמורות להיחלש, אבל השבועות האחרונים התישו אפילו משקיעים מנוסים. כך נראו התפניות של טראמפ והביטוי שלהן בשווקים.

1מטרות נעות

התנאים המשתנים של האולטימטומים שטראמפ הציב בפני איראן עוררו תנודות חדות במחירי הנפט, אשר השפיעו על שווקים אחרים. יצרניות נפט ותעשיות צמאות אנרגיה נעו בכיוונים מנוגדים.

2 מהלכים חריגים

השוק עבר שלושה ימים סוערים במיוחד בין 7 ל-9 במרץ, כאשר הנשיא הצהיר כי איראן לא תתקוף עוד את שכנותיה באזור, כי נשקלת "השמדה מוחלטת" של המדינה וכי ארה"ב עשויה לבחור להשתלט על מצר הורמוז. במקביל, מדינות במפרץ הפרסי קיצצו את ייצור הנפט, צעד שעתיד היה להועיל ליצרניות האמריקאיות.

3 מערכת יחסים משתנה

תשואות האג"ח הממשלתיות זינקו לראשונה לצד מחירי הנפט, כאשר משקיעים חששו כי עלויות אנרגיה גבוהות יותר יעלו את האינפלציה ויקשו על הפדרל ריזרב להוריד את הריבית. המתאם הזה נחלש ככל שהמלחמה התקדמה, אך לאחרונה הוא מתהווה שוב - תשואות האג"ח ומחירי הנפט ירדו בשבוע שעבר, לאחר שטראמפ הודיע ​​על הפסקת אש של שבועיים.

4 תשואות פוחתות

נסיגתו של טראמפ מהרטוריקה הלוחמנית ביותר שלו עוררה עליות גדולות במחירי מניות, אך לא גדולות כמו בימים הגדולים ביותר של טלטלות המכסים בשנה שעברה. חלק מהמשקיעים אמרו שעדיף לא להתחייב יתר על המידה לאחר כל התפתחות, מאחר שהתפנית הבאה עשויה להגיע בפוסט הקרוב שיפורסם ברשתות החברתיות.