הנשיא טראמפ גורם טלטלות חוזרות ונשנות בשווקים עם הכרזותיו במהלך המלחמה מול איראן, כמו הההכרזה לאחרונה על הפסקת אש, שהקדימה רק בימים ספורים הכרזה בדבר מצור על מצר הורמוז.

● פי 8 מהסבב הקודם: כמה עלתה מלחמת שאגת הארי לארה"ב?

● באירופה וארה"ב כבר נערכים לאיומי הסייבר החדשים שמציגה אנתרופיק

הצהרותיו של הנשיא בנושאים שונים מעוררות תנודתיות בשוק כבר מאז ימי כהונתו הראשונה. ישנם סימנים לכך שהתנודות בשוק אמורות להיחלש, אבל השבועות האחרונים התישו אפילו משקיעים מנוסים. כך נראו התפניות של טראמפ והביטוי שלהן בשווקים.

1 מטרות נעות

התנאים המשתנים של האולטימטומים שטראמפ הציב בפני איראן עוררו תנודות חדות במחירי הנפט, אשר השפיעו על שווקים אחרים. יצרניות נפט ותעשיות צמאות אנרגיה נעו בכיוונים מנוגדים.

2 מהלכים חריגים

השוק עבר שלושה ימים סוערים במיוחד בין 7 ל-9 במרץ, כאשר הנשיא הצהיר כי איראן לא תתקוף עוד את שכנותיה באזור, כי נשקלת "השמדה מוחלטת" של המדינה וכי ארה"ב עשויה לבחור להשתלט על מצר הורמוז. במקביל, מדינות במפרץ הפרסי קיצצו את ייצור הנפט, צעד שעתיד היה להועיל ליצרניות האמריקאיות.

3 מערכת יחסים משתנה

תשואות האג"ח הממשלתיות זינקו לראשונה לצד מחירי הנפט, כאשר משקיעים חששו כי עלויות אנרגיה גבוהות יותר יעלו את האינפלציה ויקשו על הפדרל ריזרב להוריד את הריבית. המתאם הזה נחלש ככל שהמלחמה התקדמה, אך לאחרונה הוא מתהווה שוב - תשואות האג"ח ומחירי הנפט ירדו בשבוע שעבר, לאחר שטראמפ הודיע ​​על הפסקת אש של שבועיים.

4 תשואות פוחתות

נסיגתו של טראמפ מהרטוריקה הלוחמנית ביותר שלו עוררה עליות גדולות במחירי מניות, אך לא גדולות כמו בימים הגדולים ביותר של טלטלות המכסים בשנה שעברה. חלק מהמשקיעים אמרו שעדיף לא להתחייב יתר על המידה לאחר כל התפתחות, מאחר שהתפנית הבאה עשויה להגיע בפוסט הקרוב שיפורסם ברשתות החברתיות.