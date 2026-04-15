עוד 300 שקל בחודש: הנתון במדד שקפץ בחדות

שוק השכירות בוער, עולה ומעלה גם את האינפלציה. אלה החדשות העיקריות שעולות ממדדי הנדל"ן האחרונים של הלמ"ס. מחירי הדירות לעומת זה יורדים זה החודש השני ברציפות בקמצוצי אחוזים - אלה הממצאים העיקריים של מדדי הנדל"ן של הלמ"ס.

מהם הממצאים העיקריים?

מחירי הדיור בעלייה חדה, והכוונה בעיקר למחירי השכירות. מדד שירותי דיור שמבוסס על מחירי השכירות עלה ב-0.6%, ומתחילת השנה ב-0.8%.

מחירי הדירות בחודשים ינואר-פברואר, שפתחו את מדד מחירי הדירות של 2026 מורים זה החודש השני ברציפות על ירידה מינימלית של 0.1%.

מה קורה עם שכר הדירה?

שהם בעיקר עולים. חודשי מארס הם בדרך כלל חודשי עליות מחירים גבוהות, וגם מארס 2026 לא הכזיב מבחינה זו, עם עלייה של חצי אחוז. יש להניח שמעבר לעונתיות של שוק השכירות, החודש שעבר התאפיין גם בתוספות ביקושים ממפונים חדשים בעקבות פגיעות של טילים איראניים, והשאלה מה הלאה. אפריל אמור להיות חודש רגוע יחסית בגלל חג הפסח, אבל המציאות הישראלית השנה היא הכל רק לא רגועה.

באילו היקפים עלו מחירי השכירות?

מתחילת השנה הם עלו בשיעור של 0.8%, שזו עלייה מכובדת למדי. את עיקר המחיר משלמים שוכרים חדשים, שנכנסים לדירה חדשה? הם משלמים כ-6% בממוצע יותר מאשר קודמיהם לאותה דירה, רמה שהיא הגבוהה ביותר מאז סוף 2023. כשמדובר בתרגום לשקלים, העלייה הממוצעת מגיעה ל-300 שקל בחודש.

לעומתם מי שמחדשים חוזי שכירות קיימים, משלמים רק כ-2% , כלומר כ-100 שקל, יותר מאשר שילמו בשנה שעברה.

עד כמה זה משמעותי לאינפלציה?

משמעותי ועוד איך.ברבעון הראשון של השנה מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3%, ובניכוי מחירי הדיור - בשליש מזה -0.1% בלבד. זה מראה עד כמה מחירי הדיור בכלל ושכר הדירה בפרט משפיעים על המדד.

מה עם מחירי הדירות?

הם ירדו זה החודש השני ברציפות בשיעור מינימלי של 0.1%, דבר שמקשה אפילו לומר שהם שבו לרדת. אמנם מדובר במדד שקודם למלחמה, ולפחות עד ל"שאגת הארי" המחירים רשמו אמנם "מינוס" אך בתכלס הוא כמעט שלא הורגש.

לאור עודפי ההיצע הניכרים - מה קורה עם מחירי הדירות החדשות?

מדד מחירי הדירות החדשות ירד ב-0.3%, בעוד שלאחר ניכוי הדירות המוזלות שנרכשות במסגרת הדיור המסובסד נוסח מחיר למשתכן ומחיר מטרה, הוא ירד ב-0.2% במדד החודשי האחרון. זה אינו מספר שתואם את עודפי ההיצע הגדולים בשוק, וככל הנראה רוכשים מעדיפים לרכוש היום דירות על הנייר במסגרת מבצעי 20%-80% וכד',שבמסגרתם יש מקרים שבהם היזמים אף מעלים מחירים, מאשר לרכוש בתנאים רגילים, אך לדרוש מהיזמים הנחות משמעותיות יותר.

ומה עם דירות יד שנייה?

אין מדד לדירות יד שנייה, אך מרגע שהדד הכולל מורה על ירידה של 0.1% ומדד מחירי הדירות החדשות על ירידה של 0.2%, סביר להניח שמחירי הדירות יד שנייה כמעט שלא השתנו.