נדל"ן ותשתיות טרם המלחמה עם לבנון: משקיעים באזור חיפה מכרו את הדירות שלהם
חיפה

טרם המלחמה עם לבנון: משקיעים באזור חיפה מכרו את הדירות שלהם

בדיקת הכלכלן הראשי באוצר העלתה כי בחודשים ינואר ופברואר חל גידול במספר הדירות שנמכרו ע"י משקיעים בחיפה • בסך הכל הנתונים החודשיים הראשונים של השנה מורים על משבר חמור בענף

אריק מירובסקי 16:33
שכונת דניה, חיפה / צילום: ניר בלזיצקי, דוברות עיריית חיפה
האם המלחמה המתמשכת בצפון משפיעה על משקיעי הנדל"ן באזור חיפה? בדיקת הכלכלן הראשי באוצר העלתה, כי עוד טרם פרצה המלחמה הנוכחית, בחודשים ינואר ופברואר משקיעים באזור חיפה הגדילו את מכירת הדירות שלהם. כך, בחודשיים הראשונים של השנה נמכרו 434 דירות ע"י משקיעים, עלייה של 22% לעומת ינואר-פברואר 2025. אזור זה גם הוביל את רשימת המכירות של המשקיעים, לפי מחוזות.

הכלכלן הראשי אינו מספק הסבר לתופעה, שמן הסתם יש צורך לעקוב אחריה, אך יתכן שמדובר בתולדה של המצב הביטחוני. המלחמה אמנם החלה רק בסוף פברואר, אך עוד לפני שפרצה רבו ההערכות שהיא תתקיים.

באופן כללי נרשמו בחודש פברואר 7,187 עסקאות על דירות יד שניה וחדשות, ירידה של 3% בהשוואה לפברואר אשתקד, אך גידול של 4% בהשוואה למספר העסקאות שבוצעו בינואר השנה. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכם מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש פברואר ב-6,479 דירות, גם כן ירידה של 3% בהשוואה לפברואר 25' וגידול של 3% בהשוואה לינואר. בסך הכל הנתונים החודשיים הראשונים של השנה מורים על משבר חמור בענף ויש להניח כי הנתונים מתחילת המלחמה יהיו נמוכים אף יותר.

שיעור העסקאות בהן דווח כי ניתנה הטבות מימון של יזמים לרכושי דירות, הגיע ל-28% מסך מכירות הקבלנים בשוק החופשי בחמשת האזורים המדגמיים שנבחנו על ידי הכלכלן הראשי. זאת, לעומת 45% מכלל הרכישות שבוצעו בפברואר 2025, טרם כניסתן לתוקף של מגבלות בנק ישראל על הטבות אלו. באזורי המרכז (לא כולל תל אביב) והנגב שיעור העסקאות עם ההטבות הגיע לשליש מכלל העסקאות שבוצעו בשוק החופשי.